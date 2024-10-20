Гвардиола высказался о манере игры «Вулверхэмптона»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о манере игры «Вулверхэмптона».

«Ман Сити» одержал волевую победу над «Вулвс» в 8-м туре АПЛ (2:1).

Мы должны справляться с командами, которые так глубоко обороняются. Буквально 11 игроков в штрафной. Я сказал игрокам: не надо жаловаться, пожалуйста. Это наша задача – взломать их. Когда играешь с «Тоттенхэмом», они играют по-другому, и это нормально. С каждым разом становится все лучше, хотя мы понимаем, насколько это сложно. Мне это не нравится [что «Сити» приходится отыгрываться], но мы начинаем матчи очень хорошо. После первой фазы перехода мы делаем хорошие кроссы. Конечно, мне это не нравится, но я был бы более обеспокоен, если бы мы не начинали с правильным настроем в таких играх. Это футбол, и мы будем становиться лучше. Такие трудности делают нас сильнее.