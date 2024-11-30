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Работа «Спартака» над поиском спортивного директора близка к завершению

вчера, 20:49

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что у «Спартака» осталось лишь два кандидата на должность спортивного директора клуба. Оба специалиста – иностранцы, с ними обсуждаются финансовые условия сотрудничества. Один из менеджеров уже прилетал знакомиться с руководством московской команды.

Отмечается, что Иван Манце из «Гёзтепе» в шорт-лист «Спартака» не входит – его просто предлагали клубу, как и покинувшего «Аль-Шабаб» Доменико Тети.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:31
А может дело в старинной русской забаве под названием "откаты"?
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:13
Главное чтобы не повелись опять на красивый бэкграунд, а смотрели на человека с точки зрения профпригодности.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:56, ред.
Четыре глобуса в пыль стёрли....))
Своих чтоль номенклатурщиков нету.....???

То тренеров зовут которые только здесь и узнают что они тренеры....теперь эта волокита со спортдиром....

Казалось бы команде с такой историей и поддержкой звать импортных философов - моветон.....
Ан нет...опять на старые грабли....
Гость
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