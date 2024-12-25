Гранды зря доверяют футболистам «Аталанты». У выпускников Гасперини есть особый изъян

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25 декабря 2024, 13:32

Впереди новая порция трансферов.

«Аталанта» не создает футболистов для грандов

Успехи клуба из Бергамо привлекают скаутов богатых команд. Не может быть иначе, манит первая строчка «Аталанты» в Серии А. У команды серия из 11 побед в чемпионате. Достойно дрались с «Реалом», могли получить ничью 3:3. Отбирали очки у «Арсенала». Впервые за 61 год выиграли трофей, когда весной разгромили 3:0 «Байер» в финале Лиги Европы. Тот успех вместе с формой в новом сезоне позволил нигерийцу Лукману получить приз лучшему футболисту Африки.

Придут не только за юрким вингером. У «Аталанты» есть талантливый центральный защитник Скальвини. У Джорджо, к сожалению, серия разных травм, но ему всего 21 год. Также есть опорник Эдерсон. Центральный хавбек заинтересовал «Манчестер Юнайтед». Аморим отчаянно пытается настроить новую команду по своим правилам, видит нехватку именно такого футболиста. Но спасет ли парень с двумя матчами за сборную Бразилии великий английский клуб? Есть сомнения.

Особенность «Аталанты» – клинически тренерская команда. Как писал Умберто Эко, не раз бывавший в Бергамо: «Только мелкие люди кажутся совершенно нормальными». Гасперини с 2016 года в одном клубе, доказал ненормальность и масштаб тренерского таланта. Но Джан Пьеро – наставник старой школы, деспот с жесткими правилами. Выжимает максимум из Лукмана, Эдерсона, или игроков атаки, вроде бельгийского плеймейкера де Кетеларе и итальянского форварда Ретеги.

А вот если аргентинца из сборной Спаллетти переправить через Ла-Манш в Лондон, то Ретеги может провалиться в «Арсенале», где сейчас к нему присматриваются. Понимаем желание скаутов завербовать ребят из «Аталанты». По соотношению цены и качества это прекрасные футболисты. Вот только де Кетеларе не заиграл в «Милане», хотя не попал в команду времен бразильца Кака. Гасперини не готовит игроков для грандов, зато прививает им особенные жесткие установки.

Важно выхватывать у Гасперини юных игроков

Опытные в футбольной торговле люди изучили «Аталанту». Надо хватать талантов рано, чтобы игрока не успели «заразить» вирусом Гасперини. Интеграция в команду настолько глубокая, что игрокам сложно раскрыться самостоятельно у другого тренера в ином коллективе. Впрочем, даже быстрая покупка не является гарантией. Вряд ли в «Манчестер Юнайтед» довольны молодым датчанином Хёйлундом, за которого «Аталанта» получила рекордные для клуба 73,9 млн евро.

Но «Ювентус» вовремя выдернул Кулусевски из Бергамо, поэтому сейчас швед в составе «Тоттенхэма» переходит на мировой уровень. Ромеро «шпоры» тоже забрали вовремя, хотя в случае Кристиана здорово помог его опыт чемпиона мира в составе сборной Аргентины. Бастони рано перешел в «Интер». Хотя в Милане тоже интегрируют футболистов в схемы Индзаги, а не думают о создании универсальных солдат для клубов АПЛ и Ла Лиги. Итальянцы ведь очень гордые.

Не всегда ребята из Серии А готовы показать себя в другом футбольном климате. Амад Диалло рано покинул Бергамо, где играл за молодежный состав и дружил со старшим на несколько лет Кулусевски. Теперь вингер хочет раскрыться в составе обновленного «Манчестер Юнайтед», помог обыграть Гвардиолу в дерби. Ребята из «Аталанты» могут добиваться успехов, но пока в списке прощаний нет ни одного футболиста, который смог оставить позади законы Гасперини.

Даже опытный Копмейнерс, за которого «Ювентус» прошлым летом отдал 54,7 млн евро – вторая строчка среди самых дорогих продаж «Аталанты», не сумел идеально перейти из одной системы в другую. Мотта располагает голландца на ключевой позиции под нападающим. Тейна поддерживают талантливые вингеры Консейсау и Йилдыз. Но поскольку ему 26 лет и наигрался в схемах Гасперини, то тяжело демонстрировать самостоятельность. Тейну надо переучиваться в Турине.

Гранды ещё пожалеют о подписаниях из Бергамо

Немец Госенс не задержался в «Интере». Кессье неплохо бегал за «Милан», но не сумел перейти на новый уровень в «Барселоне». Сейчас ивуарийский хавбек в 28 лет играет в Саудовской Аравии. Хёйлунду ищут замену в «Манчестер Юнайтед». Датчанину придется искать новый клуб, где будут доверять и развивать его таланты. Манчини и Кристанте – ещё два бывших игрока «Аталанты», не переросли уровень «Ромы», которая на 10-й строчке в таблице Серии А.

Многих футболистов «Аталанты» гранды обходили стороной, поскольку сильные клубные аналитики не советовали связываться. Итальянские футболисты не любят играть за рубежом. Самые главные игроки в истории Скуадры в основном выступали за клубы Серии А. Такие трансферы могут быть рабочими, хотя современная система подготовки позволяет украсть парня из «Аталанты» до его выхода в первой команде, если это настолько большой талант с ярким футболом.

Иностранцы, которые попадают к Гасперини, часто списаны другими клубами. Но отмечаем роскошную селекцию самой «Аталанты». Находят в середняках и аутсайдерах Серии А великолепных мастеров. Но вот когда надо тратить большие деньги, даже у клуба из Бергамо встречаются проколы. Самый дорогой новичок в истории «Аталанты», нападающий Эль-Биляль Туре, отправился в аренду в «Штутгарт». Пока принял участие в создании всего трех голов в Бундеслиге.