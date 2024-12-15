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Сын Руни показал футболку с 7-м номером

сегодня, 19:30

Кай Руни, сын бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни, ныне возглавляющего «Плимут», опубликовал на своей странице в социальной сети фотографию с футболкой манкунианцев с 7-м номером. Под ним в своё время в клубе выступали полузащитник Дэвид Бекхэм и форвард Криштиану Роналду.

Руни-младший перешёл в академию МЮ в 2020 году, до этого он провёл некоторое время в молодёжных командах «Манчестер Сити».

Кай в «Юнайтед» выиграл несколько трофеев, включая Северный национальный кубок U13 в 2023 году, где он забил гол в финальном матче с «Манчестер Сити» и помог своей команде выиграть со счётом 2:0. В сезоне 2021/22 он отметился 56 забитыми мячами и 28 результативными передачами.

Сын Руни показал футболку с 7-м номером

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 20:24
А ещё Димария, Депай, Маунт тоже бегали под 7 номером из достойных Валенсия и Кавани, а так португалец вернувшись проклял снова 7 номер
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:45
Вот это новость! Бомба!!
drug01
drug01
сегодня в 19:40
Смена растет! Может скоро будет в клубе
Гость
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