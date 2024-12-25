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Рэшфорд хочет уйти из «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 17:20

Нападающий Маркус Рэфшорд может покинуть «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, форвард хочет покинуть МЮ как можно скорее. Планы футболиста остаются неизменными последние недели.

Рэшфорд не попадает в состав «красных дьяволов» уже несколько матчей подряд.

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Все комментарии
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 17:39
..там столько денег на ненужных игроков потрачено,что под шумок
бы и его сплавили! Другое дело они на глазах скупердяями стали,
сплошные урезания ,лишение льгот,старика Алекса копейкой урезали и теперь каждый фунт отслеживается, пожалуй ты прав Бро,
к аравийцам дорога тянется,в непонятках, в пустоту,сам виноват!
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:28
А как Манчестер Юнайтед этого хочет... Аморим перестал ставить Рэшфорда в состав, это явный признак того, что клуб не нуждается в игроке. Вот только даром Маркуса никто не отпустит, а дорого никто его брать не собирается. Разве что Саудовская Аравия... Может быть...
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