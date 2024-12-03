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Уциев: «Нам нужно работать над психологической устойчивостью»

сегодня, 11:16
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник «Ахмата» Ризван Уциев подвёл итоги матча 17-го тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

Мы показывали хороший футбол в течение всей игры. Большую часть матча полностью контролировали ситуацию, создали немало моментов, реализовали один из них. К сожалению, в концовке не хватило собранности и концентрации, чтобы удержать победный счёт.

Нам нужно работать над психологической устойчивостью. Мы не должны опускать руки после подобных обидных игр, где теряем очки. В каждом матче стараемся биться до конца, активно использовать установки тренерского штаба и верить в свои силы. Перед матчем с «Оренбургом» поработаем над ошибками и постараемся уйти на перерыв с положительным результатом. Очки сейчас на вес золота.

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xk3wmhzuwhx3
xk3wmhzuwhx3
сегодня в 11:46
Это уже будете делать в пердиве.
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