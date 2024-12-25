Рэшфорд хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 17:20

Нападающий может покинуть «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, форвард хочет покинуть МЮ как можно скорее. Планы футболиста остаются неизменными последние недели.

Рэшфорд не попадает в состав «красных дьяволов» уже несколько матчей подряд.