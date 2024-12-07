Экс-директор «Ювентуса» Керубини не заинтересован в работе в «Спартаке»

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вчера, 21:26

По информации источника, Федерико Керубини, 12 сезонов отработавший в «Ювентусе», без особого энтузиазма отнесся к предложению московского «Спартака».

Срок его 16-месячной дисквалификации завершился еще летом, и он ждет предложений из серии А или другого чемпионата из европейских топ-5.

А вот 49-летний Мауро Лео всерьез воспринял предложение из «Спартака». В роли скаута менеджер работал в «Интере», «Ювентусе» (где пересекся с Керубини) и «Роме».

В клубе из столицы Италии Лео два последних сезона провел в роли спортивного директора, но не имел таких широких полномочий, какие были у Керубини в «Ювентусе» до его дисквалификации.