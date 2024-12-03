Битва проблемных титанов АПЛ. МЮ оживил лидеров и сейчас готов обойти «Сити»

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03 декабря 2024, 22:05

Манчестер окрашивается в красный, но для этого нужна победа над «Арсеналом».

«Сити» в нокауте, а «Арсенал» уже второй

Ну какова чемпионская гонка в АПЛ ! Все ставят на кульминацию борьбы Артеты и Гвардиолы – «Арсенал» и «Сити» слетают с дистанции и пропускают на вершину «Ливерпуль» с новым тренером. Ругают «Челси» за огромные траты и не поддающиеся объяснению трансферы – «аристократы» идут в топ-3. Ставят на новый рывок «Астон Виллы» – «львы» разбиваются о Лигу чемпионов и теперь даже не в десятке.

Те же «горожане» сейчас в ужасной форме и не побеждают в семи матчах кряду. Причём на этом отрезке у них только одна ничья. И недавно «Сити» проиграл «Ливерпулю» – крайне дерзкий жест от «красных» с намёком, что время гегемонии Пепа прошло.

«Канониры» посреди общего безумия оказались наиболее опытным, сбалансированным и конкурентоспособным коллективом. Постепенно лондонцы поднялись с пятой строчки на вторую, в последних трёх турах набрали семь очков. Теперь отставание от «Ливерпуля» составляет девять баллов. Внушительное, но впереди больше половины чемпионата.

С Эдегором вернулись разгромы

Как и в случае с «горожанами», «Арсеналу» очень помешали травмы лидеров. Ключевая потеря – Мартин Эдегор. Норвежец вылетел в сентябре после одного из матчей сборной Норвегии. Вместе с тем травмирован был и Микель Мерино – альтернатива Мартину. В различные периоды Артета оставался без Зинченко, Калафьори, Тирни, Сака, Жезуса, теперь лишился Уайта и Томиясу.

При таких повальных проблемах неудивительно, что «Арсенал» пошёл на снижение. Но теперь дела обстоят куда лучше, чем в начале и середине осени. Во многом благодаря возвращению креативного центра «пушкарей». С возвращением Эдегора в старт лондонцы разгромили «Ноттингем» (3:0) и «Вест Хэм» (5:2), в ЛЧ разобрали «Спортинг» (5:1). Только с «Челси» удалось вырвать ничью. Причём в каждом из этих матчей Мартин отличился результативным действием.

В МЮ оживают те, кому досталось больше всего

На манкунианцев в период тен Хага свалилось немало критики – доставалось даже игрокам, которые пришли только летом. Лени Йоро называли «хрусталём», в случае с Джошуа не понимали, зачем его вообще взяли при низкой результативности (не проявил себя на стартовом отрезке). Маркусу Рэшфорду от болельщиков достаётся вот уже второй год – это слишком нестабильный исполнитель, чтобы считаться лидером.

И вот каждый из них в игре с «Эвертоном» проявил себя. В матче против «ирисок» МЮ оформил первый разгром под руководством Аморима. Маркус оформил дубль и имел достаточно моментов, чтобы сделать хет-трик. К этому добавились два гола Зиркзее, ассистентские дубли Бруну Фернандеша и Амада Диалло. Словом – идеальный вечер для тех, кто в последнее время боролся с постоянной критикой. А ведь это может быть предпосылка к прогрессу «красных дьяволов»!

Сейчас топ-5 – реальная задача

Это не эмоциональный вывод – такой мысли есть логическое объяснение. Дело в форме манкунианцев и команд из топ-5. Ван Нистелрой поработал над тем, чтобы нормализовать микроклимат в команде, а Аморим уже принялся перестраивать игровую структуру. Дело сдвинулось с мёртвой точки – с семиматчевой серией без поражений пришла уверенность, что коллектив может забраться выше уже сейчас.

Понятно, что строительство нового МЮ только начинается – и это слишком сырой проект, чтобы говорить о чём-то серьёзном. Но в первой пятёрке хватает проблемных команд, с которыми «Юнайтед» могут конкурировать. Не просто так «Ливерпуль» оторвался от преследователей. У «Арсенала» была просадка из-за травм лидеров, возвращаются только сейчас. «Челси» только включился в борьбу за тройку, обновлённому составу не хватает опыта, при этом до сих пор за клубом тянется шлейф недальновидных толстосумов. «Брайтон» – слишком молодая команда с таким же молодым тренером, которая, очевидно, прыгнула выше головы. В таких случаях спад – вопрос времени. «Манчестер Сити» – команда в стадии глубокого кризиса, который не удаётся разрешить Гвардиоле. Уж с такими соперниками нет никакой пропасти в уровне.

Действия Аморима радуют

Он уже не идёт по пути, которым шли предшественники. Прежде всего, Рубен не требует трансферов в зимнее трансферное окно. Клуб закупился летом – причём потратился неслабо. Были серьёзнейшие опасения, что смена тренера будет означать, что все эти затраты прошли впустую. Но до сих пор менеджер не сделал ни одного запроса по поводу возможных приобретений зимой. Отмечается, что Аморим сосредоточен на работе с тем, что есть сейчас, и настроен развивать имеющихся футболистов. Это огромный плюс для клуба, который привык тратить слишком много.

Продолжение прошлого пункта – доверие к Амаду Диалло. Тен Хаг упорно доверял Рэшфорду и Антони, хотя те объективно не тянули – невозможно представить, что должен был сделать Амад, чтобы отобрать место в старте у проблемного Маркуса. Аморим решил эту проблему: Амад ответил тремя ассистами в последних трёх встречах. Португалец быстро нашёл подход к своим игрокам.

Этот матч – индикатор для обоих соперников

Для обеих команд текущий период – переходный. «Канониры» столкнулись с проблемами, на которые не могли повлиять – и так оказались вдалеке от первой строчки. Постепенно лондонцы вернули прежние позиции, только теперь у «Арсенала» нет права на ошибку. Матч с МЮ – лучший индикатор, чтобы понять готовность добывать победы на классе даже с неприятными соперниками.