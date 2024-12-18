«Локомотив» установил цену за Сильянова для «Зенита»

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сегодня, 18:08

Стало известно, за какую сумму «Локомотив» готов продать защитника в «Зенит».

По данным источника, «железнодорожники» не хотят расставаться со своим футболистом. Однако будут готовы выслушать предложения на сумму в 8-9 млн евро.