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Лидер «Спартака» заговорил о чемпионстве. Но Угальде ещё пожалеет о контракте с «красно-белыми»

05 декабря 2024, 12:06
Угальде

Всё из-за неадекватных отступных.

Агент подставил костариканца

Официальный представитель футболиста честно сказал, что перешли в «Спартак» строго из-за денег. «Твенте» понравилось неадекватное предложение москвичей. Голландцы знали, что никто больше за Угальде не заплатит. Форвард с рыночной стоимостью в 5 млн евро перешел в «Спартак» за целых 13 миллионов плюс 2 миллиона бонусами. Самое интересное, как удалось убедить молодого футболиста? Угальде предложили в районе 2 млн евро в год. Такой оклад можно представить себе в «Твенте», не говоря о любом середняке элитного дивизиона.

Не исключаем, что были подъемные, о которых скромно умалчивают. Также взяли в оборот агента. Если правда, что в контракте Угальде есть пункты про отступные, то Манфреда подставили. «Спартак» якобы убедил игрока включить в соглашение два условия. Если за ним приходят из западных лиг, то ценник 30 млн евро. А если «Зенит», то сразу 80 млн евро. Во второй вариант охотно верим, поскольку «красно-белые» прекрасно знают – Угальде не рвется переходить из одного клуба РПЛ в другой. «Спартака» ему достаточно для будущего рывка.

Но 30 миллионов евро для европейцев – большие деньги. В РПЛ нет сейчас игроков выше 20 миллионов по стоимости. Даже Сперцян из «Краснодара» и Вендел из «Зенита» в этой ценовой категории. Клаудиньо, Тюкавин, Глушенков и Кордоба недотянули до двадцати миллионов евро оценочной стоимости. Угальде пока считают футболистом за 9 миллионов евро, но сумму точно поднимут после свежих успехов форварда. Нормальный ценник – 20 млн евро, учитывая юный возраст. Рано начинать разговоры о сделке за целых тридцать миллионов.

Все покупатели знают, что талантливые ребята из РПЛ хотят играть в еврокубках. Чалова и Антона Миранчука заманили в Грецию и Швейцарию просто потому, что это удобные страны для жизни, а местные лиги слабые. Угальде играл в Нидерландах, дальше хочет в крутой клуб из Испании, Италии или Англии. Такой трансфер возможен, но никто не станет переплачивать «Спартаку». «Клаусула» в 30 миллионов евро неадекватная. Представитель игрока, который одобрил такую сделку, сделал медвежью услугу Манфреду. Но клуб выбрали удачно.

Молодой нападающий в ударе

«Спартак» нуждался в лидерах. Бабич, Барко и Угальде недавно в команде, но это ключевые футболисты в пока противоречивом первом сезоне Станковича. Деян старался быстро навести порядок. Не получил всех игроков, которых просил. Явно хотел подписать Глебова и Актюркоглу, хотя были и другие кандидаты. Пришли более скромные футболисты, не все сразу заиграли. Угальде тоже был разочарованием, ведь не забивал в РПЛ. Но появление плеймейкера Барко помогло шустрому невысокому форварду найти свой темп и приспособиться.

Пошли голы. Угальде остается нестабильным футболистом, ведь 8 из 14 голов забил в трех последних турах РПЛ. Но речь об уникальном подвиге. Угальде стал первым снайпером в истории, который собрал подобную серию. Причем сыграл против «Локомотива» и «Краснодара», лидеров сезона. Прибавил в уверенности. Понял секрет РПЛ – защитники всегда помогут, если грамотно надавить. Угальде принимает смелые решения и хорошо открывается. Поскольку Манфред второй форвард по позиции и достаточно техничный, также уходит в глубину поля.

Выныривает при помощи вингеров – Бонгонды и Маркиньоса, пользуется щедростью Барко. Угальде оказался правильным форвардом для «Спартака». Хотя изначально Станкович подумывал о крепком парне на острие, а о Манфреде в роли подыгрывающего. В стиле Глушенкова в составах «Зенита» и «Локомотива». Но Угальде заиграл после неудач Соболева – тот был отстранен, поскольку рвался в «Зенит», и Жозе – приехал с лишним весом и не набрал форму. Осталось выяснить, является ли готовность Угальде его новой нормой или дальше спад.

