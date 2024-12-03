Николич о предстоящем матче с «Факелом»: «Нас ожидает очень сложная игра»

Главный тренер ЦСКА высказался в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Факела».

Оборона — одно из наших лучших качеств, долго с начала сезона мы шли в лидерах по пропущенном голам. Далее пошли перемены в линии обороны. Это отразилось на ней.

«Факел» сильно уважаю, бойцы, команда домашняя, полный стадион, искусственное поле. В последних восьми турах проиграли всего раз, «Локомотиву». Нас ожидает очень сложная игра.