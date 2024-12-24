Роналду проводит отпуск с семьёй на севере

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду решил провести рождественские праздники на севере.
Португалец вместе со своей семьёй отправился в Лапландию.
В саудовской лиге сейчас перерыв, который продлится до 9 января.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду решил провести рождественские праздники на севере.
Португалец вместе со своей семьёй отправился в Лапландию.
В саудовской лиге сейчас перерыв, который продлится до 9 января.
...привыкли к пескам,да верблюдам! Правильное решение нестареющий наш, Мистер -взятие ворот!
...привыкли к пескам,да верблюдам! Правильное решение нестареющий наш, Мистер -взятие ворот!