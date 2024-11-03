«Краснодар» приблизился к рекорду ЦСКА по победной серии в чемпионате

Победная серия «Краснодара» в чемпионате России достигла 11 матчей.
Столько же было у «Локомотива» в 1995 году. Больше только у ЦСКА (12 в 1998-м и 13 в 2014-м).
Победная серия «Краснодара» в чемпионате России достигла 11 матчей.
Столько же было у «Локомотива» в 1995 году. Больше только у ЦСКА (12 в 1998-м и 13 в 2014-м).
После Рубина снова выезд, только уже в Подмосковье в гости к Химкам, так что возможно даже повторение максимального достижения армейцев. Ну а чтобы замахнуться на рекорд, на финише этого года необходимо дома побеждать нестабильный Спартак, а далее,Бог даст, опять же в Краснодаре одного из главных нынешних своих конкурентов, Локомотив. И с чувством выполненного долга можно ехать в отпуск и готовиться к Рождеству и Новому Году, или наоборот, у кого какая последовательность.
Болейте за своих, а не против чужих!
После Рубина снова выезд, только уже в Подмосковье в гости к Химкам, так что возможно даже повторение максимального достижения армейцев. Ну а чтобы замахнуться на рекорд, на финише этого года необходимо дома побеждать нестабильный Спартак, а далее,Бог даст, опять же в Краснодаре одного из главных нынешних своих конкурентов, Локомотив. И с чувством выполненного долга можно ехать в отпуск и готовиться к Рождеству и Новому Году, или наоборот, у кого какая последовательность.
Болейте за своих, а не против чужих!