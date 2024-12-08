«Семак мог бы стать великим тренером в Европе». Проблема «Зенита» – перехваленный наставник

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08 декабря 2024, 16:05

Подходит только для дежурных побед.

У тренера «Зенита» нет международного статуса

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас заявил, что Семак мог бы стать великим тренером в Европе. Было ещё несколько подобных фраз о работе с финалистами Лиги чемпионов. Бред. Во-первых, не знаем уровень владения иностранными языками. А без знаний Семак не смог бы возглавить ни середняка Лиги 1, ни «Аякс», не говоря о фаворитах Лиги чемпионов. Во-вторых, Сергей Богданович смертельно скучный, а великие тренеры – те ещё трюкачи, говоруны и эксцентричные личности.

Бывали скучные значимые тренеры, но они суровые. Семак не такой. Его даже «Акрон» и «Крылья Советов» не боятся. Даже «Спартак» именно в этом сезоне был близок к исторической победе в РПЛ в Санкт-Петербурге. Семак тогда испугался, оказавшись в меньшинстве. Зимой будет ждать трансферов, чтобы бюджет «Зенита» сыграл вместо тренера. Но Сергея Богдановича не считают специалистом, у которого можно многому научиться, ведь его воспитанники не выступают за грандов в Европе.

Если бы Семак был значимым тренером международного уровня, то готовил бы лучших футболистов «Зенита» для ПСЖ , «Барселоны», «Баварии» и «Арсенала». А вместо них одобрял трансферы талантов. Он бы нашел Батракова в школе «Зенита». Но все в курсе, что Семак не выбирает футболистов. Сергей Богданович сам подчеркивает, что трансферы – прерогатива руководства. А там нет футбольных людей и спортивного директора. Ещё одна ошибка главного тренера «Зенита».

Великие наставники создают круг помощников. Канон для сильного менеджера. По-настоящему успешный начальник имитирует бурную деятельность, но не мешает тем, кому доверился. Семак никому в «Зените» не доверяет, кроме голодных к трофеям людей, как Латышонок и Глушенков. Но как только новые голкипер и форвард не могут порадовать сейвами и мячами – начинаются проблемы. Старые звезды, вроде Вендела и Клаудиньо, скатились, ведь не видят смысла в победе в РПЛ .

Шестой чемпионский титул вручили соперники

Сейчас аналитики из Санкт-Петербурга начинают вспоминать плохие отрезки «Зенита». Вытаскивают из памяти короткие серии поражений подряд. Такое было весной, было летом и случилось сейчас зимой. Два подряд домашних поражения от «Крыльев Советов» и «Акрона» – следствия всего, что делал тренер за год. А шестой подряд титул в РПЛ вручили Семаку соперники. Личке и Мусаеву не хватило чемпионского опыта, а их командам удачи, чтобы забрать у главного фаворита «золото».

Даже сейчас, когда «Зенит» мог заработать заметно меньше пунктов, они на первом месте до последней игры года от «Краснодара». Но вспомните, как Семак выигрывал Кубок на пути к первому в истории петербуржцев треблу. Тренер проигрывал Игнашевичу до 81-й минуты финала против «Балтики». Той самой команды, которая вылетела из РПЛ . Латышонок справлялся с ударами форвардов «Зенита», пропустил от двух центральных защитников Нино и Алипа. Крупно не повезло.

Но шестой титул, как и требл, «Зениту» отдали соперники. Ничего невероятного в прошлом сезоне Семак как тренер не показал. Более того, можно было заметить деградацию. Сергей Богданович перебирает игроков и схемы, чем ограничен его метод борьбы с неудачными результатами. При этом Семака в «Зените» считают стихией. Фактором, который нельзя изменить. В клубе напомнили, что у наставника контракт до 2030 года. Нет альтернативы, нет поисков, и это тоже влияет.

Семак оказался сказочно везучим наставником, тут не поспоришь. У него рекордное количество «отскоков» на классе за последние годы в РПЛ . Также много заслуженных побед, что не удивительно при невероятном перевесе по ресурсам. Напомним, что «Зенит» тратит в год 16 миллиардов рублей. Московское «Динамо» в лучший год имеет 8.4 миллиарда. У «Краснодара» расходы 5.8 млрд. Результат – Мусаеву весной и сейчас не хватает скамейки, чтобы джокеры убрали «Зенит» с трона.

Семак упрямо не замечает проблемы «Зенита»

Отрицание очевидного – популярный симптом у вечных чемпионов. Гвардиола и футболисты «Манчестер Сити» тоже рассказывают, что ничего не изменилось. А потом не могут выиграть в шести выездных матчах подряд. У частых победителей замылен глаз. Семак до матча против «Акрона», который планировали разгромить, хвастался результативностью, указывал на низкое количество пропущенных мячей. Сергей Богданович заговорил о свежей крови и эмоциях лишь когда влетел Дзюбе.

Стыдно проигрывал дома «Акрону», ведь эта команда ужасно играет против фаворитов РПЛ . Но с «Зенитом» был удачный кубковый поединок, а теперь обыгрывали фаворита в меньшинстве. И от Семака не дождались анализа неудачи. Снова говорит о трансферах как спасении. Сумбурность главного тренера после поражений не удивляет опытных фанатов «Зенита». Сергей Богданович не умеет проигрывать, это не тренер с железной волей и харизмой настоящего вожака.

Семаку выгодно не замечать проблемы «Зенита», ведь надеется на длительную паузу. На курортах с женами и подругами футболисты нагуляют аппетит к игре в РПЛ . Даже без еврокубков смогут собраться в Кубке и РПЛ , выиграют седьмой подряд титул. Не исключаем, что так будет. «Зенит» объективно фаворит, ничего нового. Но часто в якобы стабильных системах отрицание реальности приводит к краху. Для петербуржцев нынешняя ситуация не новая. Раньше они грызлись из-за денег.

Теперь могут скиснуть из-за отсутствия еврокубков, ведь психология в спорте важна. Семак не раскрывает проблемы «Зенита», ведь годами не может их исправить. От Ракицкого до Родригао, от Ловрена до Эраковича – у тренера часто «привозили» центральные защитники. Правого латераля ищут так долго, будто речь о «Спартаке». Неудачная попытка найти замену для Кассьерры, чей кризис тренерский штаб предсказал, тоже не показала мастерство Семака как менеджера, а не просто тренера.