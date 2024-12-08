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«Семак мог бы стать великим тренером в Европе». Проблема «Зенита» – перехваленный наставник

08 декабря 2024, 16:05
Сергей Семак

Подходит только для дежурных побед.

У тренера «Зенита» нет международного статуса

Бывший защитник «Рубина» Сесар Навас заявил, что Семак мог бы стать великим тренером в Европе. Было ещё несколько подобных фраз о работе с финалистами Лиги чемпионов. Бред. Во-первых, не знаем уровень владения иностранными языками. А без знаний Семак не смог бы возглавить ни середняка Лиги 1, ни «Аякс», не говоря о фаворитах Лиги чемпионов. Во-вторых, Сергей Богданович смертельно скучный, а великие тренеры – те ещё трюкачи, говоруны и эксцентричные личности.

Бывали скучные значимые тренеры, но они суровые. Семак не такой. Его даже «Акрон» и «Крылья Советов» не боятся. Даже «Спартак» именно в этом сезоне был близок к исторической победе в РПЛ в Санкт-Петербурге. Семак тогда испугался, оказавшись в меньшинстве. Зимой будет ждать трансферов, чтобы бюджет «Зенита» сыграл вместо тренера. Но Сергея Богдановича не считают специалистом, у которого можно многому научиться, ведь его воспитанники не выступают за грандов в Европе.

Если бы Семак был значимым тренером международного уровня, то готовил бы лучших футболистов «Зенита» для ПСЖ, «Барселоны», «Баварии» и «Арсенала». А вместо них одобрял трансферы талантов. Он бы нашел Батракова в школе «Зенита». Но все в курсе, что Семак не выбирает футболистов. Сергей Богданович сам подчеркивает, что трансферы – прерогатива руководства. А там нет футбольных людей и спортивного директора. Ещё одна ошибка главного тренера «Зенита».

Великие наставники создают круг помощников. Канон для сильного менеджера. По-настоящему успешный начальник имитирует бурную деятельность, но не мешает тем, кому доверился. Семак никому в «Зените» не доверяет, кроме голодных к трофеям людей, как Латышонок и Глушенков. Но как только новые голкипер и форвард не могут порадовать сейвами и мячами – начинаются проблемы. Старые звезды, вроде Вендела и Клаудиньо, скатились, ведь не видят смысла в победе в РПЛ.

Шестой чемпионский титул вручили соперники

Сейчас аналитики из Санкт-Петербурга начинают вспоминать плохие отрезки «Зенита». Вытаскивают из памяти короткие серии поражений подряд. Такое было весной, было летом и случилось сейчас зимой. Два подряд домашних поражения от «Крыльев Советов» и «Акрона» – следствия всего, что делал тренер за год. А шестой подряд титул в РПЛ вручили Семаку соперники. Личке и Мусаеву не хватило чемпионского опыта, а их командам удачи, чтобы забрать у главного фаворита «золото».

Даже сейчас, когда «Зенит» мог заработать заметно меньше пунктов, они на первом месте до последней игры года от «Краснодара». Но вспомните, как Семак выигрывал Кубок на пути к первому в истории петербуржцев треблу. Тренер проигрывал Игнашевичу до 81-й минуты финала против «Балтики». Той самой команды, которая вылетела из РПЛ. Латышонок справлялся с ударами форвардов «Зенита», пропустил от двух центральных защитников Нино и Алипа. Крупно не повезло.

Но шестой титул, как и требл, «Зениту» отдали соперники. Ничего невероятного в прошлом сезоне Семак как тренер не показал. Более того, можно было заметить деградацию. Сергей Богданович перебирает игроков и схемы, чем ограничен его метод борьбы с неудачными результатами. При этом Семака в «Зените» считают стихией. Фактором, который нельзя изменить. В клубе напомнили, что у наставника контракт до 2030 года. Нет альтернативы, нет поисков, и это тоже влияет.

Семак оказался сказочно везучим наставником, тут не поспоришь. У него рекордное количество «отскоков» на классе за последние годы в РПЛ. Также много заслуженных побед, что не удивительно при невероятном перевесе по ресурсам. Напомним, что «Зенит» тратит в год 16 миллиардов рублей. Московское «Динамо» в лучший год имеет 8.4 миллиарда. У «Краснодара» расходы 5.8 млрд. Результат – Мусаеву весной и сейчас не хватает скамейки, чтобы джокеры убрали «Зенит» с трона.

