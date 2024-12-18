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«Локомотив» установил цену за Сильянова для «Зенита»

сегодня, 18:08

Стало известно, за какую сумму «Локомотив» готов продать защитника Александра Сильянова в «Зенит».

По данным источника, «железнодорожники» не хотят расставаться со своим футболистом. Однако будут готовы выслушать предложения на сумму в 8-9 млн евро.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 18:43
если будет спрос - договорятся !
Futurista
Futurista
сегодня в 18:41, ред.
Прайс лист...
Для Зенита 9млн.€
Иным заинтересованным клубам 50 тыс. руб....
lotsman
lotsman
сегодня в 18:22, ред.
Источник: Телеграм «Инсайды от Карпа» - Стало известно, за какую сумму «Локомотив» готов продать защитника Александра Сильянова в «Зенит».
Источник: 6 - В «Локомотив» официально никто не обращался. Клуб не рассматривает продажу Александра Сильянова.
w9npuwh593qb
w9npuwh593qb
сегодня в 18:10
Сумма в 8-9 миллионов евро кажется вполне адекватной для такого игрока, как Александр Сильянов. Если "Зенит" действительно заинтересован в его приобретении, то, возможно, мы увидим новое усиление состава петербуржцев.
Гость
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