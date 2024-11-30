Работа «Спартака» над поиском спортивного директора близка к завершению

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вчера, 20:49

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что у «Спартака» осталось лишь два кандидата на должность спортивного директора клуба. Оба специалиста – иностранцы, с ними обсуждаются финансовые условия сотрудничества. Один из менеджеров уже прилетал знакомиться с руководством московской команды.

Отмечается, что Иван Манце из «Гёзтепе» в шорт-лист «Спартака» не входит – его просто предлагали клубу, как и покинувшего «Аль-Шабаб» Доменико Тети.