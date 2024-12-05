Шатов проходит тренерскую стажировку в «Зените»

Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов пройдет стажировку в «Зените» под руководством наставника команды Сергея Семака. Шатов, игравший за петербуржцев с 2013 по 2020 год, дал комментарий по теме.
Прибыл сюда на стажировку? Получается, так. Сколько дней она пройдет? Два дня. Учимся у лучших!
Каково это – оказаться на базе «Зенита», за который играл, спустя много лет? Круто! Море эмоций. Лучшее время, которое я провел в карьере. Вспоминаю с удовольствием.
Спасибо, что все принимают, идут навстречу, все открыты.
Под руководством Шатова «Урал» идет на 3-м месте в Первой лиге, одержав 3 победы и 1 раз сыграв вничью.