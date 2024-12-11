Готов пешком пойти в «Барселону». Выбрали лучшего молодого футболиста года в РПЛ

1733944903

11 декабря 2024, 22:21

Батраков удивил себя и соперников.

Одержал разгромную победу в опросе «Первая пятерка»

Алексей в 19 лет получил звание лучшего молодого футболиста года в стране. Далеко не первая его «пятерка» по пятибалльной системе, ведь новый сезон провел практически на одном дыхании. Атакующий хавбек «Локомотива», игравший также на позиции второго форварда, занял первое место почти у всех экспертов. Только люди из «Рубина» поставили на первую строчку Рожкова, но левый латераль казанцев пока не настолько успешен. А представитель «Краснодара» выделил Козлова.

Вот только в составе «Балтики» весной молодой воспитанник «Зенита» оставлял более свежее впечатление, чем потом в составе «горожан», где были неудачные поединки. Этот момент должен учесть Батраков. Тяжело в 19 лет выдать такой роскошный отрезок, как у Алексея. Но ещё сложнее удержаться на подобном новом уровне. У атакующего хавбека «Локомотива» 518 баллов, почти все за первые места. А у Данилы Козлова из «Краснодара» 237, много очков за вторую и более низкие позиции.

В пятерке по сумме баллов оказались Рожков из «Рубина», Гладышев из «Динамо» и Лангович из «Ростова». Не самый звездный список, многие молодые таланты выросли за последние годы и не участвуют в подобных опросах. Но среди самых юных выделился именно Батраков. Уроженец Орехово-Зуево всю жизнь провел в одном клубе – «Локомотиве». Причем заметно, что Батракова не перехваливали. У Алексея нет матчей за сборные самых юных футболистов, не считали вундеркиндом.

У Батракова лишь один поединок за молодежную команду, а потом сразу два матча за основной состав Карпина и гол Брунею. Мяч стал рекордным, впервые в новейшей истории забили десятый гол сопернику. А остановились на одиннадцати мячах. Алексей и в национальной команде успел оставить голевой след. Его выделяет смелость. Пока другие атакующие хавбеки ищут решение, Батраков действует. За счет резкости и простоты ходов собрал 16 голевых действий в 17 играх только в РПЛ .

Заговорили о трансфере Батракова в лучшие лиги Европы

От слухов никуда не денешься, поскольку это часть футбольного процесса. Когда появляется парень, который демонстрирует высокую результативность, то к нему сразу обращают свой взор скауты. Причем поскольку Батраков не англичанин и не бразилец, то ценник не подскочил. Сейчас рынок оценивает Батракова в 5 млн евро, и это заниженная сумма. Разумеется, за такие деньги «Локомотив» не отдаст Алексея ни в богатый «Зенит», ни в европейские команды в обозримом будущем.

Игрок ценнее. И закрепится на новом уровне стоимости, если удачно проведет весну. У «Локомотива» были неудачные отрезки и перепады. Батраков в конце года немного устал, но это нормально для парня, который совсем недавно выступал за молодежный состав. Такие моменты не волнуют людей, которые просматривают Алексея для европейских клубов. Смотрят на характер решений, на поведение на поле. У Батракова есть испанский флер. И точно надо реже хватать карточки.

Но часто Алексей просто вступает в борьбу, чтобы не посчитали несмелым школьником и не били по ногам в надежде успешно запугать. Батраков выступает за команду, которая много раз спасалась на последних минутах. «Локомотив» подставляли опытные центральные защитники Ньямси и Монтес, а молодой человек выручал. В июле гол Батракова помог обыграть «Акрон» 3:2 в веселом матче. Гол плюс пас против «Ростова» сделали разницу, выиграли 3:2. Полезен не только в дни разгромов.

Алексей часто забивал в решающий момент. Его гол «Зениту» позволил сыграть вничью с Семаком. Результат важен для всего сезона, ведь позволяет «Краснодару» не отставать от петербуржцев к зимней паузе. Батраков принес нестабильному «Локомотиву» много очков, сами москвичи остаются в чемпионской борьбе. Также заметно, что именно Алексей консолидировал вокруг других футболистов атаки Галактионова. Он помогал Воробьеву, Самошникову и Пиняеву.

Важно не спешить и выбрать команду со стабильным тренером

Батракову не стоит уходить в «Зенит», как сделал Глушенков. Максим раскрылся позже, у него непростой характер, поэтому не заиграл в «Спартаке». На Алексея не жалуются, то есть скауты в своих рапортах не укажут, что у потенциального новичка сложносочиненный нрав. Батракова спросили, в какой клуб пошел бы пешком, и он выбрал «Барселону». Конечно, тяжело представить себе парня из Орехово-Зуево в основе команды Флика вместо дорогого Ольмо. Но чего только в футболе не бывало.

Испанский стиль точно подходит Батракову. А вот «Фиорентина», где проявили интерес – опасный вариант. Батраков не такой медлительный, как ещё один воспитанник школы «Локомотива» Кокорин. Алексей, если бы попал в бывший клуб Салаха, мог заиграть. Но Серия А это борьба, борьба и ещё раз борьба. Тактический, физический и моральный бой. Батракову лучше оказаться в чемпионате, где можно работать с мячом без такого большого давления. Подходит Франция или Испания.

Первый вариант немного скучный. Вот перешел Головин в «Монако», стал капитаном, а дальше что? Понятно, что в Ла Лиге тяжело заиграть. Особенно если мешают травмы, как Захаряну. Но на Арсене не нужно ставить крест, может в итоге оказаться важным для клуба «Реал Сосьедад». Батракову вот так сразу сложно найти команду в Испании, но надо учитывать возраст. Будет меняться позиция юного футболиста. Видны задатки для работы в атаке, но даже Галактионов успел поставить Алексея глубже.