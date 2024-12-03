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Николич о предстоящем матче с «Факелом»: «Нас ожидает очень сложная игра»

сегодня, 16:58
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА08.12.2024 в 16:30 Не начался

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался в преддверии матча 18-го тура РПЛ против «Факела».

Оборона — одно из наших лучших качеств, долго с начала сезона мы шли в лидерах по пропущенном голам. Далее пошли перемены в линии обороны. Это отразилось на ней.

«Факел» сильно уважаю, бойцы, команда домашняя, полный стадион, искусственное поле. В последних восьми турах проиграли всего раз, «Локомотиву». Нас ожидает очень сложная игра.

Данный матч состоится восьмого декабря. После семнадцати туров ЦСКА занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Факел» располагается на четырнадцатом месте.

В семнадцатом туре ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» (2:2), а воронежцы с махачкалинским «Динамо» (0:0).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:12
не бывает лёгких игр ...
ms67p96kgdpc
ms67p96kgdpc
сегодня в 19:02
Стоит пожелать Факелу убедительной победы.
isamsn
isamsn
сегодня в 18:49, ред.
К сожалению простых игр где можно расслабится у нынешнего ЦСКА нет. Практически идёт борьба за выживание в середине таблицы))) И просвета пока не наблюдается. Увы!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:26
Последний бой
он трудный самый ))).
Scorp689
Scorp689
сегодня в 17:16
Факел выгрызает свои набранные очки...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:12
Автобусная игра нас ожидает, видимо
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