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Бывший менеджер сборной России готов работать в «Спартаке»

вчера, 21:58

Итальянский менеджер Оресте Чинквини сообщил источнику о готовности работать в «Спартаке».

Я уже говорил, что для того, чтобы работать в России, нужно понимать специфику этой страны. Россия – мой второй дом, очень люблю эту страну. Я провёл в ней очень хорошее время. Если «Спартак» будет заинтересован в моих услугах, то я буду готов принять их предложение.

10 ноября московский клуб объявил об уходе Томаша Амарала с должности спортивного директора. Ранее в Telegram-канале «Мутко против» появилась информация о том, что «красно-белые» провели переговоры с бывшим спортивным директором «Ювентуса» Федерико Керубини.

Чинквини работал в «Лацио», «Зените» и сборной России.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ ABir (раскрыть)
вчера в 22:56
)...
ABir
ABir
вчера в 22:48
Так Ченквини или Карубини?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 22:33
Верните Амарала !!!!! ))
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:23
Где ему ещё такие деньги 💰 будут платить !?)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:19
Спартак идёт по пути Зенита, в надежде стать чемпионом...
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:17
Да да...уно моменто)...
pz65q3mbnu59
pz65q3mbnu59
вчера в 22:07
Еще один обберет и смоется.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:01
"Свято место пусто не бывает" - зарубежные варяги уже вьются как пчёлы...)
Гость
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