Семак упрямо не замечает проблемы «Зенита»

Отрицание очевидного – популярный симптом у вечных чемпионов. Гвардиола и футболисты «Манчестер Сити» тоже рассказывают, что ничего не изменилось. А потом не могут выиграть в шести выездных матчах подряд. У частых победителей замылен глаз. Семак до матча против «Акрона», который планировали разгромить, хвастался результативностью, указывал на низкое количество пропущенных мячей. Сергей Богданович заговорил о свежей крови и эмоциях лишь когда влетел Дзюбе.

Стыдно проигрывал дома «Акрону», ведь эта команда ужасно играет против фаворитов РПЛ. Но с «Зенитом» был удачный кубковый поединок, а теперь обыгрывали фаворита в меньшинстве. И от Семака не дождались анализа неудачи. Снова говорит о трансферах как спасении. Сумбурность главного тренера после поражений не удивляет опытных фанатов «Зенита». Сергей Богданович не умеет проигрывать, это не тренер с железной волей и харизмой настоящего вожака.

Семаку выгодно не замечать проблемы «Зенита», ведь надеется на длительную паузу. На курортах с женами и подругами футболисты нагуляют аппетит к игре в РПЛ. Даже без еврокубков смогут собраться в Кубке и РПЛ, выиграют седьмой подряд титул. Не исключаем, что так будет. «Зенит» объективно фаворит, ничего нового. Но часто в якобы стабильных системах отрицание реальности приводит к краху. Для петербуржцев нынешняя ситуация не новая. Раньше они грызлись из-за денег.

