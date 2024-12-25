Владелец «Милана» Кардинале: «Не стремлюсь американизировать клуб»

Владелец «Милана» Джерри Кардинале дал комментарий касательно вектора развития клуба. Бизнесмен является основателем компании RedBird Capital Partners, которая приобрела права на «россонери» в 2022 году.

Не стремлюсь американизировать «Милан». Но пытаюсь внедрить некоторые американские практики, которые могут помочь «Милану» подняться на новый уровень.

Помимо этого, я уделяю внимание бизнесу Серии А. Мне интересно увидеть, как мы способны помочь им вести переговоры о международных медиа-сделках.