«Арсенал» превратился в богатый «Сток Сити». Фанаты требуют усилить состав ради чемпионства

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18 декабря 2024, 11:28

Не только Анри критикует ставки Артеты.

«Канонирам» тяжело забивать с игры

Многие фанаты «Арсенала» в фазе «я же говорил». Не надо быть учеником Гвардиолы, как Артета, чтобы увидеть проблемы лондонского клуба. Не надо быть Анри, который у большого экрана разобрал минусы в игре Мартинелли, неудачливого левого вингера «канониров». Можно просто смотреть футбол, чтобы заметить тающие надежды «Арсенала» на титул в АПЛ . Артета был дважды вторым и вылетал в плей-офф двух разных еврокубков.

Когда фанаты начали играть с искусственным интеллектом, то попросили изобразить Сака, Эдегора и Салиба в футболке «Сток Сити». Знаменитые мастера стандартов из прошлого пришли болельщикам на ум, когда фанаты «Арсенала» увидели серию матчей без голов с игры. Круто, что дважды забили «Манчестер Юнайтед» после розыгрыша стандартов. Но такие фокусы не сработают во всех сложных матчах на пути к «золоту» в Англии.

Разумеется, не стоит перебарщивать с нападками на Артету. Микель подходит «Арсеналу». Но его заносит, а некому направить, ведь убрали спортивного директора Эду. Судачат о приезде Дэна Эшуорта, и это интересный симбиоз с человеком, уволенным накануне из «Манчестер Юнайтед». Вряд ли англичанин придёт с пустыми руками. Принесёт список трансферных целей и постарается убедить жадных владельцев выдать денег зимой.

Артета не из тех, кто признаёт свою вину и соглашается с критикой. Даже на вопрос о матчах в АПЛ без голов Микель ответил дерзко – смотрите игру против «Монако» в Лиге чемпионов. Смотрели, там напарники Головина дарили Сака и компании голы и моменты. В АПЛ даже «Эвертон» может сыграть строже. Поэтому игры против незнакомых и удобных по стилю оппонентов не являются показательными. «Арсенал» теряет очки в Англии.

Атака плоха без голов со стандартов

Никто в АПЛ не работает с угловыми и штрафными лучше, чем «Арсенал». Тренеру Николя Живеру даже посвятили мурал. Именно этот ассистент Артеты занимается поиском хитрых фокусов, чтобы смутить чужих защитников и голкипера. Но «канониры», если отнять моменты при стандартах, оказываются низко в таблице по голам и качественным шансам с игры. С таким разделением по категориям тяжело стать чемпионами.

Сейчас Гвардиола, Мареска и Артета надеются, что «Ливерпуль» Слота не выдержит нагрузок. Такое возможно, но надо не только ждать неприятностей соперника, а и работать над своими минусами. «Арсенал» Венгера был знаменит короткими комбинациями. Буквально могли завести мяч в чужие ворота, ведь на поле были мастера тонких передач и грамотных переходов от обороны к атаке. Сейчас у «канониров» беда с последним пасом.

По их количеству команда Артеты на шестой строчке. Уступают не только богатым клубам, но и «Борнмуту». Если посчитать среднюю результативность «Арсенала», то пока идут на 69 голов за весь чемпионат. В прошлых сезонах, когда не хватало парочки очков для «золота», у них было куда больше результативных ударов – 88 и 91. Разумеется, критика Артеты появилась не просто так, а подтверждается современной статистикой и анализом.

Также важно, что футболисты «Арсенала» часто промахиваются. По реализации фаворит хуже «Вулверхэмптона». Причём многие шансы создали без красивых комбинаций, индивидуальное мастерство позволяет атаковать. Но поскольку разладилась чёткая игра между линиями, то «Арсенал» владеет мячом в АПЛ меньше, чем «Тоттенхэм». Хотя у «шпор» плохие результаты, по многим параметрам они прямо сейчас выше извечных врагов.

Нападению «Арсенала» нужны новички

Когда Артета понял, что будет шанс на титул, ведь «Манчестер Сити» сбавил, то закрылся. Ему стало сложнее взламывать низкий блок. Появились проблемы у Мартинелли и Эдегора. А самое главное, что никогда не знаешь, какой из двух Хаверцов выйдет на поле. Есть Кай, готовый забить в финале Лиги чемпионов. А есть версия немца, которую нельзя представить в основе «Спартака», ведь такой Кай хуже шустрого форварда Угальде.

Когда у претендента на победу в АПЛ форвард хуже, чем в команде Станковича, то надо выходить на рынок. Бразилец Жезус, как бы Артета его ни защищал, точно не является вторым Агуэро. Вряд ли в последнем туре сезона его гол станет решающим. Всякое в футболе случается. Вот Сака прекрасно раздаёт голевые передачи, собрал их 10 штук. Но этого мало, как показывает практика. Летнюю трансферную кампанию «Арсенал» провалил.

Появление итальянца Калафьори, даже если бы проблемы со здоровьем ему не мешали, не могло исправить работу «канониров» в линии нападения. Мерино пока не сыгрался с Райсом так, чтобы вдвоём выжигать центр, обеспечивая линию атаки из четырёх человек невероятным количеством первых пасов на пространство. Но, как объяснил на примере Мартинелли маэстро Анри, даже если такой шанс есть, «Арсенал» может всё запороть.

У лучших снайперов «канониров» в АПЛ сейчас по пять голов. Речь о Хаверце и Сака. Два центральных защитника команды в сумме забили тоже пять мячей. Боссам «Арсенала» будет полезно ослушаться Артету и приказать ему зимой усилить атаку. Причём надо покупать не только центрального форварда – вспомнили о Шешко и Влаховиче, но и надеяться на подписание правильного человека на левый фланг атаки вместо Мартинелли.

Вариантов хватает. Всегда можно обратиться в «Реал». Перес позже хочет забрать центрального защитника «Арсенала» Салиба. И поэтому рассмотрит аренды Эндрика или Гюлера. А если молодые люди кажутся Артете не готовыми – есть опасения, что не справятся, то надо искать дорогие варианты. Опасно приглашать Кварацхелию зимой, «Наполи» может не отпустить. Но стоило забрать крутого Хвичу в Лондон сразу после Евро-2024.

Если бы сейчас у Артеты были Кварацхелия слева и Осимхен в центре, то сомневаемся в лёгком лидерстве «Ливерпуля». Всегда важно иметь глубину состава, когда явно полагаешься на двух людей. Стоит Сака и Эдегору оказаться за пределами поля, и сразу у «Арсенала» проблемы. И даже если оба в основе, то хватает ошибок одного из них, чтобы стало сложнее. «Канониры» мощные, но рациональной команде нужен новичок в атаку.