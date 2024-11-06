Новый тренер МЮ красиво обхитрил Гвардиолу. Сенсация – у «горожан» три поражения подряд

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сегодня, 11:37

Дьёкереш сделал хет-трик.

Тактические мелочи определили победителя

«Манчестер Сити» сыграл в Лиссабоне в своем стиле. У них были привычные широкие атаки. Фоден забил на четвертой минуте. Нельзя рассказывать, что Гвардиола плохо подготовил команду. Но когда нет Родри – обладателя «Золотого мяча», то «Манчестер Сити» теряет баланс. А что бывает тогда с грандами, видно по «Реалу» без Крооса в центре поля. Многие недооценивают разрушителей и людей с первым пасом, но такие игроки крайне важны.

Переходы нового тренера «Манчестер Юнайтед» Аморима с «3-4-2-1» на «5-3-2» отрезали «горожан» от пространства в атаке. На старте матча гости заставили голкипера «Спортинга» вступать в игру. Но дальше хорошие моменты после вертикальных атак организовывали хозяева поля. Прямая Аморима дала по голове обороне Гвардиолы. Хосеп взялся за лысину от удивления. А Холанд снова провалил важный матч – попал в перекладину с «точки».

Гером стал Дьёкереш. У шведа венгерских кровей 28 голов и 5 ассистов в 21 матче за «Спортинг» и сборную. В ворота «Манчестер Сити» Виктор забил трижды. Важная поправка, что дважды с пенальти. А ещё один классный шанс Виктор не реализовал в начале матча. «Манчестер Сити» допускает по пять явных моментов соперника с игры раз за сезон. В прошлом футбольном году таких матчей у Гвардиолы не было. А сейчас уже два подобных поединка.

Из этих мелочей складывается разница на табло. «Спортинг» создал и реализовал моменты. Не испугался из-за быстрого пропущенного мяча. Аморим, которого тепло проводили фанаты «Спортинга», а игроки после матча подбрасывали в воздух, отправляется тренировать «Манчестер Юнайтед» с внушительной победой над серьезным соперником, который не развалился, а допускал ошибки. Вернее, Аморим заставил грозного оппонента уступить.

«Манчестер Сити» не справляется с контратаками

«Тоттенхэм» в Кубке Лиги. «Борнмут» в АПЛ . «Спортинг» в Лиге чемпионов. Три подряд команды переиграли Гвардиолу. Ни одна из них не претендует на финал Лиги чемпионов, как «Манчестер Сити». Звоночек. Уокер и Льюис не справились с давлением недавних соперников на правом фланге защиты. Нет Родри в центре, а Ковачич не опорный полузащитник. Хороший пас за спину хавбекам оставлял Дьёкереша с защитниками.

Опытный центральный бек Аканджи не всегда успевал, а молодой Симпсон уступает Диашу и всем, кто не сыграл в Лиссабоне. Левый латераль Гвардиол оставлял огромные зоны за спиной. Схема «Спортинга» «3-4-2-1» идеально подошла, чтобы сдержать «Манчестер Сити». Дьёкереш обыграл Симпсона, а правый латераль «горожан» Льюис плохо сыграл в атаке. «Спортинг» грамотно переходил к «5-3-2», а форварды ждали длинные пасы.

Гвардиола просчитался, когда выбрал опекуна для Дьёкереша. А на Льюиса надавили два человека. Один оббегал Рико, заставляя разворачиваться, а второй смещался в центр. Аморим умеет расставлять тактические ловушки. Хотя общее впечатление от игры может быть традиционным для поединков Гвардиолы – владение 27 на 73 %, если присмотреться, по нюансам молодой португалец был лучше великого испанца. Хосепа поймали.

Атаку – Гвардиол, Нуньеш, Холанд, Фоден и Савио были в высоких позициях, удалось зажать между линиями «Спортинга». В результате попытки Льюиса оживить игру справа не принесли успеха. Савио тоже не хватило опыта. Разумеется, если бы «Спортинг» вовремя не забивал – два гола подряд на старте второго тайма, «Манчестер Сити» попытался бы вымучить ничью с реализованным пенальти Холанда. Но такого не заслужили.

«Спортинг» всегда был вертикальным при Амориме. Из-за этого страдали при открытом размене ударами, как против «Порту» в Суперкубке страны – вели в три гола, уступили 3:4. Но если оппонент владеет мячом и территорией, но не владеет пространством у себя за спиной, то Дьёкереш станет на шаг ближе к разговорам о зимнем трансфере в «Манчестер Юнайтед». Впрочем, это другой разговор. Новая команда Аморима играет иначе.

Гвардиола точно накажет себя новыми победами

«Манчестер Сити» сильный, поэтому настроятся на выездной поединок против симпатичного «Брайтона». А паузу на матчи сборных Гвардиола использует для анализа собственных ошибок. Их объективно стало больше. Даже ничья с «Арсеналом» в большинстве пришла на последних секундах матча. Дожали Артету, а не разнесли его вынужденный «автобус». О тактических проблемах «горожан» говорили ещё до первых поражений.

Родри важен, но также важен Де Брюйне, а у Кевина, похоже, последний сезон в Европе. Рыжеволосый не спасает передачами, а блондин Холанд преступно плох в важных поединках. У Эрлинга всегда будет крутая общая статистика, но Гвардиоле нужны голы «Борнмуту» и «Спортингу», а не «Спарте». Гвардиола слишком опытный, чтобы завести «Манчестер Сити» в глубокий кризис. Но состояние отдельных футболистов тренера точно не радует.

Ученые были правы. Когда спортсмены постоянно рассказывают, что устали, то их показатели падают. Гвардиола и его футболисты слишком часто жаловались, хотя в привилегированном положении. У них было всё для победы над «Спортингом». Даже повели в счете. Но дальше Аморим и Дьёкереш оказались более изобретательными. Виктор шикарно ныряет в глубину поля, развивая атаки «Спортинга», швед не банальный «столб».

«Спортинг» заслужил победу и комплименты. Разница мячей могла быть другой, 4:1 – солидная пощечина для фаворита английского сезона. Но блестящая тренерская работа Слота в «Ливерпуле», как и крутость молодого тренера Аморима, напоминает о магическом свойстве футбола, который делает его очаровательным. Ничто не вечно под футбольной луной. Чемпионы тоже плачут, аутсайдеры тоже побеждают. В красивом Лиссабоне сюрприз.