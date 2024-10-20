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Гвардиола высказался о манере игры «Вулверхэмптона»

вчера, 21:13
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о манере игры «Вулверхэмптона».

«Ман Сити» одержал волевую победу над «Вулвс» в 8-м туре АПЛ (2:1).

Мы должны справляться с командами, которые так глубоко обороняются. Буквально 11 игроков в штрафной. Я сказал игрокам: не надо жаловаться, пожалуйста. Это наша задача – взломать их. Когда играешь с «Тоттенхэмом», они играют по-другому, и это нормально. С каждым разом становится все лучше, хотя мы понимаем, насколько это сложно. Мне это не нравится [что «Сити» приходится отыгрываться], но мы начинаем матчи очень хорошо. После первой фазы перехода мы делаем хорошие кроссы. Конечно, мне это не нравится, но я был бы более обеспокоен, если бы мы не начинали с правильным настроем в таких играх. Это футбол, и мы будем становиться лучше. Такие трудности делают нас сильнее.

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Все комментарии
Yodr
Yodr
сегодня в 12:05
Хорошо рассуждать, когда твой состав меняется по щелчку пальца хоть миллиард долларов на покупку игроков. У Вухверхемптона таких денег никогда не было.
Баpсaфoбия
Баpсaфoбия
сегодня в 07:50
Вулверхэмптон пытался сохранить ничью, но не получилось.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:23
Манчестер Сити сегодня очень сильно повезло
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:16
Волки также как Реал сыграли)) Быстро забили, а потом всю игру в автобусе сидели))
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