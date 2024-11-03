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«Краснодар» приблизился к рекорду ЦСКА по победной серии в чемпионате

вчера, 22:23

Победная серия «Краснодара» в чемпионате России достигла 11 матчей.

Столько же было у «Локомотива» в 1995 году. Больше только у ЦСКА (12 в 1998-м и 13 в 2014-м).

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Все комментарии
Игорь Иркутск
Игорь Иркутск
сегодня в 07:49
Как горько читать эти строки болельщику ЦСКА.
112910415
112910415
сегодня в 07:30
и продолжить серию не невозможно !
mknzwrx2wxz7
mknzwrx2wxz7
вчера в 23:29
Есть все шансы продлить удачную серию
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:20
Желаю быка продолжить эту серию. Не люблю когда кони в рекордсменах...
stanichnik
stanichnik ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:00, ред.
Доброго Здоровья sihafazatron!
После Рубина снова выезд, только уже в Подмосковье в гости к Химкам, так что возможно даже повторение максимального достижения армейцев. Ну а чтобы замахнуться на рекорд, на финише этого года необходимо дома побеждать нестабильный Спартак, а далее,Бог даст, опять же в Краснодаре одного из главных нынешних своих конкурентов, Локомотив. И с чувством выполненного долга можно ехать в отпуск и готовиться к Рождеству и Новому Году, или наоборот, у кого какая последовательность.
Болейте за своих, а не против чужих!
ABir
ABir
вчера в 22:55
Любая серия рано или поздно заканчивается. Кто интересно прервет эту?
sihafazatron
sihafazatron ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:51
Да главное весну не слить как бывало.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:50
Желаю Быкам продлить эту серию и перегнать ЦСКА
TheBoLt
TheBoLt ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 22:37
Даже если быки проиграют в 1 туре рубину со счетом 1000:0, они все равно досрочно чемпионы первого круга. Зенит по результату личной встречи не обгонит Краснодар при равенстве очков. Хотелось бы, чтобы весеннюю часть сезона не запороли снова
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:31
Мощный ход!) впереди выезд к рубину, можно продолжить серию
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