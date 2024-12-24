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Роналду проводит отпуск с семьёй на севере

сегодня, 16:54

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду решил провести рождественские праздники на севере.

Португалец вместе со своей семьёй отправился в Лапландию.

В саудовской лиге сейчас перерыв, который продлится до 9 января.

Роналду проводит отпуск с семьёй на севереРоналду проводит отпуск с семьёй на севере

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Все комментарии
3pug4ps6gufj
3pug4ps6gufj
сегодня в 18:39
Он может себе позволить, даже на космической орбите.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 18:04
Ищет новое место "работы".. СА надоела, пора к оленям за "трофеями". 🤭🤣
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:48
На первый взгляд подумал прилетел Роналду в Россию, на Северный Байкал....)
shur
shur
сегодня в 17:16
...для детей это открытие снег,мороз,олени,узоры на стеклах,снежки!
...привыкли к пескам,да верблюдам! Правильное решение нестареющий наш, Мистер -взятие ворот!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:04
Ещё бы, постоянное жаркое лето быстро надоедает. Вот Роналду и выбрал Лапландию - там сейчас хорошо, очень прохладно. А главное, что можно много времени проводить со своей семьёй... И энергией зарядиться полезно.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 17:03
Дельфин с оленями. Где еще такое увидишь?
3j53cbrfrcb9
3j53cbrfrcb9
сегодня в 16:56
Кажется, Санта теперь будет просить автограф у Роналду!
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