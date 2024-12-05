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Анчелотти: «Мбаппе сейчас находится не на своём лучшем уровне»

сегодня, 11:41
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)2 : 1Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на пресс-конференции рассказал об эмоциональном состоянии нападающего Килиана Мбаппе и полузащитника Федерико Вальверде после поражения от «Атлетика» (1:2) в Ла Лиге.

Форвард не забил пенальти, а хавбек допустил ошибку в моменте со вторым пропущенным голом.

Мелкие детали наказали нас. Я не должен оценивать игру игрока из-за пенальти, иногда вы их получаете, а иногда пропускаете. Мбаппе огорчён и разочарован, но мы должны идти вперёд.

Феде (Вальверде), как и Килиан, огорчён и разочарован. Он допустил ошибку, но Феде не следует трогать. Он великий игрок. В футболе случаются ошибки, нам нужно смотреть на следующую игру.

Конечно, Мбаппе сейчас находится не на своём лучшем уровне, но мы должны дать ему время на адаптацию. Он может добиться большего и работает над этим. Он взял на себя ответственность исполнить пенальти, и всё прошло не очень хорошо, но такое может случиться в футболе.

Когда есть Винисиус, он обычно исполняет много пенальти и все они хорошие. Пенальти исполняют Мбаппе, Беллингем и Винисиус.

Я думаю, что игра была равной. «Атлетик» — очень опасный соперник. Я думаю, что матч был ничейным из-за того, что обе команды сделали. Для меня это была ничья, но ничего не могу сказать, потому что они выиграли. Думаю, мы хорошо оборонялись в первом тайме.

О возможном пенальти на Родриго

Я не видел момент. Было похоже, что они проверяли на офсайд, затем на пенальти. Он позвал его посмотреть на ситуацию и решил не назначать пенальти.

О борьбе за чемпионство в Ла Лиге

Мы всё ещё боремся. Мы могли бы добиться лучшего результата, но получилось так.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 12:34
Игроки, которые находятся не на своём лучшем уровне сидят на лавке. После этого у них появляется мотивация вернуться в основу и они начинают пахать, чтобы доказать тренеру свою профпригодность и право играть в основе. У Мбаппе эта мотивация отсутствует, так как он со стопроцентной уверенностью знает, что будет играть в основе при любом исходе. И когда он проваливает очередной матч, то успокаивает себя мыслью, что вот в следующем матче у меня точно всё получиться. Так что все слова Анчелотти при таком раскладе - это пустое сотрясание воздуха.

На счёт пенальти. Почему не бьет Беллингем, у которого это лучше получается? Почему отдают бить тому, кто играет хуже всех в команде? Чтобы морально поддержать его? Если ты такой ранимый и морально неустойчивый, то футбол на таком уровне - это просто не твоё! Иди в комфортную Лигу 1, где у тебя всё получается с соперниками классом ниже, и там будешь и дальше королём местного футбола. А если замахнулся на топ-уровень, засовывай свои психологические проблемы куда подальше, и начинай пахать на поле, чтобы даже если останешься без результативных действий, тебя после матча запомнили как самого активного и настырного игрока матча, как это делает тот же Беллингем.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 12:24
Ну это уже все уловили. Че дальше то с ним будет
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 12:15
Да не. Именно на своём.. ☝️
Alex_67
Alex_67
сегодня в 12:09
Надо же, Анчелотти осмелился оценивать игру Мбаппе - это уже прогресс... Тогда какого чёрта Папа Карло разрешает ему пробивать пенальти? Или черепаха сама принимает решения? Если у футболиста не получается игра, то его обычно заменяют. Киллиан заслужил посидеть на лавке, но Анчелотти не посмеет это сделать... Да, тяжело быть тренером Реала - сколько игроков, столько характеров... Ещё и Перес над душой стоит...
97my4954a7k3
97my4954a7k3
сегодня в 12:07
А мы-то все что-то сдуру решили, что он дно с размаху пробил с километровой пробоиной в грунте, а это, оказывается, просто не лучшая форма, то есть он может и ещё гораздо хуже. Ну успокоил, папа Карло, так узбагоил!
dz2ncxucag25
dz2ncxucag25
сегодня в 11:53
Карло,уж лучше бы ты помолчал,а то складывается ощущение что Камерунский Эму тебя под себя подмял,такое было и в ПСЖ!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:47
Ну чё тогда лезет пенальтист Хренов
e4wgwed5b85k
e4wgwed5b85k
сегодня в 11:46
По-моему это все заметили
Гость
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