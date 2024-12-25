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Абаскаль: «У меня остались тёплые воспоминания о Соболеве»

сегодня, 12:42

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился впечатлениями от работы с бывшим нападающим команды Александром Соболевым, который сейчас выступает за «Зенит».

Саша – не похожий ни на кого игрок. У меня остались о нем тёплые воспоминания, потому что это футболист, с которым мы много работали и у которого было много приятных моментов в «Спартаке», особенно в первый год. Александр отлично выступал.

На второй год, я думаю, он был не так сосредоточен, и это снизило его результативность.

В ближайшем будущем, уверен, он станет сильным парнем, с ярко выраженной индивидуальностью. У него есть все, чтобы добиться успеха. Он обладает харизмой и талантом, но должен стремиться к преемственности и последовательности. Если он это сделает, то станет одним из лучших нападающих РПЛ.

Я не знал о его намерении уйти, но такое может случиться в любой момент. От себя скажу так: я всегда старался выжать из него максимум как из игрока.

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Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 13:16
Хорошо Абаскаль с ним поработал что тот на второй сезон играть перестал.
drug01
drug01
сегодня в 13:12
Они понимали друг друга!!!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:09
Абаскаль просто не может простить Спартаку своего увольнения - считает, что не заслужил... Потому и поднял со дна эту тему с Соболевым. Правильно его уволили.. Ну и ладно, бывший тренер просто высказался - никому от этого ни холодно, ни жарко...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:08, ред.
Ну можешь написать ему, 14го февраля. Читал тут на этом же сайте буквально сегодня что этот эксперт считает Денисова топ игроком, так что для Соболева это такой себе пиар, лучше бы этот эксперт молчал или критиковал чем так.
frb9s8tbvd72
frb9s8tbvd72
сегодня в 13:02
Соболев действительно обладает огромным потенциалом! Важно, чтобы Саша продолжал работать над собой и стремился к стабильности. Его талант и харизма могут сделать его настоящей звездой российского футбола. Надеюсь, что смена клуба поможет ему раскрыться еще больше и достичь новых высот!
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