«Бавария» неожиданно потеряла очки. Теперь столкнётся со своим прошлогодним обидчиком

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03 декабря 2024, 13:01

«Байер» – новый неудобный соперник.

Дортмундцы потрепали

У мюнхенцев неприятно прервалась победная серия. Команда уже забыла о разгроме от «Барсы» и щёлкала «сухарь» за «сухарём» (накопилось семь побед на ноль) – разобралась даже с «Пари Сен-Жермен». В чемпионате уверенная серия позволила укрепить лидирующие позиции – и при такой конфигурации «баварцы», играя с «Боруссией», оказались в положении догоняющих.

Дортмундцы дома показали крайне уверенную игру и забили первыми – на 27-й минуте с передачи Нико Шлоттербека забил Джейми Гиттенс. Во втором тайме тоже были моменты – но мюнхенцев спасал Нойер. И в решающий момент своё слово сказал Джамал Мусиала. Воспитанник мюнхенцев принёс своей команде ничью, но этим вечером подопечные Венсана Компани точно остались недовольны.

Хватает сильных лидеров

В то же время такой исход показывает, что у команды есть качественный исполнитель, который может решить исход эпизода и вырвать для команды очки. Причём Мусиала не в первый раз стал автором ключевого гола. До этого полузащитник приносил «Баварии» победу над «Бенфикой» и «Санкт-Паули» – в обеих играх его мяч был единственным.

Разницу делает не только Мусиала – Харри Кейн сохраняет высочайшую результативность и участвует в разгромах соперников – он оформил хет-трик в ворота «Аугсбурга» (3:0). В этом сезоне нападающий записал себе в актив уже три хет-трика, дубль, даже покер – англичанин возглавляет топ бомбардиров Бундеслиги. В его активе 14 мячей в 12 матчах – за его темпом поспевает только Омар Мармуш (13 голов).

Для Компани не будет лишних трофеев

Попасть на такого соперника, как «Байер», уже в 1/8 финала – самое неприятное, что могло случиться. При этом «Бавария» вряд ли согласится добровольно покинуть турнир. Венсан Компани не в том положении, чтобы разбрасываться трофеями. Это его первый сезон в европейском гранде, приглашение в такой клуб – огромный аванс. Всё же бельгиец до этого только с «Бёрнли» показал цельную тренерскую работу – и то добился только выхода в Премьер-лигу, откуда сразу же вылетел. Для клубов уровня «Баварии» это не показатель.

Со своей работой Венсан справляется, причём хорошо – без значимых проблем проходит Лига чемпионов, в Бундеслиге команда лидирует с отрывом. Да и в Кубке пока проблем не возникало. Но помимо процесса бельгийскому менеджеру нужно наработать портфолио. В «Баварии» бороться за трофеи проще – поэтому и упускать их не стоит. Даже если речь о Кубке Германии.

«Фармацевты» прервали падение

Недавний спад был не из приятных – «Байер» потерял очки с «Брестом» и разгромно проиграл «Ливерпулю» в Лиге чемпионов, между этим сыграл вничью с «Вердером» и «Штутгартом», потом поделил очки с «Бохумом». Единственная победа на этом отрезке – 4:0 с «Эльферсбергом» в Кубке.

Команда-открытие прошлого сезона оказалась вдалеке от чемпионской гонки – намного ближе к ним развалившийся «Лейпциг» и проблемная «Боруссия». Правда, в последнее время наметился слом – «фармацевты» нашли, за что зацепиться. В трёх последних встречах команда набрала девять очков. В чемпионате обыграли «Хайденхайм» и «Унион», в ЛЧ разобрали «Ред Булл». «Бавария» – всё же соперник принципиально иного уровня. Но чтобы оттолкнуться и получить эмоциональный импульс, даже в таком поединке надо играть на победу.

Прошлогодний перформанс не повторить, выше не запрыгнуть

Импульс утихает, как бы ни старались его продлить. И в прошлом сезоне для леверкузенцев был пик. Команда нащупала свою игру – и на свежих ногах, на эмоциях от того, что всё получается, влетела на вершину.

Понятно, что объективный уровень «фармацевтов» не тянет на то, чтобы продолжить эту феерию в следующей кампании – тем более, когда Лига Европы сменилась Лигой чемпионов. Год назад многие факторы сложились в пользу молодой и дерзкой команды. Теперь складываются многие факторы против – соперники готовятся к «Байеру» более щепетильно, сами «фармацевты» привыкли к своей магии и начали чересчур полагаться на неё. Кризисный период – неизбежность для таких непостоянных команд. И вряд ли «Байер» будет активным участником чемпионской гонки в этот раз.

Виртц и Хаби Алонсо думают над своим будущим

Ещё один фактор, который сказывается на положении «Байера» – многие уже начинают задумываться, в каком направлении двинуть свою карьеру. Прошлый сезон стал для всех отличным толчком – заговорили как о команде в целом, так и о её лидерах в частности. Активно ведётся охота на молодого таланта «фармацевтов» и сборной Германии Флориана Виртца. К хавбеку проявляют интерес «Манчестер Сити» и «Бавария», также фигурировал «Реал».

Другой двигатель этого проекта – главный тренер Хаби Алонсо. Испанец и поднял этот клуб на вершину Бундеслиги, хотя до него команде в состоянии кризиса пришлось бороться за выживание. Специалиста давно хочет заполучить тот же «Реал» – «сливочные» даже задумались над тем, чтобы ускорить тренерскую рокировку из-за спада при Анчелотти. Эти мысли неизбежно остаются фоном – и лидерам тяжелее сконцентрироваться на конкретной задаче.

Прогноз Soccer.ru: поставим на победу «Баварии». Команда в отличной форме и не испытывает игровых проблем.