«Манчестер Сити» пережил шокирующий разгром. Гвардиола проиграл в пятый раз подряд

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24 ноября 2024, 09:54

«Тоттенхэм» вырубил чемпионов Англии.

«Горожане» пропустили 14 голов в пяти матчах

Должна быть причина за пределами поля. Возможно, в «Манчестер Сити» узнали вердикт в деле о финансовых махинациях? Возможно, ждёт вылет в Чемпионшип. Гвардиола заговорил о таком варианте, когда продлил контракт. Хосеп заявил, что останется и вернется в АПЛ через год. Но готовы ли суперзвёзды футбола быть такими патриотами клуба шейхов? Вспоминается знаменитая история Робиньо. Бедняга искренне думал, что переходит в «Манчестер Юнайтед», а не в «Сити». Не знал, что в городе есть другой клуб.

Спустя много лет все знают команду Де Брюйне, Холанда и Родри. Выиграли Лигу чемпионов со второй попытки. Четыре раза подряд взяли АПЛ , чего ранее не случалось. А тут вдруг пять поражений подряд. Возможно, просто совпадение, и дорогие адвокаты отмажут руководство «Манчестер Сити». Никто ведь не спорит о предмете – клуб нарушал финансовые правила систематично и с наглостью монархов. Дело лишь в том, как это наказывается по законам и регламентам АПЛ . Спор грандиозной важности.

Как и последние результаты команды Гвардиолы. Влететь «Тоттенхэму» дома в АПЛ , а не в Кубке Лиги – исторический провал Хосепа и его подопечных. Испанец получил паузу на игры сборных, чтобы проанализировать последние неутешительные результаты. А затем довел серию из неудач до пяти. Четыре раза с учетом серии пенальти испанский наставник проигрывал с «Баварией». Но пять поражений, причем без оговорок – нечто новое. Новое и неприятное, ведь Гвардиола привык побеждать.

Развалилась оборона команды. В Кубке Лиги позволили «Тоттенхэму» забить дважды после 7 ударов в створ. Всего у «шпор» было 11 попыток огорчить голкипера Ортегу, но четыре удара не дошли до створа ворот. «Борнмуту» позволили 12 ударов, 6 в створ, пропустили 2 раза. Со «Спортингом» был фееричный поединок, ведь в Лиссабоне новый тренер «Манчестер Юнайтед» Аморим увидел хет-трик форварда Дьёкереша, сумел нанести Гвардиоле разгромное поражение 4:1 в важном матче Лиги чемпионов.

«Шпоры» победили «Манчестер Сити» за 20 минут

Расклады перед игрой были не в пользу Постекоглу. Гвардиола собрал четыре поражения. Его чемпионы хотели оторваться на следующем сопернике. Пауза на матчи сборных обычно вредит большим клубам. Но это «шпоры» остались без защитников ван де Вена и Ромеро. У «горожан» тоже травмы у системных игроков, вроде Диаша и Родри. Но даже потери не оправдывают результат, так как у Гвардиолы великолепная заявка. Не без минусов, поскольку в футбол играют обычные люди, но сильнее, чем у «шпор».

«Тоттенхэм» в новом сезоне слишком часто проигрывал – 5 поражений в 12 матчах АПЛ . Но две победы над «Манчестер Сити» в Кубке Лиги и чемпионате могут поднять им настроение. Команда мудрого австралийца Постекоглу идеально распоряжалась моментами на старте матча. Пасы за спину защитникам на проворного Мэддисона привели к дублю атакующего хавбека. Кулусевски и Сон шикарно ассистировали, защита «Манчестер Сити» в очередной раз разочаровала. «Шпоры» выиграли за 20 минут.

Дальше было дело техники. Соланке после перерыва выждал паузу и организовал гол правому латералю «шпор» Порро. Испанец когда-то числился в «Манчестер Сити». На десерт в добавленное время молодой Джонсон добил упавшего на землю чемпиона. Уокер, Гвардиол, Стоунз и Аканджи были статистами. Плохая физическая подготовка «горожан» должна пугать Гвардиолу. В центре без Родри и Де Брюйне (вышел на замену) много ошибок, а прессинг Холанда, Савио и Фодена не мешал «шпорам».

«Манчестер Сити» проиграл по делу и проиграл как команда. Неверная плотность в обороне – людей много, пользы мало, слишком высокая линия защиты. Конечно, Холанд мог забить, но коллекционер статистики Эрлинг снова не повел за собой в решающем поединке. Для Гвардиолы мало приятного, упали темп и концентрация. В сложных ситуациях чаще теряют мяч, а скорость прессинга не соответствует стилю «Манчестер Сити». Родри был краеугольным камнем. Его нет – посыпались.

Гвардиола переживает первый масштабный кризис

У Хосепа были конфликты в «Барселоне». Капризничал Месси. Гвардиола не фанат Ибрагимовича, Златану испанский тренер не понравился. Плюс Хосеп надолго покинул родную Каталонию, поскольку терпеть не может боссов «Барселоны». Президенты меняются, но реформ нет, потому что выбирают различного калибра и формата жуликов. В «Баварии» у Гвардиолы были локальные конфликты с футболистами. Левандовски и Мюллер сидели время от времени на лавке для запасных.

Но даже разногласия с боссами клуба из Мюнхена не привели к ужасному игровому кризису «Баварии». Гвардиола не выиграл с немцами Лигу чемпионов, была парочка звонких поражений. Но там не было тотального игрового кризиса. Впервые в жизни через полтора десятилетия в новой профессии Хосеп не наладил игру после серии поражений. «Манчестер Сити» поплыл, чем пользуются оппоненты разного формата. Не повезло с набором соперников, но это не оправдание.

«Тоттенхэм», «Борнмут», «Спортинг» и «Брайтон» с уважением отнеслись к чемпионам. Все команды не боялись отдавать мяч. Каждый оппонент грамотно реализовал собственные моменты. У «шпор» получилось создать в гостях сразу четыре гола. Будь это изолированный матч, могли рассказывать о влиянии случайностей. Но проиграли так не в меньшинстве, а в полных составах. «Манчестер Сити» впервые за много лет не может положиться на гениальные переходы Гвардиолы.

Левандовски недавно давал интервью Рио Фердинанду, и смешно спародировал Гвардиолу. Испанец прибежал в комнату для теоретических занятий и начал махать руками. Заявил, чтобы игроки «Баварии» забыли всё, что делали раньше, начал объяснять новую тактику. Страсть, с которой Хосеп относится к футболу, выручала его много раз. Это один из главных наставников в истории. Гвардиола не мог изобрести футбол – сделали это задолго до него, но испанец переосмыслил игру.

А теперь надломан. Обычно гибкому не хватает эластичности, умному не хватает свежести мыслей, опытному не хватает физической формы его команды. «Манчестер Сити» не видит страха в глазах соперников, к чему не привыкли. Неправильно распределяют роли. Ну какой из Гюндогана опорник без мяча? Почему Уокер и Гвардиол так высоко, а Савио и Фоден при этом не срезают углы для выхода на удар, как Мане и Салах в старом «Ливерпуле»? К Гвардиоле копятся вопросы.