Месси и Роналду могли играть в одной команде. «Манчестер Сити» отказывали уникальные футболисты

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25 декабря 2024, 18:54

Гвардиоле часто говорили «нет».

Родриго, правый вингер

Оценка трансферного межсезонья напоминает изучение истории. Изучают определенное событие. Есть взгляд на него ученых разных стран. Может быть политическая предвзятость. Есть края, где активно выдумывают историю. Некоторые источники в футболе тоже фейковые, но другие взвешивают вероятности. Такие ребята сразу говорили, что «Манчестер Сити» пришел за Родриго, а бразилец отклонил приглашение Гвардиолы. Вингер «Реала» сейчас делит шестую строчку по оценочной стоимости в мировом футболе. «Горожанам» не разрешили забрать 23-летнего форварда за 110 миллионов евро. Хотя Родриго недоволен, что всё внимание Винисиусу, Беллингему и Мбаппе, пока живет в Мадриде.

Харри Кейн, нападающий

Здесь тоже работаем с достоверными источниками информации. Сначала журналисты, знакомые с Кейном, рассказывали об активном интересе. Потом Гвардиола подтвердил переговоры. Также подтвержден отказ «Тоттенхэма». Лондонцы не отпустили форварда. Но всем очевидно, что до интереса к Холанду связывались с Харри. Вот только Кейн по очереди отказывал разным клубам из АПЛ – «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Гвардиола мечтал заполучить сильного форварда, ведь говорит о четырех отказах со стороны Кейна и самих «шпор». Здесь сработал клубный патриотизм. Харри решил попробовать себя в «Баварии», чтобы не играть против «Тоттенхэма».

Джанлуиджи Буффон, вратарь

Буффон отказывал «Манчестер Сити» дважды. Впервые это случилось в момент, когда «горожане» разбогатели. Подписали Давида Силву и Яя Туре, но Джанлуиджи отказался, поскольку ему не нравилась хаотичная трансферная кампания англичан. «Ювентус» предоставил Буффону несколько созвездий защитников, а вот оборона «Манчестер Сити» Джиджи не нравилась, о чем говорил публично. А спустя десять лет за ветераном пришел Гвардиола. Хосеп предлагал Буффону место на скамейке за спиной у Эдерсона. Фактически хотел взять голкипера в тренерскую школу, как Артету и Мареску. Джанлуиджи не хотел тренировать, вернулся в «Ювентус», а затем доиграл в родной «Парме».

Джуд Беллингем, полузащитник

Гвардиола говорит, что проблемы «Манчестер Сити» связаны с отсутствием в команде лучшего игрока мира, то есть Родри. Беллингем тоже высоко в различных рейтингах прошлого сезона. Джуд мог тащить «горожан», но отказал Гвардиоле. Здесь тоже работаем с множеством источников. Беллингем рассказывал напарникам по «Реалу», что в «Манчестер Сити» ему предлагали более выгодные финансовые условия. Воспитаннику «Бирмингема» отдавали роль Де Брюйне, дарили свободу на поле. Вокруг него могли строить игру, ведь Холанд не мастер ста пасов за игру. Беллингем поговорил с Гвардиолой, но выбрал «Реал», поскольку его привлекает статус мадридского клуба.

Вирджил ван Дейк, центбек

Такой трансфер мог изменить ход футбольной истории в Англии. Родриго и Кейн усилили бы Гвардиолы в важный момент. Но вот если бы на аукционе между «Челси», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» Ван Дейка забрал Хосеп, то рисковали не увидеть полноценное возрождение «красных» под руководством Клоппа. В этом случае снова имеем веские основания говорить об отказе, ведь детали поведал сам ван Дейка. Люди из Манчестера кивают на цену – мол, «Ливерпуль» переплатил, поэтому выиграл. Но Вирджил добавляет ещё один фактор. Ему понравилось общение с Клоппом. «Тренер – самое важное в футболе», – считает голландец.

Криштиану Роналду, нападающий

Роналду и Гвардиола общались. Криштиану покидал «Ювентус» и хотел вернуться в Англию. Рассматривал два варианта в Манчестере. Склонялся к «горожанам», ведь они мощнее, а португалец обожает побеждать. Казалось, что дело решенное, «Манчестер Сити» подписывает Роналду. Но дальше вмешались древние футбольные силы. Эвра написал Роналду. А сэр Алекс Фергюсон запретил бывшему подопечному думать о переходе в стан «горожан». Определиться Роналду помог и сам Гвардиола. Хосепу хватило наглости заявить, что португалец будет на лавке и станет джокером. Криштиану такую наглость не потерпел и вернулся в «Манчестер Юнайтед».

Килиан Мбаппе, фланговый форвард

«Манчестер Сити» не раз пытался заманить талантов из Лиги 1. Ходили за Азаром, когда Эден играл за «Лилль». Но бельгиец был веселым парнем – накануне последнего матча за французский клуб так напился, что плохо соображал, но сделал хет-трик с похмелья. Вариант с «Челси» ему понравился сильнее. Спустя годы Гвардиола пошел за Мбаппе. Пересекался с ним и «Монако» в Лиге чемпионов. Та встреча завершилась вылетом англичан. Шейхи захотели подписать Килиана. Началась трансферная битва ОАЭ против Катара. Шейхи из ПСЖ так хотели утереть нос другим монархам, что завалили «Монако» и семью Мбаппе деньгами. «Горожанам» отказали.

Лионель Месси, нападающий

Аргентинца на днях снова связали с «Манчестер Сити». Якобы Гвардиола мечтает заполучить Месси в аренду, ведь в МЛС перерыв. Но вряд ли ветеран хочет рисковать здоровьем и репутацией, врываясь в АПЛ . Скорее поверим в переход Де Брюйне в «Интер Майами». А вот молодой Месси изучал вариант с «Манчестер Сити». Предлагали безумные деньги. Но Лионель и его жена Антонелла не хотели покидать Барселону. Уехали лишь после финансового коллапса «блаугранас». Жаль, что не увидели молодого Месси в АПЛ . Лионель бил английские клубы в еврокубках. Но если ему с женой не понравился Париж, то Манчестер точно не город его сердца.

В футболе даже самые богатые и мощные клубы постоянно встречают отказы. Чем выше уровень – тем больше отказов от топовых игроков. Но три года назад Месси и Роналду одновременно искали клубы. «Манчестер Сити» легко мог позволить подписания игроков. Лионель был свободным агентом, а за Криштиану «Манчестер Юнайтед» заплатил всего 17 млн евро. Гвардиола едва не собрал дуэт королей, но по разным причинам легенды отказались. Было бы интересно увидеть их игру вместе.