В 22 года паренек точно резкий, быстрый, техничный и может много забивать по ходу удачных серий. Каскад голов и ассистов воодушевил футболиста. А поскольку будут точечные зимние трансферы – у «Спартака» больше денег, чем у ЦСКА и «Локомотива», то Угальде может дождаться классных напарников с последним пасом в центральной зоне. Манфреду начала нравиться деградация РПЛ. Дивизион сейчас по уровню работы в защите намного ближе к голландскому чемпионату, чем 10 лет назад. Для форвардов наступило благодатное время.

Важно вернуть «Спартак» в элиту

Манфред начал говорить о борьбе за чемпионство. «Спартак» по делу обыграл «Краснодар» и «Локомотив», соседей в таблице. «Зенит» в этом сезоне проигрывал не только Мусаеву, но также Осинькину в последнем туре. Станкович допустил большую глупость, что не победил в Санкт-Петербурге, так как «Спартак» играл в большинстве. Но будет поединок в Москве. Также впереди пауза, которая позволит «красно-белым» проанализировать худшие матчи. Отрыв «Зенита» всего пять пунктов, теоретически можно отыграть. «Спартак» приободрился.

Команда неплохо держится в защите. Минимизируют количество моментов у ворот Максименко благодаря сербу Бабичу. Умяров и Пруцев действуют с мячом намного лучше, чем без него. Но «Спартак» часто атакует, что выгодно Угальде. Манфред думает о первой строчке. А также начал изучать варианты от других клубов. Предложения точно будут. Сейчас никто не чтит официальные правила, поэтому сразу прут к футболисту в обход клуба. Если Угальде продемонстрирует рост во второй части сезона, то наверняка получит приглашения в другую команду.

Однако есть нюансы. Угальде как Хулиан Альварес. Это не классический центральный форвард, которого легко интегрировать в любую схему. Также он не классическая «десятка». Инсайд и второй форвард – да, а вот чистый вингер – нет. Ему нужен клуб, где схема и вся философия игры будут ему подходить. Нет смысла уходить зимой, рано. Но вот следующим летом обязательно надо искать вход в топ-5. В мае Угальде исполнится 23 года, идеальный возраст для старта карьеры на более высоком уровне. А пока полностью устраивает «Спартак» и РПЛ.

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Некакойшенко
Некакойшенко
05 декабря 2024 в 23:20
Учитывая старомодную тенденцию Газпрома засыпать клуб и интересующего игрока деньгами, ценник для Зенита 80 +, выглядит как лакмусовая бумажка на крысе.....
lotsman
lotsman ответ 25процентный клоун (раскрыть)
05 декабря 2024 в 15:00
Да разговор не позициях, на которых играет тот или иной.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ lotsman (раскрыть)
05 декабря 2024 в 13:41
А как вообще можно сравнивать Угальде с Барко?
Угальде можно сравнить с Николсоном, Жозе. Угальде забивает голы, а Барко трудяга, все так, но это разные задачи , и каждый справляется со своими
lotsman
lotsman
05 декабря 2024 в 13:36
Барко трудяга, молча делает свою работу и хорошо делает. А Угальде больше похож на метеорит. Ярко вспыхивает, но быстро сгорает.Может я и ошибаюсь, но уж сильно похоже на это.
Bad Listener
Bad Listener
05 декабря 2024 в 12:43, ред.
Странно это всё, лучший в Спартаке Барко, теневой герой, но все разговоры про Угальде. Угальде очень зависимый игрок как тут и написано, когда как Барко универсальный и его можно вписать в гораздо большее количество схем. Золотой мяч в этом году дали Родри а не Винисиусу - футбольная общественность становится умнее и всё больше зрит в корень а не на красивые обёртки.
25процентный клоун
25процентный клоун
05 декабря 2024 в 12:42, ред.
Угальде прямо сейчас стоит 50+ , они спелись в нападении в прекраснейшую мелодию, которую ведёт Умяров, а обеспечивает Денисов
Боаво, Деян, Браво, Спартак!!!
lotsman
lotsman
05 декабря 2024 в 12:36
Всё правильно. Если Спартак продолжит тот же ход, который он сейчас набрал, то за чемпионство будут бороться Зенит и Спартак. Со Спартаком бороться всегда интересно, по крайней мере для меня, много знакомых спартаковцев.) Отличительная черта их, удачно сыгранный матч и они уже говорят о чемпионстве. Это хорошо, постоянный заряд на победу.
KSY24
KSY24
05 декабря 2024 в 12:36
Место Спартака номер шесть
Варвар7
Варвар7
05 декабря 2024 в 12:20
Одно правильно разглагольствовать надо поменьше , а играть и выигрывать побольше...
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