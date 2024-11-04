«Краснодар» замахнулся на исторические рекорды. У Мусаева 11 побед подряд в РПЛ

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вчера, 16:55

Могут побить рекорды ЦСКА и «Зенита».

«Краснодар» сравнялся с «Локомотивом» Семина

«Оренбург» привычно подходил к воротам соперника. Голкипер Агкацев вступал в игру. Но «Краснодар» не пропустил и снова выиграл. В чемпионате команда тренера Мусаева победила в одиннадцатый раз подряд. Подобное удавалось «Локомотиву» молодого тренера Семина в 1995-м году. Также были две более длительные серии у ЦСКА . В 1998-м «армейцы» одержали 12 побед в РПЛ подряд. А в 2014-м году москвичи соединили подряд матчи двух сезонов.

ЦСКА тогда побил собственный рекорд – 13 побед. Вторую серию развивали в качестве чемпионов РПЛ . «Краснодар» пока без титула, но делает неплохую заявку на весеннюю борьбу. Также они могут и должны настраиваться на рекорд. Против «Зенита» и московских клубов в первом круге сыграли. Мусаеву до экватора сезона остался поединок в Казани против «Рубина». После паузы на матчи сборных «горожане» до конца года сыграют против «Химок» и «Спартака».

«Оренбургу» накидали много мячей в серии красивых резких атак. Также забили после стандартов – подача с угла поля и штрафной от Сперцяна. Разноплановость помогает «Краснодару» обезоруживать соперников, даже когда видны определенные недочеты в игре. Или если соперники смотрятся достойно. Чтобы повторить рекорд ЦСКА , надо обыграть «Рубин» и «Химки». Чтобы опередить все клубы в истории чемпионатов России, нужно переиграть «Спартак».

В футболе много суеверных людей, поэтому вряд ли Мусаев и его футболисты будут часто рассказывать, насколько они сильны. Зато успехи в таблице и серия побед открывают ещё одну важную тропу. В город Краснодар сложно заманить крутых футболистов. Крутят носом жены и подруги. Молодые футболисты предпочитают крупные города, вроде Москвы и Санкт-Петербурга. Но лидерство «Краснодара» поможет зимой осуществить точечные трансферы, и это тоже важно.

Мусаев может повторить достижение «Зенита» Семака

Александр Мостовой заявил, что любой тренер справился бы с «Краснодаром», поскольку там хорошая команда. Не справился бы. Наставник нужен чувствовать коллектив. Сам Мусаев был близок к серии неудач, когда на старте сезона собрал три мировые. Но отсутствие поражений в чемпионате позволяет «Краснодару» замахнуться на повторение лучшего первого круга имени Семака. «Зенит» несколько лет назад прошел первую половину чемпионата без единой осечки.

«Краснодару» остался матч в Казани, где случались разные вещи с фаворитами. Понятно, что «Рубин» сейчас не в лучшей форме, играют через раз. Но на фоне усталости «горожане» тоже будут допускать ошибки в обороне и не реализуют все верные моменты. Но ели Мусаев добьется 15 туров без единого поражения, то серия станет прекрасным промежуточным результатом. После перехода на систему осень-весна чистый первый круг отыграл только «Зенит».

Хотя понятно, что раньше уровень РПЛ был выше. Качество футболистов радовало чаще, чем сейчас. Но в той борьбе ЦСКА , «Зенита», «Спартака» и «Локомотива» ни один состав, кроме основы Семака, не позволял себе ничего подобного. Результаты «Краснодара» не просто радуют публику, а впечатляют в историческом разрезе. Любого чемпиона можно упрекнуть, ссылаясь на нюансы в игре. Но оставили прекрасное общее впечатление. Команда прекрасно двигается.

Угадали с подписанием Диего Косты в центр обороны вместо Хуниора Алонсо. Бывший лидер обороны «Краснодара» вышел в финал Кубка Либертадорес. Парагвайский ветеран играет за «Атлетико Минейро» с вечным Халком. Но даже без такого опытного человека защита «горожан» не развалилась. У голкипера Агкацева много работы, но сменщик Сафонова играет не хуже, чем сам Матвей. «Краснодар» может повторить достижение «Зенита» и пройти круг без осечек.

Важно распределить и сохранить силы на решающую весну

Скорость бега не меняет расстояние, которое нужно преодолеть. Футбольным клубам нужно учитывать старую житейскую мудрость. Даже если команды ярко стартуют, как «Краснодар» в РПЛ или «Барселона» в Ла Лиге, в футболе трофеи чаще всего раздают весной. А это значит, что «горожанам» важно развиваться в условиях, когда результаты говорят сами за себя. Видно, что получают удовольствие от работы. Лучшим символом настроя является защитник Сергей Петров.

Многие списывали ветерана. В прошлом сезоне справа бегал молодой Волков, которого забрал себе «Зенит». Слева оказался уругваец Оласа, который хочет играть постоянно, как делал раньше другой латиноамериканец Рамирес. Петров мог ощутить себя лишним в основе. Ему 33 года, случались ошибки в обороне в недавнем прошлом. Но Сергей собрался. Хотя тренерский штаб и скауты привезли известного уругвайца Джованни с опытом игры в Испании, играет ветеран.

Рекордсмен «Краснодара» по количеству проведенных матчей неплохо сработал против «Спартака», когда разгромили москвичей на выезде 0:3. В домашней игре против «Оренбурга» Сергей сыграл даже лучше. Пример мотивации и желания набрать оптимальную форму, невзирая на конкуренцию. «Краснодару» крутая серия побед позволяет мотивировать не только основных игроков, но даже ближайший резерв. Козлов и Кривцов могут стать джокерами Мусаева.