Покупали лидера «Челси» – получили трансферный провал. Тен Хаг убеждал, что рискованная сделка принесёт успех

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25 декабря 2024, 10:35

Воспитанник «Челси» мучается в МЮ – нужен перезапуск.

На контрасте с Хаверцем

Мэйсон Маунт покинул «Челси» чуть раньше Кая Хаверца. Это был ясный шаг от нового руководства «аристократов» – клуб хотели выстроить под себя. А значит, и состав основной команды – тоже. Интересно смотрится, насколько контрастно развиваются карьеры двух экс-лидеров «синих». Кая котировали ниже Маунта – немец не показывал однозначную игру в «Челси», тогда как Мэйсон стал лидером родного клуба.

Оба перебрались в топ-клубы. Только вот у Хаверца неожиданно пошло лучше, чем у бывшего одноклубника. В «Арсенале» немец начинал центральным – и тоже смотрелся инородным телом. Мэйсон тем временем обследовал лазарет «красных дьяволов». Пока полузащитник лечился от травм, Артета подбирал Каю оптимальную позицию – и вдруг нашёл в футболисте идеальную ложную «девятку». Вторую половину сезона новоиспечённый форвард занёс себе в актив (за весь сезон АПЛ забил 13 мячей и отдал семь голевых, из них девять голов и шесть ассистов – начиная с февраля). У Маунта – без изменений.

Теперь немецкий футболист не так результативен. Шесть мячей и две голевые – не статистика топ-форварда, который реально нужен «канонирам». Но он стабильно появляется в стартовом составе. Положение английского полузащитника никак не изменилось.

Механический футбол тен Хага сковал Мэйсона

Голландский менеджер постоянно убеждал в том, что приобретение Маунта ещё сыграет свою роль в успехе «Ман Юнайтед»:

Я убежден, что он будет [ключевым игроком]. У него не было возможности доказать это, но он будет очень хорошим игроком для «Манчестер Юнайтед». Ему очень не повезло, он был разочарован. Так же, как и мы, когда, имея такого классного игрока в центре, не могли его использовать. У него не было времени войти в ритм. Но я уверен, что, когда он будет в форме, будет играть и войдет в этот ритм, он, несомненно, внесет свой вклад в успех «Манчестер Юнайтед».

При этом специалист своими же действиями ограничил функционал полузащитника. Маунт расцвёл в «Челси» именно как футболист атаки – в игре на мяче в финальной трети его сила. При этом в МЮ при ЭТХ (играли по схеме «4-2-3-1») для Мэйсона бы подошла только позиция «десятки», на которой успешно играл Бруну Фернандеш. В паре опорников выступали агрессивный разрушитель Каземиро и креативный центр Кристиан Эриксен. Потенциально Мэйсон должен был заменить последнего.

Только вот даже здоровый Маунт не давал того же эффекта, что датчанин. Травмы (об этом ниже) значительно сократили количество матчей. Из-за этого англичанин никак не мог адаптироваться к новым требованиям. Плюс форма партнёров – Каземиро тот год тоже провалил, да и в центре обороны не было здоровых лидеров. Плюс отсутствие у ЭТХ гибкости. Он не отходит от своих принципов, что оборачивается помехой для собственной команды. Футбол становится излишне механическим.

Травматичность губит карьеру

За весь предыдущий сезон АПЛ хавбек провёл только 14 матчей – меньше половины. Месяц пропустил в самом начале чемпионата, потом выбыл в конце ноября с травмой берцовой кости – в лазарете пролежал до конца марта. Потом вылетел в концовке – пропускал игры с «Арсеналом», «Ньюкаслом» и «Брайтоном». Три травмы за сезон. Об этом говорил тен Хаг, когда говорил, что у полузащитника не было возможности проявить себя – просто он травмировался прежде, чем набирал игровой тонус.

Эта история повторяется в новом сезоне – к новому году полузащитник получил две травмы. Сначала выбыл в конце августа после игры против «Брайтона», потом был заменён на 12-й минуте манкунианского дерби с «Сити». Между двумя этими травмами пробовал выйти против «Тоттенхэма» в сентябре – но после опять выпал из заявки (пропустил четыре тура, ещё в одном матче просидел на скамейке).

За это время в команде дважды сменился тренер (тен Хаг – ван Нистелрой – Аморим), манкунианцы перешли на три центральных защитника и адаптируются к новой игровой философии. Жизнь проходит мимо травматичного полузащитника – на этот раз восстановится только к весне.

При Амориме будет дикая конкуренция

Отдельный – и самый важный – вопрос для Мэйсона Маунта касается планов Рубена Аморима на него. Португальский менеджер не боится проявлять свой авторитет в новой команде – уже отцепил от основного состава Маркуса Рэшфорда, голова которого занята явно не тем. Но Мэйсона специалист старательно поддерживает:

Он работает очень усердно. Нужно понимать и человеческий аспект. Он действительно хочет этого, и это самое главное. Он уже доказал всем, что является талантливым игроком. Маунт – победитель Лиги чемпионов. Мы очень верим в него. Главное, чтобы он оставался в форме. Иногда в игре можно заметить детали, которые показывают, что Мэйсон Маунт – настоящий футболист. Мы очень в него верим.

Но ведь дело и в уровне конкуренции – с изменением схемы он тоже изменился. Как минимум потому, что теперь с Маунтом за место на поле будет бороться больше игроков. При «3-4-2-1» фланги закрывают два игрока. Аморим предпочитает Маласию и Далота, иногда выпускает Диалло на этой позиции. Тот же Амад с Гарначо, Фернандешем, Рэшфордом выходят на позиции инсайда – при том что при «4-2-3-1» они (кроме Бруну) боролись бы за место на флангах, а Мэйсону оставалось подменять португальского центрхава. У Амада Маунту конкуренцию точно не выиграть (слишком хорош при новом тренере), а в центре поля Аморим его вряд ли будет использовать – там ему нужны цепкие игроки (как Каземиро и Угарте).

Очевидно, что в ближайшее межсезонье команду ждёт перестройка и обновление состава. И велика вероятность, что именно Маунт – потерявший стабильность и травматичный футболист – окажется среди игроков на выход.