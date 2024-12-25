Абаскаль: «У меня остались тёплые воспоминания о Соболеве»

Экс-тренер «Спартака» поделился впечатлениями от работы с бывшим нападающим команды , который сейчас выступает за «Зенит».

Саша – не похожий ни на кого игрок. У меня остались о нем тёплые воспоминания, потому что это футболист, с которым мы много работали и у которого было много приятных моментов в «Спартаке», особенно в первый год. Александр отлично выступал.

На второй год, я думаю, он был не так сосредоточен, и это снизило его результативность.

В ближайшем будущем, уверен, он станет сильным парнем, с ярко выраженной индивидуальностью. У него есть все, чтобы добиться успеха. Он обладает харизмой и талантом, но должен стремиться к преемственности и последовательности. Если он это сделает, то станет одним из лучших нападающих РПЛ .

Я не знал о его намерении уйти, но такое может случиться в любой момент. От себя скажу так: я всегда старался выжать из него максимум как из игрока.