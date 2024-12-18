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Полузащитник «Спартака» может продолжить карьеру в «Ахмате»

сегодня, 16:07

«Ахмат» намерен арендовать полузащитника «Спартака» и молодёжной сборной России Даниила Зорина. Речь идёт об аренде до конца сезона без опции выкупа. «Спартак» не станет принимать решение о будущем молодого футболиста до назначения нового спортивного директора.

Напомним, контракт Зорина с «красно-белыми» действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 20-летний атакующий полузащитник сыграл 10 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 3 голевых передачи.

Ранее сообщалось, что в услугах Зорина заинтересованы «Пари НН» и «Акрон».

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:51
Ему конечно нужно постоянное игровое время , а не выходы на пятнадцать минут
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:39
Зорин так же может продолжить карьеру в любом другом клубе РПЛ, включая Спартак...)
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