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Шатов проходит тренерскую стажировку в «Зените»

сегодня, 18:29

Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов пройдет стажировку в «Зените» под руководством наставника команды Сергея Семака. Шатов, игравший за петербуржцев с 2013 по 2020 год, дал комментарий по теме.

Прибыл сюда на стажировку? Получается, так. Сколько дней она пройдет? Два дня. Учимся у лучших!

Каково это – оказаться на базе «Зенита», за который играл, спустя много лет? Круто! Море эмоций. Лучшее время, которое я провел в карьере. Вспоминаю с удовольствием.

Спасибо, что все принимают, идут навстречу, все открыты.

Под руководством Шатова «Урал» идет на 3-м месте в Первой лиге, одержав 3 победы и 1 раз сыграв вничью.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 20:28
Из него должен получиться хороший тренер.
shur
shur ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 19:27
...шедевр,а не фото!!! Как будто обозначено предложение,от которого
вообще и никак не откажешься...!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:10
...да играл очень прилично...!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 19:08
Как игрок был очень хороший. Какой из него тренер получится не знаю, но учителя он себе выбрал посредственного. Это, я, до предела смягчил...)))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:08
Ну особо чему то крутому у Сереге не научишься...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:05, ред.
...да уж,нашёл наставника!!! Хотя,как об игроке,картины не портил!
Даже не знаю,что и сказать,знаю - 7 лет как дома,а дома и стены помогают!
sihafazatron
sihafazatron ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 19:00
Ему Абаскаль мешает
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:48
А что...так можно было ???
112910415
112910415
сегодня в 18:44
у Зенита очень умный и талантливый тренер !
научит, однозначно !
Capral
Capral
сегодня в 18:43
Несчастный человек. Сочувствую.
ua8a98nwyfz9
ua8a98nwyfz9
сегодня в 18:32
У Серёжи-манекена учиться не надо
Гость
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