Бывший менеджер сборной России готов работать в «Спартаке»

Итальянский менеджер Оресте Чинквини сообщил источнику о готовности работать в «Спартаке».
Я уже говорил, что для того, чтобы работать в России, нужно понимать специфику этой страны. Россия – мой второй дом, очень люблю эту страну. Я провёл в ней очень хорошее время. Если «Спартак» будет заинтересован в моих услугах, то я буду готов принять их предложение.
10 ноября московский клуб объявил об уходе Томаша Амарала с должности спортивного директора. Ранее в Telegram-канале «Мутко против» появилась информация о том, что «красно-белые» провели переговоры с бывшим спортивным директором «Ювентуса» Федерико Керубини.
Чинквини работал в «Лацио», «Зените» и сборной России.