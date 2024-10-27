Главный матч года для «Локомотива». Москвичи будут драться за себя и за «Краснодар»

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27 октября 2024, 09:57

Семак встретит неудобного соперника.

«Зенит» пугает оппонентов классом

- Поединки команды Семака в этом сезоне делятся на два основных типа. Чаще всего, независимо от стиля и качества футбола, получают комфортные победы на классе. Лишь четыре раза во всех турнирах переживали неудачи. Причем одно из двух поражений в серии пенальти против «Акрона». После этого «Зенит» дважды разгромил клуб Дзюбы – в кубковом турнире и в чемпионате. А второй тип матчей – игры, где соперник, независимо от класса, может навязать борьбу чемпионам, как «Химки» и «Краснодар».

- После поражения от коллеги Мусаева в поединке в Краснодаре тренер Семак выиграл четыре поединка. Но дважды речь шла о кубковых матчах. В РПЛ создавали много моментов. Но против «Оренбурга» их не реализовали – 1 гол после 12 ударов в створ ворот и 32 выстрелов за игру. А вот против «Акрона» мяч шел в цель, 5 голов после 10 ударов в створ ворот. Семак старается испугать соперников именно индивидуальным мастерством подопечных. На старте были одни герои, а сейчас другие спасители.

- Стабильно играют голкипер Латышонок – у него есть работа, невзирая на мизерное количество пропущенных мячей, левый латераль Дуглас, хавбек Вендел и его коллега Клаудиньо. Глушенков до травмы руки выдал шикарный отрезок. Но теперь новичок из «Локомотива» снова будет искать голевой темп после новых проблем со здоровьем. Аргентинец Гонду – ещё один пример ситуативного героя. Форвард прижился быстрее Соболева, но подписание сразу троих нападающих отражает страхи Семака.

- «Зениту» нельзя не выиграть седьмой титул подряд, ведь весной отпразднуют столетие клуба. Победа – приказ руководства. Но форма «Краснодара» заставила переживать, особенно после очного поражения. Пока Семак не сомневается, что может обыграть Мусаева, делал это в Суперкубке. Также очевидно, что ничьи и поражения «Зенит» заслуживает сейчас только в поединках, в которых выступает хуже собственных возможностей. Команда, где придерживали на лавке Мостового – фаворит РПЛ .

Ориентировочный состав «Зенита» (4-3-3): Латышонок – Мантуан, Нино, Алип, Дуглас – Вендел, Барриос, Клаудиньо – Гонду, Кассьерра, Мостовой.

«Локомотиву» нельзя снова проиграть

- Поражение Галактионова от «Химок» в прошлом туре может испортить поединок в Санкт-Петербурге. Чтобы удержаться в тройке лидеров, «Локомотиву» нужна минимум ничья. Попробуют сыграть осторожно, чтобы не дать «Зениту» большую голевую фору до перерыва. Семак видит, какие грубые ошибки допускает оборона соперника. Голкипера Лантратова тревожат слишком часто. Илья работает, пока Ньямси ошибается. Но против «Зенита» должен сыграть мексиканец Монтес вместо Погостнова.

- «Локомотив» – молодой коллектив. Лучшему футболисту Батракову всего 19 лет, атакующий хавбек стал открытием первой трети сезона РПЛ . Вингеру Пиняеву тоже 19 лет. Его коллеге «старику» Тикнизяну, уроженцу Санкт-Петербурга, всего 25 лет. Опорнику Карпукасу 22 года, а левый латераль Сильянов лишь на год старше. «Локомотиву» порой явно не хватает опыта. Даже если футболист не юный, как форвард Воробьев – Дмитрию 26 лет, то у него нехватка международного опыта, чтобы всегда впечатлять.

- У команды Галактионова есть характер и волевые качества. Умели в прошлом сезоне вырывать результаты на последних секундах. Сейчас структура игры изменилась, но «Локомотив» без труда создает моменты. Дело не только в последних пасах Батракова, хотя Алексей выступил феноменально. Команда творческая, смелая и наглая. «Локомотив» отказался от высокого прессинга, зато лидируют по голам на контратаках – 6 штук. У «Зенита» на один такой гол меньше, тоже полюбили резкие выпады.

- Если бы у «Локомотива» была сильнее атака, то у тренера Галактионова появился шанс на чемпионскую борьбу. Но толкового голкипера мало, когда идете на восьмом месте в таблице качества моментов соперников, уступая московскому «Динамо», где у Лички вечная беда с обороной и куда больше вынужденной ротации кадров, чем у «Локомотива». Галактионов потерял из-за дисквалификации Самошникова, но без Ильи достаточно игроков в атаку. У «Локомотива» приличная глубина состава.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-2-3-1): Лантратов – Ненахов, Ньямси, Монтес, Сильянов – Баринов, Карпукас – Пиняев, Батраков, Тикнизян – Воробьев.

Гостям из столицы нужна победа в гостях

- «Зенит» редко проигрывает в родных стенах. Но в прошлом сезоне в двух непростых матчах против «Локомотива» у Семака два поражения. «Зенит» тогда давил, владел мячом, но «железнодорожники» показали характер. Сегодня от них требуют аналогичного подхода к работе. Тем более, в этом сезоне «Локомотив» выступает лучше, чем раньше. После 12 туров набрали на семь пунктов больше, чем в предыдущем сезоне. Команда Галактионова растет и набирается опыта в сложных поединках.

- «Локомотив» обыграл ЦСКА и «Спартак», но проиграл «Динамо» и «Краснодару». В дерби с «бело-голубыми» не реализовали моменты, а лидеру сезона уступили, создав намного меньше моментов. Если «Зенит» сильно прижмет «Локомотив», то могут посыпаться. Но чем дольше на табло будет счет 0:0, тем весомее фактор возраста многих футболистов «Локомотива». У них хватает сил, чтобы включиться в концовке матча, если не позволяют себе грубые персональные ошибки у собственных ворот.

- «Зенит» чередует сильные поединки с непонятными. Не стоит забывать, что у Семака есть минимальные победы, которые легко могли превратиться в ничьи, как с «Динамо». Также есть мировые, где чемпионы заигрывали с поражениями. «Спартак» давил и мог забить в гостях. «Химки» пропустили от Мостового на 88-й минуте. Поэтому и говорим о разных типах матчей «Зенита». Вряд ли вечером получится узнать новое о команде Семака. А для претендента на титул Галактионова эта игра – выпускной экзамен.