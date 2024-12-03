Бывший менеджер сборной России готов работать в «Спартаке»

Итальянский менеджер сообщил источнику о готовности работать в «Спартаке».

Я уже говорил, что для того, чтобы работать в России, нужно понимать специфику этой страны. Россия – мой второй дом, очень люблю эту страну. Я провёл в ней очень хорошее время. Если «Спартак» будет заинтересован в моих услугах, то я буду готов принять их предложение.