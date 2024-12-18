«Локомотив» установил цену за Сильянова для «Зенита»

Стало известно, за какую сумму «Локомотив» готов продать защитника Александра Сильянова в «Зенит».
По данным источника, «железнодорожники» не хотят расставаться со своим футболистом. Однако будут готовы выслушать предложения на сумму в 8-9 млн евро.
Для Зенита 9млн.€
Иным заинтересованным клубам 50 тыс. руб....
Для Зенита 9млн.€
Иным заинтересованным клубам 50 тыс. руб....
Источник: 6 - В «Локомотив» официально никто не обращался. Клуб не рассматривает продажу Александра Сильянова.
Источник: 6 - В «Локомотив» официально никто не обращался. Клуб не рассматривает продажу Александра Сильянова.