Раньери всё ещё отличный тренер. Обхитрил «Тоттенхэм», который недавно выдал сенсацию

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29 ноября 2024, 13:00

Римляне показали, что в матче нет фаворита.

Осечка сразу после триумфа на «Этихаде» – почерк Постекоглу

От лондонцев буквально не знаешь, чего ожидать. Команда разбирает «Манчестер Юнайтед» по кусочкам – а в следующем туре проигрывает «перестрелку» с «Брайтоном» (2:3). Выбивает «Манчестер Сити» из Кубка лиги и деклассирует «Астон Виллу» в чемпионате – в следующих двух встречах уступает «Галатасараю» и «Ипсвичу» (последний – аутсайдер АПЛ ).

Сейчас происходит то же самое. «Шпоры» выдали шедевральный матч, приехав в субботу в гости к «Манчестер Сити». «Горожане» находились в ужасном состоянии, проиграли до этого четыре игры кряду – настоящий кошмар для английского гегемона. При этом абсолютно ясно, что класса игроков, сыгранности и понимания системы Пепа достаточно, чтобы прервать эту серию в любой момент. Но «Тоттенхэм» на «Этихаде» устроил погром. К 20-й минуте на табло горели 2:0, а во втором тайме «шпоры» забили ещё дважды. Натурально деклассировали сильнейший клуб АПЛ .

Поразительно, но очень даже в стиле Анге Постекоглу, что после такой феерической победы команда просто «не вышла» на поединок с «Ромой».

«Рома» – аутсайдер в тяжёлой ситуации

Теперь о позициях римлян в преддверии матча. «Жёлто-красные» переживают ужасные времена из-за кошмарной ошибки. Летом у них была далеко идущая стратегия с проектом Даниэле Де Росси. Тренер неопытный – зато это клубная легенда, которая вселяет в игроков чемпионский менталитет. Плюс менеджер быстро обучается. Словом, будущее хотя бы было понятно.

Но история с его увольнением подкосила развивающийся клуб. Команда полетела в пропасть и сейчас занимает 12-е место в таблице Серии А. В первых пяти турах Лиги Европы одержали только одну победу – причём перед ней проиграли андердогу (0:1 от «Эльфсборга»).

И тренерская рокировка случилась уже дважды. Сначала Де России сменил Иван Юрич – тренер с другим видением футбола, но без возможности перестроить команду. Плюс ранее не тренировавший топ-клуб. Эксперимент был изначально обречён на провал – так и получилось. Дошло до того, что пришлось обратиться к Клаудио Раньери – ветерану цеха, который собирался уйти на пенсию.

Прошлогодний пример «Наполи» и Вальтера Маццарри уже показал, что надежда на когда-то успешный союз не оправдывается, если тренер не может идти в ногу со временем – поэтому и назначение Раньери не вселяло уверенность.

Римляне дважды переломили ход матча

Итоговая ничья для «Тоттенхэма» тем хуже, что им изначально выдали все козыри на руки – надо было только грамотно ими распорядиться. Уже на третьей минуте Матс Хуммельс сфолил на Сарре в своей штрафной – и Сон Хын Мин реализовал 11-метровый. Учитывая кризис соперника, это было отличное начало. Только почти сразу гости начали приближаться к чужим воротам. Дибале на 17-й минуте сравнять не удалось – зато Ндика замкнул подачу, перевисев Соланке.

Спустя три минуты Эль-Шаарави открылся под закидушку – но его гол отменили из-за офсайда. Для «шпор» даже такой расклад был холодным душем – к экватору первого тайма у лондонцев не было никакого игрового преимущества. Второй гол успокоил волнения. На перерыв хозяева уходили с преимуществом. В то же время «шпоры» создали достаточно моментов из убойных позиций, чтобы убивать интригу уже в первом тайме.

А римляне терпели, огрызались острыми выпадами, ещё дважды забили из офсайда, били в перекладину. Постепенно «Рома» наращивала давление – и это привело к голу в компенсированное время.

В «шпорах» нет никакой стабильности – это быстро надоедает

Постекоглу недоволен тем, как его команда распорядилась моментами.

Концовка сильно огорчила нас. Это был захватывающий матч, с большим количеством голов. Мы создали много моментов и должны были убивать интригу. При счёте 2:1 оставался риск, что мы пропустим. Так и получилось. Соперник наказал нас.

И это хроническая проблема, которая тянется уже второй год. «Тоттенхэм» Постекоглу – напористая и симпатичная, но крайне нестабильная и неудачливая команда. «Шпоры» захватывают инициативу на первых минутах, владеют игровым преимуществом и создают моменты – только ужасно реализуют их. В то же время команда не так надёжна в обороне – так что и у соперников появляются моменты. Это выливается в крайне результативные матчи. А отсутствие стабильности и класса – в провалы сразу после триумфальных побед. Это не тот проект, который имеет шансы на борьбу за титулы.

Важный толчок в тяжёлых условиях

Что касается римлян, они счастливы. Раньери отмечает – что был бескомпромиссен при подготовке к игре.

Я ясно дал футболистам понять, что хочу видеть атакующую игру. Болельщики любят команды, которые стараются победить. Я поставил перед игроками чёткую цель, и они хорошо справились. Они сражались до самого конца.

Важно было так подойти к вопросу, поскольку римлянам позарез нужно переломить ситуацию. В то же время приход Раньери выпал на тяжелейший отрезок календаря – в первом же матче сошлись с «Наполи» (лидер Серии А). Теперь – нестабильный, но всё же превосходящий в силе «Тоттенхэм». И сразу после этого предстоит домашний матч с «Аталантой».

Гостевая ничья – мощнейший толчок, который должен помочь с бергамасками.