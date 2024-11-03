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Слот установил рекорд среди всех тренеров «Ливерпуля»

вчера, 09:02

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот стал первым наставником команды, который добился восьми побед в 10 первых матчах Премьер-лиги, сообщает статистический портал Opta. «Ливерпуль» вчера, 2 ноября, победил «Брайтон» со счётом 2:1 в 10-м туре АПЛ.

Отметим, что на старте сезона подопечные Слота одержали победы над «Ипсвич Таун», «Брентфордом», «Манчестер Юнайтед», «Вулверхэмптон Уондерерс», «Борнмутом», «Кристалл Пэлас», «Челси» и «Брайтоном». Мерсисайдцы потеряли очки в домашнего матче с «Ноттингем Форест» (поражение) и в выездном с лондонским «Арсеналом» (ничья).

«Ливерпуль» за 10 туров набрал 25 очков и занимает первое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее лучший старт среди тренеров клуба на отрезке первых 10 матчей АПЛ показывал Виллиам Коннелл — семь побед, три ничьих и ни одного поражения. Примечательно, что Юрген Клопп не входит в топ-10 тренеров с наилучшими стартами в лиге на указанном отрезке.

Слот установил рекорд среди всех тренеров «Ливерпуля»

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 14:10
    ekbv38wrun4n
    ekbv38wrun4n
    вчера в 11:39
    Впечатляющее достижение Арне Слота, главного тренера «Ливерпуля»! Этот успех показывает его профессионализм и эффективность работы.
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez
    вчера в 10:16
    Клопп не входит в десятку, но это ничего не означает. Великий Боб Пейсли вообще 6-й в списке.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 09:55
    Молодец!) все дело в причёске))
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 09:23
    А ведь сидит кто-то и занимается придумыванием различных рекордов. Лично мне не всегда понятен их смысл. Это сколько же времени уходит на все эти цифры.... Нужно быть фанатом своего дела, но не до такой степени.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 09:04
    "Нет предела совершенству" - продолжай Арне в том же духе...
    Гость
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