Теперь могут скиснуть из-за отсутствия еврокубков, ведь психология в спорте важна. Семак не раскрывает проблемы «Зенита», ведь годами не может их исправить. От Ракицкого до Родригао, от Ловрена до Эраковича – у тренера часто «привозили» центральные защитники. Правого латераля ищут так долго, будто речь о «Спартаке». Неудачная попытка найти замену для Кассьерры, чей кризис тренерский штаб предсказал, тоже не показала мастерство Семака как менеджера, а не просто тренера.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ Capral (раскрыть)
13 декабря 2024 в 19:06
Медведев и Милер не согласны, а вот остальные болелы не уверен.
Мясо69
Мясо69
09 декабря 2024 в 21:25
Семак хороший тренер, звезда, по меркам РПЛ, а может и больше. Но неужели кто-то думает, что в зените тренер что-то серьёзное решает? Ситуация с трансферами, в которой рулит не тренер а руководство - о многом говорит.
Capral
Capral ответ Garrincha58 (раскрыть)
09 декабря 2024 в 15:11
Аплодирую стоя, многократно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тоже самое, я говорю уже два года. Если не поменяют это чучело в зимнюю паузу- не видать Зениту седьмого чемпионства. Или, дожно случиться, что-то невероятное, чтобы Зенит оформил первенство...
Garrincha58
Garrincha58 ответ Capral (раскрыть)
09 декабря 2024 в 15:05
Настоящие болелы давно хотят избавиться от Семака, но всё в воле босса, а игры нет второй год игроков за это время скупили пачками и эти пакеты в арендах целая команда да и раньше то Зенит не особо играл еврокубки это показали всем и вся трусливый футбол Семака уже надоел за эти 6-7 лет не воспитал ни одного молодого игрока не только своего но и иностранного они приезжают к нам и потом деградируют как в игре так и в мастерстве и с этим трудно поспорить
pomor445
pomor445 ответ lotsman (раскрыть)
08 декабря 2024 в 22:41
Этими помоями он облил не Семака, а его соперников, которые у такого бездаря не могут титул отобрать шесть лет кряду. Если и в седьмой обкакаются, а почему бы - нет, то разбираться надо с ними, невзирая на бюджеты. Вот каким образом бюджет Зенита мог повлиять на результаты Краснодара и Динамо в последнем туре прошлого сезона? Именно они и позволили Зениту остаться чемпионом. Соперники-то своими бюджетами не могли сравниться с Краснодаром и Динамо и турнирной мотивации у них не было никакой. Но факт остаётся фактом - Зенит остался чемпионом по причине бездарности тренеров Динамо и Краснодара. Что же упираться в Семака, если весь тренерский состав РПЛ не блещет мастерством?
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков ответ lotsman (раскрыть)
08 декабря 2024 в 22:37
Ну мы ,собственно,и не можем утверждать,что Сергей Семак,к которому я с огромным уважением отношусь как к игроку и человеку,является топ-тренером...я негативно отношусь(и не скрываю этого никогда)к клубам созданным искусственно...МС...ПСЖ...Челси...Зенит...не в обиду болельщикам,но мы все понимаем,что Зенит - игрушка Газпрома,раньше хоть свои были герои,а теперь все плохо в школе Зенита(можете не ругаться,знаю точно),играют в основном иноземцы,ну и украденные лидеры из других команд,которые в основном садятся потом на лавку
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
08 декабря 2024 в 21:44
Если коротко резюмировать эту очень хорошую статью, то можно дать ей заголовок. Зенит - шестикратный чемпион бюджета. Все. Никакой заслуги Семака там нет в принципе.
lotsman
lotsman ответ viv (раскрыть)
08 декабря 2024 в 19:46
Я внимательно прочитал эту статью и кроме неприязни автора к Семаку ничего не увидел, никаких полочек, кроме того что по мнению автора Семак бездарь, а чемпионство ему подарили соперники. Вот и все полочки.
el777
el777 ответ viv (раскрыть)
08 декабря 2024 в 19:42
Краснодар и Динамо слабее Зенита. Нет?
el777
el777 ответ viv (раскрыть)
08 декабря 2024 в 19:40
А кто заслужил?
el777
el777
08 декабря 2024 в 19:39
Тарасов великий тренер? А. Мальцев с этим не согласен-очень жестокий человек с огромным ресурсом ЦСКА. Или Лобановский, которого игроки хотели снять с должности. Отношения между игроками в Динамо(К) были крайне не дружелюбными= не здоровались друг с другом. Принимали допинг, играли договорняки в половине матчей(Бубнов). Результат решает= Семак на своем месте.
viv
viv ответ lotsman (раскрыть)
08 декабря 2024 в 19:39, ред.
Читай внимательно эту статью.. Вадим в ней все досконально разложил по полочкам. Я с ним полностью согласен. Зениту чудом упало чемпионство в прошлом сезоне, в последнем туре И пусть спасибо скажут за это Динамо и Краснодару.
lotsman
lotsman ответ viv (раскрыть)
08 декабря 2024 в 19:18
Да неужели?! Вот так просто, отказались от чемпионства и торжественно вручили?! А как же их болельщики на это смотрели? Аплодировали дружно?
viv
viv ответ lotsman (раскрыть)
08 декабря 2024 в 19:08, ред.
Так и в прошлом сезоне Зенит не завоевал чемпионство, его вручили Семаку соперники в последнем туре.
112910415
112910415
08 декабря 2024 в 18:58
всё будет хорошо
или не очень
lotsman
lotsman ответ viv (раскрыть)
08 декабря 2024 в 18:56
Чемпионства завоёвывают, а не заслуживают.
viv
viv
08 декабря 2024 в 18:48
Не заслужил Зенит чемпионства не в прошлом сезоне не в нынешнем.
Давронбек Алиматов
Давронбек Алиматов
08 декабря 2024 в 18:21
С автором на 100проц согласен Не было денег Газпрома и Зенит чемрионом и не стал Если он такой тренер великий пусть это покажет со слабыми командами типа Анкор Крылья Советов А с спонсором таким он еще долго останется великим мастером
memphis
memphis ответ lotsman (раскрыть)
08 декабря 2024 в 18:20
Семак не тренер, он просто человек на бровке
lotsman
lotsman
08 декабря 2024 в 16:51
"..........Сесар Навас заявил, что Семак мог бы стать великим....." - мог БЫ. Какой тут бред, по мнению автора? И почему автор решил, что великими тренерами могут стать только трюкачи и говоруны? И разве тренер команды не должен заботиться об уровне игры своей команды? Почему автор решил, что великие тренеры должны готовить игроков для других команд? Для ПСЖ, Барселоны, Баварии и Арсенала, как в данном случае утверждает автор.
Шестой чемпионский титул вручили соперники!!!!! Они что, отказались от титула и вручили его Зениту?!!!
Семак оказался сказочно везучим наставником, тут не поспоришь. - Везёт тому, кто везёт.)
Семак не раскрывает проблемы Зенита, ведь годами не может их исправить. И шесть лет подряд становится чемпионом.
Вся статья пропитана неприязнью к Семаку, но, как говорят, собака лает, ветер носит, а караван идёт.)
Capral
Capral
08 декабря 2024 в 16:21
Уверен, болелы Зенита, с этими тезисами несогласны.
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