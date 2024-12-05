У «Манчестер Сити» первая победа после жуткой серии неудач. У Гвардиолы есть план спасения

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05 декабря 2024, 20:55

Футболисты тоже уверены, что вернутся.

Самоуверенность, которую демонстрируют тренер и игроки «горожан», имеет двойственную природу. Когда «Реал» и Анчелотти угрожают, что вернутся после неудач, то чаще всего «сливочные» выполняют обещание. У испанцев плохой футбол не означает потерю титулов. А «Манчестер Сити» другой. Они привыкли играть академично и правильно, грамотно и агрессивно. Гвардиола славился качественной игрой, с которой не всегда побеждал тех, кого обыгрывал по сумме показателей. После семи подряд плохих матчей оказались в уникальной ситуации. Поэтому честно не знаем, что означает дерзость Гвардиолы.

Хосеп обычно игнорирует выкрики с трибун. Но фанатам «Ливерпуля», которые пели, что испанца уволят, показывал шесть пальцев – по количеству титулов в АПЛ . Диаш в интервью набросился на автора вопроса, понес пафосную чушь о победе света над тьмой. И что против «Манчестер Сити» якобы весь мир. Неправда, ведь если бы боссов «горожан» наказали вовремя за махинации, о которых пошутит Слот, то могли не быть серийными чемпионами. С «Манчестер Сити» считались, поскольку у них море денег. Но ресурсы перестали работать на поле. Интересно понять, что Гвардиола и его футболисты могут и должны изменить.

Физическая форма и замена Родри

Саутгейт насмешил футбольный мир, когда на Евро-2020 жаловался, что нет Кэлвина Филлипса. Бывший хавбек «горожан» был указан в качестве примера футболиста, который может зажечь в опорной зоне. После травмы Родри у Гвардиолы нет такого игрока. Хорват Ковачич никогда не был как Канте по амплуа. Из Гюндогана, особенно в солидном возрасте, тоже ужасный волнорез. Бускетс слишком старый, чтобы появиться в «Манчестер Сити» в аренду на несколько месяцев и спасти старого друга Гвардиолу. Зимой будут убеждать игрока вроде Субименди из «Реал Сосьедада».

Испанский чемпион Европы отказал «Ливерпулю» летом, но Хосеп за него поборется. Кроме замены для Родри, важно скорректировать систему подготовки. «Манчестер Сити» впервые за сто лет плохо готов физически. Такого не было даже во времена, когда в центре поля руководил Яя Туре ещё до появления в клубе Гвардиолы. В команде хватает рослых и крепких ребят, но у них синхронизация циклов. Все сбавили, как Уокер. Для команды, чью игру построили на последовательности и алгоритмах, «Манчестер Сити» демонстрирует невероятно слабую готовность. Упал темп игры, чем пользуются все, от середняков до «Ливерпуля».

Стратегия и тактика тренера Гвардиолы

Соперники изучили позиционный футбол «Манчестер Сити». Разумеется, для грамотной тактической работы против «горожан» нужно влияние первого пункта – слабая физическая подготовка фаворита. Но когда соединяется первое со вторым, то соперники получают минуты в атаке, как «Фейеноорд». Горели в три мяча, но отыгрались в Лиге чемпионов. Хвалим и других оппонентов Гвардиолы. Постекоглу и Аморим шикарно подготовились к матчам против Хосепа. Тренер «шпор» прав. Невозможно всегда играть так, как против «Манчестер Сити», ведь нужно много сил и концентрации.

Но оппоненты демонстрируют грамотность в поединках против «горожан», почувствовав слабину фаворита. Гвардиола нарвался на команды и тренеров, которые могут подстроиться под его футбол, в отличие от «Ноттингем Форест», который вчера прихлопнули. А вот «Спортинг» грамотно сработал вертикально. «Фейеноорд» четко контролировал мяч в гостях во втором тайме, когда увидел усталость в глазах фаворита. «Ливерпуль» продемонстрировал тактическую подготовку. Что с этим делать? Меняться самим. «Манчестер Сити» должен добавлять в меню новые ходы. «Горожанам» пора признать, что часть старых фокусов не работает, начались тактические поиски.

Проколы в позиционном футболе «Сити»

У «горожан» сломался высокий прессинг, тяжело давить в привычном стиле. Даже бедовый «Саутгемптон» проиграл фавориту 1:0, сделав 90 % точных передач в гостях в недавнем матче АПЛ . Хороший индикатор небрежности чемпионов. «Манчестер Сити» не принял реальность, что теперь их стало проще обыгрывать в силу десятка разных причин, собранных в одного демона неудачи. А вот когда Гвардиола признает, что не всё в порядке, и дело не только в кадровых потерях и невезении, то поймут путь «Манчестер Сити». Острота пропала, стало намного больше странных пауз и решений.

Против «Тоттенхэма» Уокер часто вместо понятного паса ближнему – Гвардиола заработал состояние на стеночках, дарил оппоненту время, чтобы перестроиться. Нет смысла отрицать, что многие поражения «Манчестер Сити» случились по вине самого фаворита. «Горожане» начали спешить довести мяч до удара, хотя для Гвардиолы типичен удушающих стиль с качественной подготовкой финального выстрела. Фаворит занервничал. Надо успокоиться, снова катать мяч до верного. А если решатся на острые решения, то нельзя использовать паузы и лишние касания. Свежие соперники чаще отбивались от «Манчестер Сити».

Результативность и готовность нападающих

Из-за слабой игры верхней тройки Гвардиола рисковал, поднимая в линию атаки сразу двух латералей. Открывали фланги, получали неприятные контратаки. Но достаточно заставить вингеров «Манчестер Сити» сыграть грамотнее и персонально поработать с Холандом – соберут новую серию побед фаворита. Часто и по делу достается Фодену. Официально лучший игрок прошлого сезона и чемпион Англии зашел в черную полосу. Грилиш тоже виноват. Доку, который гордится обводками после поражений, не подходит для основы победного «Манчестер Сити». Савиньо справа не хватает опыта. Слева играл центральный хавбек Нуньеш, но Матеуш не является подлинным лидером, который на своем горбу затащит к победам. К форвардам появились вопросы в сезоне без Альвареса, которому зря не нашли замену.