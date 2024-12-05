Мбаппе снова подставил «Реал», а Симеоне претендует на титул. В Испании очаровательный сезон

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05 декабря 2024, 18:21

Футбольные каталонцы и баски тоже красавцы.

Килиан извинился после поражения

Не нравится, что ставят крест на Килиане. Француз – один из самых невероятных футболистов в истории. У него феноменальные данные, чтобы играть легко и весело на космическом уровне. Но психология влияет на человека, ведь мозг – центр управления. Мбаппе сломался, и пока Анчелотти с близкими его не починили. Килиан не забил пенальти в ворота «Атлетико», второй его промах после матча с «Ливерпулем».

Умная команда Вальверде наказала заносчивый столичный клуб, «Реал» проиграл второй раз в чемпионате. Неудача против «Барселоны» была показательной поркой 0:4, а с басками претендовали на очки, но уступили с разницей в один мяч. Мбаппе и Вальверде (подарил сопернику гол) извинились. Дебют у Килиана неудачный, но защитники в Ла Лиге слабее. Моментов у фаворитов очень много.

Мбаппе может вернуться, когда «Реал» стабилизирует свою игру. Вспоминают о травмах, но даже в лучшем составе команда Анчелотти часто грубо ошибается в защите. Они всегда требуют, чтобы Куртуа и Лунин тащили, но откровенно подставляют сильных голкиперов команды. Реализация скачет вверх-вниз. Барахлит опорная зона без Крооса. Зевают фланговые защитники. «Барселону» пока не достали.

Но «Реал» благодаря осечкам конкурента подобрался вплотную. У них есть матч в запасе с «Валенсией». Поскольку речь об аутсайдере, то можно получить три очка. Так что преимущество Флика составляет один пункт, смешной отрыв для команды, которая живет ремонтадами. «Реал» умеет взять реванш у себя самого, чему должен обучить Мбаппе. Если не допустят крах в Лиге чемпионов, то к весне соберутся.

«Барселона» теперь команда настроения

Серийные душители стали весельчаками. У них высокая линия обороны ради офсайдов. Невероятно глупые ошибки без мяча, благодаря которым «Монако» и «Лас-Пальмас» сумели обыграть «Барселону» Флика. Но молодая команда невероятно живая, за ними интересно наблюдать. Семнадцатилетний Ямаль отдает голевые передачи внешней стороной стопы. Тривела, так называют этот пас. Ламин прекрасен.

Ветеран Левандовски тоже набрал форму. У поляка 15 голов, а конкуренцию ему составляет собственный напарник – Рафинья забил в Ла Лиге 11 раз. Но у бразильца больше голевых передач, шесть против двух у польского форварда. Когда атака «Барселоны» в сборе, могут сыграть Ольмо и Ямаль, то остановить «Барселону» сложно. А пропускать они будут постоянно, такой стиль у команды, некому добавить баланса.

Зато в атаке «Барселона» умеет всё. Последние неудачи разозлили, заставили Флика переосмыслить игру. «Мальорку» разгромили, хотя голкипер снова не забрал домой «сухарь». Зато Ханси пошутил, что «отстойный ноябрь» остался в прошлом, можно начинать новую серию побед. «Барселоне» нельзя расслабляться. Каталонцам чуть проще, ведь «Реал» скоро отвлечется на финал Клубного ЧМ в старом формате.

Также «Барселона» набрала 12 пунктов в Лиге чемпионов против шести баллов у «Мадрида». Каталонцы планируют остаться в первой восьмерке, а это избавит от двух опасных стыковых поединков. Флик пока контролирует ситуацию, хотя все соперники увидели главный козырь «Барселоны», который иногда становится минусом. Это яркая взрывная игра. Но если не завелись, то дела плохи – легко потеряют очки.

«Атлетико» планирует покусать фаворитов

В традициях Луиса Суареса, только в этот раз без помощи самого уругвайца. Легендарный форвард «Барселоны» принес «Атлетико» второй титул при Симеоне. Хотя Диего подыскивают замену, аргентинец хотел бы уйти красиво – с трофеем. Пока все говорят о «Барселоне» и «Реале», «матрасники» могут спокойно работать над своей игрой. «Атлетико» проиграл всего один поединок в чемпионате, уступили в гостях «Бетису».

Лучший результат в Ла Лиге. Без глупых ничьих «Атлетико» мог сейчас делить первую строчку с «Барселоной». В двух последних матчах мадридцы забили 11 мячей. Шесть голов получила «Спарта» в Лиге чемпионов, пять раз пропустил «Реал Вальядолид». Фанаты этого клуба требуют у бразильца Роналдо, чтобы продал клуб и убирался. А болельщики «Атлетико» ждут продолжения банкета в Кубке Короля.

А пока напомним один из самых странных фактов об испанском футболе. Антуан Гризманн никогда не был чемпионом в Примере. Для исправления ситуации француз получил новых напарников – рослого норвежца Серлота и чемпиона мира Альвареса. Оба не смогли заиграть безумно результативно, но для «Атлетико» нормально долго раскачиваться. Если разыграются, то смогут навязать борьбу фаворитам.

Понятно, что по составу и качеству футбола «Атлетико» не лучше всех в Испании и в Европе. Но разве «Реал» и «Барселона» без греха? Минусы оппонентов мотивируют ребят Симеоне. За команду играет сын тренера Джулиано, а рядом ещё один молодой талант – Барриос. Галлахер из «Челси» в основе. Но «Атлетико» выиграл 7 раз подряд и не планирует останавливаться, ведь у коллектива виден потенциал.

«Жирона» терпит бедствие на всех фронтах

Напомним о команде, которая очаровала в прошлом чемпионате Испании. «Жирона» попала в Лигу чемпионов, где её приговорил жребий. Слишком сложные соперники, чтобы надеяться на большой успех. Но выступали плохо против тех, кого стоило обыграть. В чемпионате Испании и Кубке история повторяется. «Жирона», потеряв нескольких лидеров, не сумела порадовать селекцией. Пошли поражения.

В чемпионате каталонцы на восьмой строчке, а вчера пережили чувствительное поражение. В Кубке Испании «Жирона» встретила скромный «Логроньес» из четвертого по счету дивизиона. Забить не сумели, а в серии пенальти проиграли, хотя в воротах соперника оказался полевой игрок. Девятнадцатилетний Поль Арнау, сына покойного голкипера «Барселоны», взял перчатки после травмы голкипера. Поль взял удар Абеля Руиса.

Ветеран «Жироны» Стуани пробил в перекладину, скромная команда пошла дальше. Каталонцев ждёт матч против «Реала» в субботу, а дальше домашняя игра против «Ливерпуля». Хлебнули горюшка, связавшись с серьезными соперниками и турнирами. В Ла Лиге на четвертое место сейчас претендуют другие интересные коллективы. «Атлетик», который как раз обыграл «Реал», а также короли керамики из «Вильярреала».

«Желтая субмарина» известна своими успехами в Европе. Играли в полуфиналах Лиги чемпионов, брали Лигу Европы с тренером Эмери. Сейчас коллектив Марселино скинул кубковые нагрузки. вылетели от аутсайдера, все мысли о погоне за «Атлетиком». Баски сыграют против «Вильярреала» на ближайших выходных. Как всё удачно совпало в шикарном испанском футбольной сезоне, закрутили интригу.