Шесть пальцев. Гвардиола становится похожим на Моуриньо

1733293741

04 декабря 2024, 09:29

Показалось? Или все же началось?

Одно из самых обсуждаемых футбольных событий последних недель – небывалый кризис в «Манчестер Сити». Существует много версий о его происхождении, а также идей о том, насколько он глубокий. Кто-то думает, что возвращение в строй и набор формы некоторыми игроками «горожан» спасет, другие полагают, что это признак фундаментального разрушения схем и подходов Хосепа Гвардиолы, начало его конца, скажем так. Но если абстрагироваться от этих рассуждений и посмотреть на само поведение испанца, то местами оно выглядит необычным и даже напоминает манеру другого гениального тренера, который как будто утратил свои особые тренерские навыки, но сохранил эпатажность. Это, конечно, заклятый соперник Гвардиолы Жозе Моуриньо.

Шесть пальцев

Перед поездкой в Ливерпуль Гвардиола сказал, что предыдущие девять лет его работы остались в прошлом, справедлив признав, что его выдающийся послужной список не играет роли, когда речь идет о спаде и результатах здесь и сейчас. Но почему же, когда его команда была близка к четвертому поражению подряд в Премьер-Лиге, он стал показывать шесть пальцев болельщикам на «Энфилде», напоминая им о количестве титулов с «Сити»? Ведь именно о предыдущих достижениях в этот момент он думал, ища в них утешение.

Нет ничего плохого в том, чтобы гордиться невероятными успехами прошлого. Но указывая на них на фоне худшей за 17 лет тренерской карьеры формы, Гвардиола невольно уподобляется Моуриньо времен начала спада.

Причем Гвардиола не просто отвечал шестью пальцами фанатам «Ливерпуля» в ответ на раздражающую кричалку «Утром тебя уволят!» Он уже после финального свистка, благодаря приехавших болельщиков «горожан» вместе с командой, показывал уже им те же шесть пальцев. Не все поклонники «Сити», наверное, помнят, когда в последний раз их команда переживала такую серию неудач – это было в 2008 году. Гораздо свежее в их памяти падение Моуриньо, с которым схожие модели поведения теперь демонстрирует Гвардиола.

Раздраженный Моуриньо

Жозе выиграл третий титул в Премьер-Лиге с «Челси» в 2015 году, что стало его восьмым трофеем с «синими». А потом провел одну из худших защит титула в истории АПЛ . С каждым поражением Моуриньо становился все более раздражительным. А после четвертого проигрыша в восьми первых матчах он стал уже начал угрожать руководству «Челси», предупреждая, что если его уволят, они расстанутся с лучшим тренером, который когда-либо был у этого клуба. Через два месяца его уволили – после девятого проигрыша в 16 турах. Португалец в кризисный момент тоже цеплялся за былые заслуги и раздражался.

Да, тогда в Лондоне он удерживался от демонстрации пальцев. Зато предвосхитил поведение Гвардиолы, будучи в «Манчестер Юнайтед». Когда он выиграл Лигу Европы, то на победном фото вместе с командой заставил всех игроков показывать три пальца, напоминая еще и о победах в Суперкубке и Кубке Лиги. Он очень хотел подчеркнуть, что вернулся к тому, чем ему удавалось раньше заниматься лучше всего – завоеванию трофеев.

Впрочем, цепляясь за победу в Суперкубке как за нечто значимое, он только сильнее убеждал в том, что уже «не тот». Прежний Моуриньо на этот трофей и не обратил бы внимания. А его пресс-конференции в МЮ становились все более токсичными, он кричал о футбольном наследии, призывал к уважению заслуг и так далее.

Был и совсем уж похожий эпизод с тем, что случился с Гвардиолой. Когда болельщики «Челси» насмехались над Моуриньо во время игры против «Манчестер Юнайтед», португалец показал им три пальца, напоминая о чемпионских титулах с «синими». Теперь похожий рефлекс сработал у Гвардиолы.

Два месяца спустя Моуриньо уволили из МЮ . И это была, пожалуй, его последняя работа в по-настоящему элитном клубе. Теперь он трудится в «Фенербахче», который отстает в Турции в гонке за титулом, а сам Моуриньо чаще попадает в заголовки газет благодаря своим эксцентричным выходкам на бровке и эпатажным интервью.

Заклятые соперники

Но мы так или иначе привыкли видеть в этой роли Моуриньо. Он примерно таким был всегда, добавляя в прошлом к этому еще и трофеи, конечно. Гвардиола обычно демонстрировал большую сдержанность и предпочитал отвечать на футбольном поле. Это была одна из фишек их противостояния. Как в свое время весь мир делился на поклонников Лионеля Месси и Криштиану Роналду, так же делился и на сторонников этих двух тренеров. Кульминации эта битва достигла, когда испанец тренировал «Барселону», а португалец – «Реал».

На одной из пресс-конференций Моуриньо уколол оппонента, заявив, что тот жалуется на судей. После этого Гвардиола сказал, что не будет соревноваться с португальцем в словесных перепалках перед журналистами, а вместо этого сосредоточится на игре в футбол. После той пикировки победу одержала «Барселона». Но это противостояние знало разные периоды. Сталкивались тренеры и в Манчестере, возглавляя разные футбольные «углы» этого города. Однако там полноценного сражения не получилось: слишком уж «Сити» превосходил «Юнайтед».

Тревожные звоночки

Моуриньо хвастался своими достижениями и в хорошие, и в плохие времена. В то время как Гвардиола предпочитал отмечать своих игроков, а не себя. Но сейчас и он срывается к манере португальца. Пока он делает это с ухмылкой, намеками, не прибегая к эпатажным наскокам на судей и тренеров соперников.

Но уже на пресс-конференции перед игрой с «Тоттенхэмом» он не раз напомнил о своих шести титулах в Премьер-Лиге. А еще он стал критиковать своих игроков, что раньше позволял себе весьма редко. В отличие от Моуриньо Гвардиола пока не переходит на личности, говоря в общем об эмоциональной нестабильности (после игры со «Спортингом») или хрупкости (после игры с «Тоттенхэмом»). Ждать ли переключения на отдельных персонажей?

И это мы еще не говорим про жалобы на календарь, на травмы, хотя все топ-клубы через это и даже более тяжелое испытание проходили – многие тренеры при этом не прибегали к жалобам.

Но не стоит сильно сомневаться в Гвардиоле. У него богатый опыт, он знает, как добиваться результата от своих игроков. Его стиль работы с ними – особенный. И все же. Вдруг это перестало работать? Вдруг произошел некий слом, который не вернет «Сити» былой уверенности, а Гвардиоле – тонкости и тактической рассудительности? И только будущее покажет, наблюдаем мы падение очередного колосса или временное затмение.