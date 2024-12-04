Самый несчастный фаворит сезона. У ЦСКА всего одна победа в пяти последних турах РПЛ

1733303369

04 декабря 2024, 12:09

У тренера и футболистов мало что получается.

Николич не мотивировал ЦСКА на прорыв

Смена тренера нужна была «армейцам», чтобы зажечь вопреки объективным обстоятельствам. Катать мяч, держась в районе шестого места, мог и Владимир Федотов. Марко Николича позвали, чтобы новая метла смела моральную усталость, накопленную у Акинфеева из-за сезонов без борьбы за титул, у Дивеева из-за травм, а у Облякова из-за множества хороших пасов, которые не стали ассистами. Но серб Николич, раньше работавший в «Локомотиве», разочаровал. ЦСКА побежал середняков в первых турах. А затем дважды проиграл будущим лидерам «Краснодару» и «Локомотиву». Дальше Николич уступил «Зениту» и «Спартаку». Лишь на 89-й минуте одержали победу в «братском дерби» с «Динамо». Создали больше конкретных подходов, но рисковали пройти первый круг с нулем побед в московских дерби. А как только Николич собрал три победы подряд – самая успешная серия тренера в чемпионате, последовали новые осечки. Причем по делу, ЦСКА не готов к рывку ни физически, ни тактически.

Дожили до волевых ничьих с середняками

Какое счастье, запасной центральный защитник Лукин забил два гола «Рубину». Удалось спастись на 95-й минуте домашнего матча в большинстве. Но представьте, что латераль Кабутов не заработал вторую желтую карточку. Один голевой пас уже отдал, мог ещё раз вывести Даку на ворота. «Рубин» пробил в створ Акинфеева два раза. И дважды забил. Третий удар мог стать смертельным для ЦСКА . Николичу повезло не проиграть «Рубину». У казанцев всего две победы в шести последних турах. У ЦСКА аналогичный результат. В пяти последних турах у Николича есть только победа над «Крыльями Советов». Матч в Самаре мог завершиться ещё одной мировой. Повезло, что один крайний защитник отправил мяч другому. Плюс судьи не отменили гол Кругового, хотя были основания пересматривать эпизод с борьбой перед забитым мячом. ЦСКА дожил до дней, когда нужно везение и спасительные концовки, чтобы набирать очки против команд, которые явно ниже классом.

Лидеры «армейцев» сейчас не прогрессируют

Возьмем Облякова. Независимо от позиции – играл в центре поля и в атаке, это важный игрок. Воспитанник школы «Зенита» в последних 12 матчах за ЦСКА создал всего один гол во всех клубных турнирах. Обляков забил два мяча Брунею, но это не помогло «армейцам». Иван без голов за ЦСКА с августа. Не всегда играет настолько слабо, как против «Спартака», но Обляков точно не герой осени. Также иначе работает Аббосбек Файзуллаев. Узбекский атакующий хавбек стал открытием прошлого сезона. Но разговоры о «Баварии» и других больших клубах навредили молодому футболисту. Нечто подобное было с Кварацхелией в «Рубине». Когда заговорили о трансфере в крутую команду из топ-5, грузин сбавил. Файзуллаев кормил напарников пловом в честь дня рождения, но на поле предлагает слишком мало вкусных решений. Иногда проскакивают правильные пасы, может «посадить» соперника на карточку. Но даже Файзуллаев не прогрессирует у Николича.

Соперники совсем не боятся матчей против ЦСКА

Оппоненты не боятся играть против Акинфеева. Легендарный вратарь ЦСКА в середине таблицы по проценту сейвов. Игорь последний по количеству спасений – работа в три центральных защитника приносит плоды. Но низкое количество пропущенных мячей не спасает ЦСКА . Соперникам хватает минимума мячей. Гол тут, два мяча там – забрали очки у Николича. «Армейцы» крайне редко пугают соперников скоростями, качеством комбинаций и легкостью в игре. Были результативные матчи против «Оренбурга» и «Акрона». Но футболистам ЦСКА тяжело поддерживать такой уровень игры на длительной дистанции. Толку от победы 5:1, если после нее следуют поражения в центральных поединках? Тренера Николича тоже не боятся. Его обыгрывали Карпин, Мусаев, Галактионов, Семак и Станкович. Плохая серия. Не все оппоненты победили ЦСКА легко, но на таблицу такие нюансы не влияют. «Армейцы» сейчас не готовы вернуться в топ-3 с позиции силы.

На руководство давят явные проблемы с ресурсами

Как дети чувствуют, когда ссорятся родители, так футболисты чувствуют, когда у клуба проблемы. Впрочем, в ЦСКА их никто не скрывает. Бабаев не маг, чтобы без ресурсов навязать борьбу «Спартаку», где потратили десятки миллионов евро на новичков уровня Барко, Бабича и Угальде. Зато у «армейцев» пока состав круче, чем трансферный бюджет. Акинфеев и пятерка в защите – футболисты неплохого уровня. Круговой быстро адаптировался в ЦСКА . Подписали ветерана Пьянича, хотя пока от Миралема мало толку. Оставили Файзуллаева и Облякова, этих атакующих хавбеков потерять проще всего. Но есть дыра в центре поля, нет опорника. И видны проблемы в центре атаки. Мусаев и Гуарирапа не равны Вагнеру Лаву и Думбия. Или хотя бы Федору Чалову времен лучшего сезона молодого нападающего в РПЛ . Голая правда – «армейцы» уступают по ресурсам конкурентам, усложняет клубу жизнь. Футболисты сомневаются, что у проекта есть светлое чемпионское будущее.