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АПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера ноября

сегодня, 16:20

Английская Премьер-Лига объявила претендентов на награду лучшему тренеру по итогам ноября.

Фабиан Хюрцелер («Брайтон» — 4 матча, две победы, ничья и поражение)

Гари О'Нил («Вулверхэмптон» — 4 игры, две победы, ничья и поражение)

Арне Слот («Ливерпуль» — 3 выигранных поединка из трёх)

Голосование завершится 9 декабря.

Также стали известны кандидаты на звание лучшего игрока прошлого месяца. В октябре призы достались футболисту и тренеру «Ноттингем Форест».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:14
Слот !
и это не последний его успех !
xhjkmzaf46c9
xhjkmzaf46c9
сегодня в 18:00
Слот лучший однозначно, хорошо вписался в коллектив
allemz
allemz ответ Sкрудж (раскрыть)
сегодня в 16:48
Поддерживаю)) В ноябре самостоятельно создал интригу в АПЛ, лига ожила, английские кошельки обязаны ему!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:27
Отдал предпочтение, Слоту, всё таки его команда показывает и отменную игру.
Sкрудж
Sкрудж
сегодня в 16:22, ред.
Я думаю это Гвардиола однозначно. 🤣
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