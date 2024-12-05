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«Манчестер Юнайтед» невозможно сделать чемпионом Англии. Амориму нужна футбольная распродажа

05 декабря 2024, 09:09
Аморим
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Рэшфорд Маркус
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Эриксен Кристиан
Эриксен Кристиан
Полузащитник
Каземиро
Каземиро
Полузащитник

А пока чисто проиграли «Арсеналу».

Центральный защитник де Лигт неплохо пробил по воротам «канониров», но голкипер Райя в красивом прыжке спас свою команду. Сам «Арсенал» забивал после стандартов, которых у лондонцев собралось намного, намного больше. А если добавить к ключевым моментам общее течение поединка, то дорога была с односторонним движением. «Манчестер Юнайтед» даже близко не претендовал на победу. Максимум на ничью, если бы «Арсенал» её допустил. А это значит, что новому тренеру Амориму нужно священное право на чистку состава. Пора назвать лишних, иначе после поражения от «Арсенала» последуют новые показательные неудачи.

Маркус Рэшфорд, форвард

Наверное, «красные дьяволы» не найдут безумцев, которые заплатят за 27-летнего форварда 60 млн евро. Но с Маркусом надо срочно прощаться. Нет смысла мучить футболиста, болельщиков и нового главного тренера. Рэшфорд спекся, поскольку за пределами поля посвятил себя женщинам и вечеринкам. Сорвался и не набрал форму даже после замены наставника. Лучше найти в атаку человека, который сможет тащить МЮ так, как Салах спасает «Ливерпуль».

Джошуа Зиркзее, форвард

Понимаем, почему в МЮ может остаться Расмус Хёйлунд. Датчанин умеет играть в центре атаки. Будет на подмене, если Аморим заманит в команду нападающего в форме Дьёкереша. Но вот Зиркзее не нужен, поскольку молодой голландец – игрок специфической позиции. В прошлом сезоне многие тренеры игрались с тактикой, используя игроков формата «восемь с половиной». У «Арсенала» есть такой человек – Хаверц. Но в схеме Аморима нет места для Зиркзее.

Мэйсон Маунт, хавбек

Тут ничего нового не сказать. Пусть Аморим попытался приободрить Маунта добрым словом, Мэйсон сейчас в глубокой функциональной яме после травм и неудач с тренером тен Хагом. Даже Рубен вряд ли его реанимирует. Особенно с учетом позиции англичанина. Нет ему места в схеме «3-4-2-1». Глупо подстраивать «Манчестер Юнайтед» под одного человека в плохой форме. И даже если Маунт соберется, вряд ли Мэйсон станет чемпионским фактором.

Люк Шоу, латераль

Очень жаль, что вице-чемпион Европы не готов играть стабильно. Настоящий английский бульдог, когда не мешают проблемы со здоровьем. Но Люк Шоу может соперничать с Рисом Джеймсом из «Челси» по количеству пропущенных матчей. И даже когда Шоу был в порядке физически, то тен Хаг не видел его ключевым игроком основы. МЮ нужен новый Эвра, а 29-летний Люк им точно не является. У Шоу снова травма, морально левый защитник – не борец за титулы.

Антони, вингер

Вышел на замену против «Арсенала», но не показал ничего интересного и полезного для команды. Антони не готов играть в футбол на высоком уровне. Тен Хаг кивал на обвинения вингера в насилии над женщинами. Но Партей из «Арсенала» тоже может быть осужден, что не мешает хавбеку выступать совсем иначе. Антони банально не подходит «Манчестер Юнайтед», переплатили за человека, который не нужен команде и тренеру. Ошибка тен Хага.

Харри Магуайр, центрбек

Нельзя ставить в тройку центральных защитников опытного человека, который боится пасовать мяч. Магуайр подходит для схем Аморима намного хуже, чем даже крайний защитник Мазрауи, готовый сыграть в центре обороны. Если Лисандро Мартинес ещё может побороться за место под солнцем, то Магуайра давно стоило продать в другой клуб. Угробили человеку карьеру, а «Манчестер Юнайтед» потерял драгоценное время. Переоцененный футболист.

Тайрелл Маласиа, латераль

Просто не подходит по уровню готовности и стабильности для чемпионской основы нового МЮ. Вечные травмы, слабые выступления. «Манчестер Юнайтед» был слабее, чем «Арсенал», и Маласиа ничем своей команде не помог. Голландец молодой, но его может ждать судьба Ван-Биссаки, который в итоге покинул «красных дьяволов», не снискав в их составе особой славы. Амориму нужны сильные резервисты, Тайрелл совсем не такой. Средний игрок.

Каземиро, опорный хавбек

Возраст, зарплата, уровень формы – три веские причины попрощаться с легендой «Реала». В составе «Манчестер Юнайтед» Каземиро не показал ничего из арсенала великого футболиста. Причин много, но в сухом остатке доверие к медленному опорнику навредило команде при тен Хаге и будет вредить при Амориме. Каземиро вряд ли вернется на пик формы, лучше искать другую связку в центре поля с Угарте и Майну. Или подписать новичка, тоже опция.

