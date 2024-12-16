Без Роналду наступит конец света на его любимой позиции. Грандам не хватает крутых левых вингеров

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16 декабря 2024, 18:51

Дефицит в особенной и важной зоне.

Раньше слева хватало суперзвёзд

Грилиш забил последний мяч за клуб ровно год назад. После этого левый вингер «Манчестер Сити» сыграл в 45 матчах без голов. Джек обошелся клубу Гвардиолы в 117,5 млн евро. Роналду перешел в «Реал» за 94 миллиона. Слева можно использовать правшу, можно левшу, ограничений нет. Роналду ведь правша с левого фланга. Но достаточно вспомнить левых вингеров в футболе десять лет назад, чтобы понять разницу. Да, вингер Винисиус был в шаге от «Золотого мяча». Но бразилец плох в сборной, нестабилен в «Реале». Винисиус не второй Роналду.

Наследником Криштиану слева мог стать Неймар, но он в Саудовской Аравии. Появился ещё один принц – Мбаппе. Килиан выступает ниже своего уровня. А из-за Винисиуса далеко не всегда играет на позиции именно левого вингера. Хотя наличие Жуниора и Килиана – веские аргументы, что элитные представители амплуа остались, гранды не будут сытыми, когда на рынке два человека. Тем более, обе звезды одной позиции одноклубники, пока Винисиус не устроил скандал и не покинул «Реал», ревнуя к вниманию, которое получают Беллингем и Мбаппе.

Десять лет назад Роналду начал дрейф в сторону центра атаки, а «Реал» впервые за 12 сезонов выиграл Лигу чемпионов. В финале с «Атлетико», кроме Криштиану, на поле бы Ди Мария, умеющий работать на двух флангах, и молодой Бэйл. Гарет в «Тоттенхэме» играл по всей левой бровке, а в «Реале» из-за Роналду перешел направо. Винисиус справа играть не умеет. В финале чемпионата мира в Рио-де-Жанейро на поле были Озил и Лавесси, игравшие в своей жизни с оттяжкой на левый фланг. Гол забил Гётце, его дополнительное амплуа – игрок фланга.

Был крут 10 лет назад Неймар. Умел классно зажечь слева чилиец Алексис Санчес. Мертенс и Коутиньо любили левый фланг, а испанец Педро менял края поля. Давид Силва – ещё один хороший пример. Дополняет список сильных представителей позиции. Первый свой сезон в «Атлетико» летом 2014-го начал Антуан Гризманн, игравший тогда слева. Список впечатляет, даже если не вспоминать, что Иньеста без труда переходил на левый фланг в атаке сборной Испании и «Барселоны». Даже у «Зенита» был мощный левый вингер в лице Мигеля Данни.

Левые вингеры переживают кризис

Берем «Манчестер Сити». Вместе с «Реалом», о проблемах которого сказано выше, это самая мощная команда последних пяти лет. У Гвардиолы много поражений. А слева успели поиграть Доку, Грилиш, Савиньо и Нуньеш. Дорогие футболисты, не старые, даже Джеку всего 29 лет. Но Гвардиола не может найти правильного левого вингера. Чтобы создавал моменты для Холанда в решающий момент и сам играл, как Диалло. Де Брюйне давно уже не левый вингер, хотя на фланг смещался в «Вольфсбурге».

В сборной Де Брюйне слева не играл, там был Азар. У «Челси» толпа слева, но где там футболист уровня молодого Эдена времен побед в АПЛ ? Мудрика ждёт трансфер. Санчо скатился. Португалец Нету пока не дорос до звания суперзвезды. Феликс побил рекорд Роналду по трансферной стоимости, но странно называть Жоау игроком уровня молодого Криштиану. Нкунку может уйти из «Челси», если не закрепится. А старину Стерлинга отдали в аренду, хотя он тоже умеет сыграть на любом из флангов.

В АПЛ лучшими по оценкам левыми вингерами являются Сон из «Тоттенхэма», хотя «шпоры» играют плохо, и парни из середняков, которые не провели десяти поединков. Все настолько нестабильные, что тренеры тасуют людей слева. Мартинелли не устраивает Артету по форме в «Арсенале». Но бельгиец Троссард тоже не может сыграть слева на уровне Тьерри Анри. Это общая проблема. В Лиге чемпионов выделялись Винисиус, чей «Реал» проигрывал больше одного раза, снова нестабильный футбол.

Понравился Вирц, хотя Флориана также смело можно приписать к плеймейкерам, и бразилец Рафинья. Вот только игрок «Барселоны» любил играть справа. Он перешел на левый край из-за Ямаля, а летом был близок к расставанию с каталонцами. Вопрос стабильности актуален для многих левых вингеров. Например, Гакпо и Диас в «Ливерпуле» выдавали крутые отрезки и приносили пользу. Но оба не играют на уровне праймового Садио Мане, нет у них темпа сенегальца и его понимания напарников.

Клубы хотят усилить важную позицию

Актуальности разговору добавляет близость трансферного окна. На шестой строчке по оценкам среди левых вингеров в топ-5 идет Головин. Игрок высокого класса после коварной травмы, но его не следует сравнивать с Неймаром, Роналду, Азаром и Бэйлом в их молодости. Хавбек «Монако» может обратить на себя внимания разных клубов, если обойдется без новых травм. Хотя даже в «Монако» Александра вытеснял на другие позиции молодой и нестабильный конкурент.

В этом фишка – нет последовательного прогресса. Толку от рывков Леау, если португалец не может показать победный футбол в каждом матче, «Милан» часто теряет очки. ПСЖ с Баркола тоже не пример стабильности. У «Баварии» коллекция вингеров, но разве Комана можно ставить в один ряд с Рибери? Даже Нико Уильямс, действующий чемпион Европы из состава «Атлетика», не показывает в новом клубном сезоне ничего невероятного и уникального слева.

У Кварацхелии не самый сильный отрезок в «Наполи». При этом именно на этих ребят – Леау, Кварацхелию и Уильямса, смотрят скауты грандов. Но при этом часто боятся переплачивать. Хочется верить, что техничные и быстрые люди научатся работать стабильнее. Но левые вингеры сейчас стали явно слабой позицией в атаке, хотя в мире Роналду и Месси именно они представляли цвет футбола. Поэтому в истории остались любимые и великие трио разных клубов.