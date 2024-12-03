Уциев: «Нам нужно работать над психологической устойчивостью»

Защитник «Ахмата» подвёл итоги матча 17-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

Мы показывали хороший футбол в течение всей игры. Большую часть матча полностью контролировали ситуацию, создали немало моментов, реализовали один из них. К сожалению, в концовке не хватило собранности и концентрации, чтобы удержать победный счёт.

Нам нужно работать над психологической устойчивостью. Мы не должны опускать руки после подобных обидных игр, где теряем очки. В каждом матче стараемся биться до конца, активно использовать установки тренерского штаба и верить в свои силы. Перед матчем с «Оренбургом» поработаем над ошибками и постараемся уйти на перерыв с положительным результатом. Очки сейчас на вес золота.