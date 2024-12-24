На стадионе «Атлетико» открыли каток рядом с полем

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сегодня, 14:35

На домашнем стадионе «Атлетико» открылся каток «Мадрид на льду». Он будет работать до 5 января.

Его площадь составляет более 4 760 квадратных метров. Он расположен между полем и трибунами и позволяет уместить не менее 1500 человек. Отмечается, что этот объект — один крупнейших такого типа в Европе.

Сегодня, 24 декабря, в канун Рождества, все пришедшие на стадион смогут покататься на коньках совершенно бесплатно. Также желающих посетить каток пригласили сделать это в костюме Санта-Клауса.