Виктор Линделёф, центрбек

У МЮ много центральных защитников и пока нет основной тройки. Но даже 19-летний новичок Йоро намного ближе к основе Аморима, чем Линделёф. Виктору тридцать лет, старым не назвать. Но защитник удивительным образом пассивен. Не хочет уйти в другой клуб и показать себя в основе. Раз сидит на зарплате, то пора вспомнить о травмах и ошибках шведа. Виктор вряд ли останется в «Манчестер Юнайтед», в этом нет практического смысла.

Кристиан Эриксен, хавбек

Датчанину скоро исполнится 33 года. У него была остановка сердца в прошлом, то есть врачи постоянно следят за Кристианом. Вряд ли некогда элегантный плеймейкер «Тоттенхэма» способен повести за собой «Манчестер Юнайтед». Тем более, человек для такой роли имеется, а именно Бруну Фернандеш. Португалец старается не разочаровать Аморима, даже в подкатах с «Арсеналом» стелился. А Эриксен не закрепится в основе, надо искать замену.

Джонни Эванс, центрбек

Возвращение 36-летнего Эванса показало, насколько ужасно в МЮ работают на трансферном рынке. Джонни скоро уйдет на футбольную пенсию. Аморим не прочь общаться с игроком, ведь играли друг против друга. Но Эванс старый, медленный футболист без шансов на прогресс. Но если Амориму разрешат отпустить 11 человек, то надо выбить денег на новичков. А с этим будут проблемы, ведь тен Хаг потратил много, не изменив статус МЮ в чемпионате.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
10 декабря 2024 в 23:12, ред.
Автор по ходу просто троллит МЮ.

Каземиро нужна связка ?! Каземиро - не Погба, не Веррати и не Бускетс, которые созидают в поле. Он разрушитель, как Гаттуззо, Нголо Канте и Артуро Видаль, которым никакие связки не нужны. У них четкая линия - забодать, измотать и не дать дышать сопернику в центре.
Бразильца надо однозначно оставлять.

Витя Линделёф и Люк Шоу - самые стабильные, несуетные и физически крепкие дефы. Травма у Шоу ? А у кого их нет ?
Оставить обоих.

По кандидатуре Маунта так и вовсе смех раздирает... Самый умный хавбек в МЮ, который был столпом в центре Челси, оказался у Багрова лишним... Функциональная яма при Тен Хаге ?! О чем речь ? Остальные в МЮ при Тен Хаге по уровню мышления вабче в Пропасти!!
Оставить, лечить и оберегать , как зеницу ока!

Едем дальше...
Хёйлунд умеет играть в атаке ?! Сколько он "наколотил" в прошлом сезоне ?? Пусть автор поднимет архив, где от юзеров ворох мемов на счёт "скорострельности" датчанина.
Зато Зиркзее, который провёл с гулькин хрен игрового времени почему то не нужен...

P.S. Материал писан на скорую руку.
lobsterdam
lobsterdam ответ Сергей Ветров (раскрыть)
05 декабря 2024 в 21:18
Оптимист?
Сергей Ветров
Сергей Ветров ответ lobsterdam (раскрыть)
05 декабря 2024 в 14:27
Лет через 50 обязательно возьмём чемп. Надо чуть чуть подождать. Верим.
lobsterdam
lobsterdam
05 декабря 2024 в 13:28
Автору -6! Со всеми кандидатурами согласен, только вот Расмуса не оставлял бы даже на ротацию, техника на троечку, игровое мышление на двоечку. Де Лигт тоже не игрок основы, для Лиги Конференций бы сошел.После того разгрома, который устроил Хаг, будет трудно что-либо создать за короткое время. Нужны совсем другие игроки: скоростные, агрессивные и выносливые, готовые биться за каждый метр поля! Быстрого результата не ждем, нужна правильная селекция! Будем и дальше надеяться и ждать, ведь наша привязанность к клубу зависит не только от результатов!
myst5
myst5
05 декабря 2024 в 13:00
А мне Юнайтед понравился . Да не добыли победу но с нынешнем Арсеналом и Сити тоже побед особо не имеет. Кто то набирает форму после травм кто то адаптируется к новым тактике . В целом все не плохо даже Антони можно найти применение как защитнику на фланге
Van Vanovich
Van Vanovich ответ ariec93 (раскрыть)
05 декабря 2024 в 12:33
Да есть такое. Но Бруну для МЮ должен быть не только капитаном, но и вожаком центром идей пасов и т.д. А у него с каждым годом регресс.
ariec93
ariec93 ответ Van Vanovich (раскрыть)
05 декабря 2024 в 12:07
А кто в МЮ играет не слабо? Реально команда в болото превратилась, затягивает на дно всех.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
05 декабря 2024 в 10:28
Как я сказал ранее, ни один тренер не поможет МЮ. Как обычно сыграл фактор нового тренера и МЮ выиграл пару стартовых матчей, но уже вернулся в свое обычное состояние. Зря МЮ потратился на неустойку тен Хага и отступные Амориму.
Van Vanovich
Van Vanovich
05 декабря 2024 в 10:07
"Тен Хаг кивал на обвинения вингера в насилии над женщинами. Но Партей из «Арсенала» тоже может быть осужден, что не мешает хавбеку выступать совсем иначе"

Автор капец интриган))
Van Vanovich
Van Vanovich
05 декабря 2024 в 10:06
Еще Бруну продать надо. На него всегда большие надежды, а играет слабо уже который месяц
Гость
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