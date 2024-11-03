Слот установил рекорд среди всех тренеров «Ливерпуля»

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вчера, 09:02

Главный тренер «Ливерпуля» стал первым наставником команды, который добился восьми побед в 10 первых матчах Премьер-лиги, сообщает статистический портал Opta. «Ливерпуль» вчера, 2 ноября, победил «Брайтон» со счётом 2:1 в 10-м туре АПЛ .

Отметим, что на старте сезона подопечные Слота одержали победы над «Ипсвич Таун», «Брентфордом», «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон Уондерерс», «Борнмутом», «Кристалл Пэлас», «Челси» и «Брайтоном». Мерсисайдцы потеряли очки в домашнего матче с «Ноттингем Форест» (поражение) и в выездном с лондонским «Арсеналом» (ничья).

«Ливерпуль» за 10 туров набрал 25 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ .