От Чемпионшипа до еврокубков всего за три сезона. В АПЛ выросла новая «тёмная лошадка»

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06 декабря 2024, 16:03

Это команда с одним из самых скромных составов.

В «Фулхэм» поверили с первого же сезона

Возвращение команды-лифта в Премьер-Лигу двумя годами ранее началось с места в карьер. В первом же туре предстояло сыграть против главного конкурента «Манчестер Сити» – «Ливерпуля» Клоппа. «Дачники» не тратили большие деньги на усиление, как «Ноттингем» (другой новичок), по стоимости состава были вторыми с конца. И с такими вводными умудрились завести «мерсисайдцев» в тупик (2:2).

Уже тогда по смелости тренерских идей и готовности команды исполнять установки было ясно, что этой команде точно не придётся бороться за выживание. В том сезоне «Фулхэм» успел обыграть «Брайтон», «Челси», «Астон Виллу» и даже боролся за попадание в еврокубки. Тогда в группе открытий АПЛ конкурировали «Астон Вилла», «Брентфорд», «Брайтон» и сами «дачники». Последним не хватило выносливости и глубины состава – лондонцы посыпались весной, когда проиграли в восьми матчах чемпионата из 13. Тогда вперёд вырвались «чайки» и «львы».

Нашли замену главному бомбардиру

По возвращении в АПЛ «дачники» финишировали на 10-м месте – и это при почти самом дешёвом составе в лиге по оценочной стоимости. Поразительный КПД лондонцам обеспечивал тренер Марку Силва (о нём – ниже). Португалец не усложнял картину игры, чтобы сохранять простую эффективность – и важную роль в системе менеджера играл форвард Александар Митрович.

Габаритный наконечник для атак «Фулхэма» по итогам триумфального сезона в Чемпионшипе наколотил 43 гола (стал лучшим бомбардиром турнира) – и даже на уровне АПЛ остался лучшим бомбардиром команды (14 мячей). А летом решил сменить чемпионат и отправился в Саудовскую Аравию – для «дачников» это был ощутимый удар.

Несмотря на просадку в минувшем сезоне, Силва нашёл непрямую альтернативу – завершение на себя взяли Алекс Ивоби и Рауль Хименес. Мексиканцу уже 33 года, он не так хорош, как в лучшие годы в «Вулверхэмптоне» – но всё же делает разницу и за 14 матчей текущего чемпионата отметился четырьмя голами. В активе Ивоби – пять голов. При этом Алекс – универсальная машина, им можно закрывать сразу несколько позиций (оба фланга атаки, центр поля). Они не так доминируют в чужой штрафной – но коллективно отсутствие главного бомбардира наконец заменили.

Сохраняют поразительную эффективность – всё благодаря тренеру

Философия Марку Силвы отлично подошла «Фулхэму». Португалец не требует сложных решений там, где в них нет необходимости. Это не тики-така, не ставка на владение. Всё довольно просто – надо просто разбивать прессинг соперника и иметь габаритных нападающих. Так после возвращения в АПЛ связали «Ливерпуль», на этих же козырях доехали до 10-го места в Премьер-Лиге.

Когда лондонцы были в лучшей форме, они даже боролись за место в Лиге Европы – это при том, что команда только недавно получила повышение в классе. При том, что не тратили большие деньги на усиление и остались с одним из самых дешёвых составов. Показательно, что именно за Силвой начал следить «Тоттенхэм», когда задумался над тренерской рокировкой (не срослось с Антонио Конте). И как раз прагматизм Силвы был бы для нынешних «шпор» очень кстати.

Теперь менеджер только подтверждает свой класс – «Фулхэм» снова пустился в погоню за зоной еврокубков. На этот раз «дачники» напирают в разы сильнее.

«Фулхэм» хорош в матчах с конкурентами, но главное испытание ещё впереди

Команда подходит к финишу первого круга с отличным результатом – 22 очка в 14 турах и шестое место. От замыкающего топ-5 «Брайтона» отстают всего на один балл. И обгоняют куда более успешные и богатые МЮ , «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Астон Виллу», «Вест Хэм».

«Дачники» довольно хорошо смотрелись в очных матчах с потенциальными конкурентами. С тем же «Вест Хэмом» забрали ничью, обыграли «сорок», «Ноттингем», «Брентфорд», отобрали балл у «Тоттенхэма». И в недавнем матче одержали победу над «Брайтоном» – за счёт неё и сделали отставание от «чаек» минимальным.

Правда, чтобы всё же запрыгнуть в пятёрку, нужно прыгнуть и выше головы – конкурировать придётся с «Манчестер Сити», «Арсеналом», «Челси», «Ливерпулем». Сейчас «дачники» забрались высоко – только в следующих двух турах предстоит сыграть против лидера и третьей команды чемпионата. Плюс в конце декабря – выезд к «Челси». И всё это – в период «боксинг дэй».

Потеря творца успеха неизбежна

Уже удалось добиться огромных по собственным меркам успехов – «Фулхэм» второй раз за последние три сезона борется за место в еврокубках. Причём картина с составом никак не изменилась – по его оценочной стоимости лондонцы по-прежнему среди аутсайдеров. Это сулит «дачникам» отличный сезон – но и горькое прощание по его итогам.

Марку Силва вырос из скромного клуба. Он показал свой класс по возвращении команды в АПЛ , теперь подтверждает его стабильностью. И двумя годами ранее на португальца претендовали топ-клубы, которым был нужен новый тренер («Тоттенхэм» и «Челси») – теперь интерес станет лишь устойчивее. Те же «шпоры» поразительно нестабильны под руководством Анге Постекоглу. Команда деклассирует «Манчестер Сити» – и эта победа становится единственной на дистанции шести матчей (недавно проиграли даже «Борнмуту»).

Если «Фулхэм» сохранит предельную эффективность, велик риск попрощаться с Силвой – так пусть хотя бы получится подарить «дачникам» еврокубки.