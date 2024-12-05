Анчелотти: «Мбаппе сейчас находится не на своём лучшем уровне»

Главный тренер «Реала» на пресс-конференции рассказал об эмоциональном состоянии нападающего и полузащитника после поражения от «Атлетика» (1:2) в Ла Лиге.

Форвард не забил пенальти, а хавбек допустил ошибку в моменте со вторым пропущенным голом.

Мелкие детали наказали нас. Я не должен оценивать игру игрока из-за пенальти, иногда вы их получаете, а иногда пропускаете. Мбаппе огорчён и разочарован, но мы должны идти вперёд.

Феде (Вальверде), как и Килиан, огорчён и разочарован. Он допустил ошибку, но Феде не следует трогать. Он великий игрок. В футболе случаются ошибки, нам нужно смотреть на следующую игру.

Конечно, Мбаппе сейчас находится не на своём лучшем уровне, но мы должны дать ему время на адаптацию. Он может добиться большего и работает над этим. Он взял на себя ответственность исполнить пенальти, и всё прошло не очень хорошо, но такое может случиться в футболе.

Когда есть Винисиус, он обычно исполняет много пенальти и все они хорошие. Пенальти исполняют Мбаппе, Беллингем и Винисиус.

Я думаю, что игра была равной. «Атлетик» — очень опасный соперник. Я думаю, что матч был ничейным из-за того, что обе команды сделали. Для меня это была ничья, но ничего не могу сказать, потому что они выиграли. Думаю, мы хорошо оборонялись в первом тайме.

О возможном пенальти на Родриго

Я не видел момент. Было похоже, что они проверяли на офсайд, затем на пенальти. Он позвал его посмотреть на ситуацию и решил не назначать пенальти.

О борьбе за чемпионство в Ла Лиге

Мы всё ещё боремся. Мы могли бы добиться лучшего результата, но получилось так.