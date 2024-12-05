АПЛ объявила кандидатов на звание лучшего тренера ноября

Английская Премьер-Лига объявила претендентов на награду лучшему тренеру по итогам ноября.
Фабиан Хюрцелер («Брайтон» — 4 матча, две победы, ничья и поражение)
Гари О'Нил («Вулверхэмптон» — 4 игры, две победы, ничья и поражение)
Арне Слот («Ливерпуль» — 3 выигранных поединка из трёх)
Голосование завершится 9 декабря.
Также стали известны кандидаты на звание лучшего игрока прошлого месяца. В октябре призы достались футболисту и тренеру «Ноттингем Форест».
и это не последний его успех !
и это не последний его успех !