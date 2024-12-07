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Экс-директор «Ювентуса» Керубини не заинтересован в работе в «Спартаке»

вчера, 21:26

По информации источника, Федерико Керубини, 12 сезонов отработавший в «Ювентусе», без особого энтузиазма отнесся к предложению московского «Спартака».

Срок его 16-месячной дисквалификации завершился еще летом, и он ждет предложений из серии А или другого чемпионата из европейских топ-5.

А вот 49-летний Мауро Лео всерьез воспринял предложение из «Спартака». В роли скаута менеджер работал в «Интере», «Ювентусе» (где пересекся с Керубини) и «Роме».

В клубе из столицы Италии Лео два последних сезона провел в роли спортивного директора, но не имел таких широких полномочий, какие были у Керубини в «Ювентусе» до его дисквалификации.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 21:49
Самое главное, не надо уговаривать того, кто не хочет.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:41, ред.
Опять скаута щас притащат, не учатся что ли на своих даже ошибках? Наверное надо очень сильно лоб расшибить. Нужен человек с опытом заключения сделок, а скауты они по большей части поиском занимаются. Скауты в Спартаке наверняка свои остались.
Futurista
Futurista
вчера в 21:40
Просто неврубини...
Гость
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