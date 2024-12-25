Рэшфорд хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Маркус Рэфшорд может покинуть «Манчестер Юнайтед».
По данным источника, форвард хочет покинуть МЮ как можно скорее. Планы футболиста остаются неизменными последние недели.
Рэшфорд не попадает в состав «красных дьяволов» уже несколько матчей подряд.
бы и его сплавили! Другое дело они на глазах скупердяями стали,
сплошные урезания ,лишение льгот,старика Алекса копейкой урезали и теперь каждый фунт отслеживается, пожалуй ты прав Бро,
к аравийцам дорога тянется,в непонятках, в пустоту,сам виноват!
бы и его сплавили! Другое дело они на глазах скупердяями стали,
сплошные урезания ,лишение льгот,старика Алекса копейкой урезали и теперь каждый фунт отслеживается, пожалуй ты прав Бро,
к аравийцам дорога тянется,в непонятках, в пустоту,сам виноват!