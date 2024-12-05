Шатов проходит тренерскую стажировку в «Зените»

Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» пройдет стажировку в «Зените» под руководством наставника команды . Шатов, игравший за петербуржцев с 2013 по 2020 год, дал комментарий по теме.

Прибыл сюда на стажировку? Получается, так. Сколько дней она пройдет? Два дня. Учимся у лучших!

Каково это – оказаться на базе «Зенита», за который играл, спустя много лет? Круто! Море эмоций. Лучшее время, которое я провел в карьере. Вспоминаю с удовольствием.

Спасибо, что все принимают, идут навстречу, все открыты.