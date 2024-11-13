Скандальный новичок «Зенита» и неудачи «Спартака». Худшие трансферы сезона в РПЛ

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13 ноября 2024, 08:52

Не угадали с подписаниями – откатились в таблице.

Александр Соболев («Зенит», 10 млн евро)

Соболев в разговоре с Дзюбой шутил про баловство руками, но в «Зените» он Артёма не заменил. На данный момент у одного из самых дорогих и скандальных новичков лета ни одного голевого действия в РПЛ . В «Спартаке» Соболев играть не хотел. Всё началось с поражения от «Оренбурга» и размолвки с главным тренером. Александра отлучили от основной команды. Думали, что сорвется сделка с «Зенитом», но Семак и боссы петербуржцев сжалились над нападающим. Вот только Соболев даже на уровне «Спартака» выдавал диаметральные представления. Сейчас у него игровой кризис, нервничает и не может найти путь к чужим воротам. Успехи Кассьерры и Гонду вгоняют в депрессию, а Семак понимает, что Соболев может стать новым Бухаровым, а не новым Дзюбой для «Зенита». Хотя со старым Артёмом у тренера тоже далеко не лучшие отношения.

Виллиан Жозе («Спартак», 2 млн евро)

Тренера Деяна Станковича или вингера Маркиньоса неправильно включать в подобный список. У серба не все получается, а бразилец не радует результативностью, но на фоне толстячка из Ла Лиги Жозе оба кажутся удачными ставками. Спортивного директора «Спартака» Амарала на днях уволили. Одна из причин – не сумел контролировать российский трансферный рынок и сделал промашки с иностранцами. Виллиан Жозе как символ неудач. В «Спартаке» наивно поставили на профессионализм тяжелого форварда, но в итоге не получили человека для основы. Повезло, что появление Барко помогло раскрыться Угальде, но таблица не врет – «Спартак» по-прежнему не чемпион. Именно трансферы могут стать в итоге ключевой причиной, почему «красно-белые» потеряли ещё один сезон и ещё парочку десятков миллионов евро на неудачные сделки.

Мьенти Абена («Спартак», 1.2 млн евро)

Огромный центральный защитник даже на уровне середняков чемпионата Нидерландов никогда не котировался высоко. А голландцы не мастера закрытого футбола. «Спартак» Станковича прибавил в обороне, но успехи на совести серба Бабича. Деян думал, что его старый знакомый, с Мьенти серб пересекался в «Ференцвароше», перерос уровень чемпионатов Словакии и Венгрии. Но нет, в 29 лет Абена по-прежнему может допускать грубые ошибки, когда соперник даже не успел толком надавить. В матче против «Краснодара» Станкович перешел на схему с тремя центральными защитниками, но Абена допускал грубые ошибки и был заменен в перерыве. Пока это новичок, которого смело можно включать в подобный список. Даже невысокая стоимость трансфера не оправдывает попытку Станковича затащить в «Спартак» среднего игрока.

Сауль Гаурирапа ( ЦСКА , аренда за 400 тысяч евро) и Артем Шуманский ( ЦСКА , 1.5 млн евро)

Соединим два трансфера «армейцев», ведь директор Бабаев пытался решить одну проблему. Чалов хотел уйти, неудачно выбрал ПАОК . Заболотный мог остаться, но постарел, а новый тренер Николич хотел увидеть другого «столба» на острие. Взяли 19-летнего белоруса Шуманского, которому главный тренер совсем не доверяет. Надеются, что Тамерлан Мусаев компенсирует потери более опытных форвардов, но у этого нападающего не самый высокий класс. «Армеец» старается, но аренда у «Сочи» Гуарирапы показывает, что аналитики клуба в Тамерлане до сих пор сомневаются. Вот только Сауль, который был хорош весной, когда не спас «Сочи» от вылета, в составе ЦСКА оказывается на ударных позициях и промахивается. Венесуэлец не выручал в критически важных матчах, восемь выходов на поле без голевых действий в РПЛ .

Сергей Волков («Зенит», 5 млн евро)

Трансфер может оказаться неудачным по нескольким причинам. В случае с Волковым соединилось почти все. Изначально Семак искал российского правого латераля, поскольку не доверяет Караваеву. Но Волкова выбрали, чтобы насолить «Краснодару». Сергей перешел в «Зенит», куда его не планировали отпускать в бывшем клубе. Но дальше игрок допускал ошибки, которые видели в прошлом сезоне в составе «горожан». Также Волков получил травму. Пока он лечится, справа у «Зенита» ярче конкурентов выглядит бразилец Мантуан, ведь может забить гол и уже играл в линии обороны. У Караваева всё не так радужно, поэтому Волков в итоге может конкурировать именно с Мантуаном. Сергею надо резко прибавлять в позиционной игре, ведь выносливости на таком уровне мало. Понятно, почему им заинтересовались – игрок с данными, но у «Зенита» изначально было мало хороших вариантов. Нет сейчас в РПЛ правого защитника уровня молодого Марио Фернандеса, а постаревший бразилец не впечатлил.

Джованни Гонсалес («Краснодар», 4 млн евро)

Ещё один крайний защитник, замена для Волкова. У «Краснодара» слева играет Оласа, тоже уругваец, а справа рассчитывали на Джованни. Но человек, который несколько лет играл за «Мальорку», не сумел ярко дебютировать в РПЛ . Возможно, не подходит стиль игры. Гонсалес долго играл дома за «Пеньяроль», ему тридцать лет, но впервые оказался в стране, где не говорят на улицах на испанском языке. Джованни плохо адаптировался. И это проблема для «Краснодара», ведь Мусаев не думал, что придется ждать подвигов от ветерана Петрова. Но Сергея не хватает на полные матчи, а Гонсалес не может показать класс, появляясь на замену. Когда будет в твердой основе, то получит шанс выскочить из этого списка. А пока Джованни точно не дебютировал на уровне латераля за 4 млн евро и с матчами за известную сборную Уругвая.

Александр Коваленко («Оренбург», 2 млн евро) и Джастин Куэро («Оренбург», 2 млн евро)

Одна из причин, почему «Оренбург» замыкает таблицу после первого круга – трансферы. Тренер Деограсия получил на новичков около 7 млн евро, что для середняка РПЛ – состояние. Но ни молодой Коваленко, которого отдал «Оренбургу» чемпион РПЛ , ни эквадорский нападающий Куэро, чей контракт выкупили после аренды, не защитили тренера от отставки. Деограсия уволен, пришел Слишкович, но «Оренбург» неудачно выступает под руководством бывшего временного тренера «Спартака». Остались знакомые по прошлым сезонам агрессивные черты в атаке, но оборона так часто ошибается, что их никто не спасет, даже Москвичёв. Коваленко и Куэро среди худших игроков команды в сезоне. Разница лишь в том, что Александр чаще на поле, а вот Джастина почти не видно. Причем о травмах не сообщали, Куэро просто не тянет на основу.

Мауро Луна («Ахмат», 1.85 млн евро) и Фелиппе Кардосо («Ахмат», 1.5 млн евро)

Ещё одна история аутсайдера сезона и попытки компенсировать потери. Клуб из Грозного потратил меньше денег на новичков, чем «Оренбург». Но результаты у них примерно одинаковые. По одной победе в первом круге, больше голов, чем «Ахмат», пропустили только «Акрон» и «Оренбург», но разница в один мяч. Понятно, что на результаты повлияли травмы Бериши и Богосаваца. Тренер Магомед Адиев начал сезон неудачно, был уволен. В результате инициатива перешла к новичкам. Надо было компенсировать уходы форвардов Ильина и Конате, а также занять место рядом с Садулаевым, чтобы помогать Лечи забивать вместо Бериши. У Луны есть голевые действия против «Динамо», но в той игре уступили 2:4. У Кардосо есть гол «Химкам», когда сыграли 3:3, но «Ахмат» рассчитывал на новичков чаще. Не работают подписания – нет побед.