Чемпионат мира 1930: полузащитник Огюстен Шантрель — первый и единственный в истории Кубка мира полевой игрок, сыгравший в воротах вместо выбывшего из-за травмы вратаря Алекса Тепо

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вчера, 17:14

Не раз уже было сказано, что на первом чемпионате мира было столько статистических событий, столько сюжетов, что хватило бы и на несколько мундиалей.

В самом первом матче турнира 13 июля на стадионе Поситос, в матче открытия Франция — Мексика, всё было «впервые и вновь». А что-то случилось и вовсе только раз за всю почти столетнюю историю Кубка мира.

Первый гол Люсьена Лорана, первый ассист Эрнеста Либерати. Первый дубль Андре Машино. Впервые три гола команда забила, играя в меньшинстве, и выиграла матч при численном превосходстве соперника.

Впервые и единственный раз полевой игрок встал в ворота вместо травмированного вратаря. Впервые и единственный раз полевой игрок пропустил гол, защищая ворота в подобной ситуации.

В стартовом составе сборной Франции в воротах стоял Алекси Тепо, сокращённо Алекс Тепо. В оригинале его имя пишется Alexis Thépot, французы, как известно последние буквы в словах редко произносят. Вообще-то полное имя этого вратаря Alexis Armand Louis Thépot.

На 24-й (по другим версиям — на 23-й или 25-й) минуте матча при счёте 1:0 в пользу Франции (Люсьен Лоран забил гол на 19-й минуте), центральный нападающий Мексики Дионисио Мехиа, откликнувшись на прострел с правого фланга от Лопеса, ударил по воротам Тепо. Вратарь мяч отбил перед собой. И нападающий, и вратарь ринулись к мячу. Никто не уступил в борьбе, Мехиа ногу не убрал. В результате Алекс Тепо получил ногой по голове, в челюсть, сотрясение мозга.

В журнале Match от 31 мая 1932 были подробности. Правый защитник Этьенн Маттлер отнёс на своих руках беспомощного вратаря в раздевалку, где вместе с массажистом Панозетти пытались привести Тепо в чувство.

Вот, например, вымышленный рисованный вариант этого эпизода:

В подписи сказано, что это не стадион Сентенарио, а Поситос. И не смотря на травму вратаря Тепо, Франция выиграла.

Тут на рисунке несколько несуразностей, как мне кажется. Угадывается, что французы в синих футболках и красных гетрах. Но почему тогда игрок в красных гетрах и в белой футболке помогает вести вратаря в раздевалку?

Вратарь идёт сам, ему помогают. Это вряд ли — Тепо пришёл в себя только к перерыву матча. А вот в подписи ошибочно сказано, что столкновение и произошло как раз аккурат перед перерывом.

И ещё одно. Не любил и не играл Тепо в свитерах яркого цвета. Он был одним из первых вратарей, кто понял, что неброский цвет формы, скорее даже тёмный, притягивает бьющих, становится как бы центром мишени. И поэтому игроки непредумышленно часто попадают мячом во вратаря.

Давайте посмотрим на один из вариантов фото сборной Франции перед одним из матчей на ЧМ -30:

Довольно чёткое фото, и здесь есть всё, что нам понадобиться далее.

Только вот перед тем, как продолжить далее, придётся исправить многолетнюю ошибку.

Практически все ресурсы в интернете утверждают, что предложенное вам фото с букетом — это перед матчем против Мексики 13 июля 1930 года. Но это глубоко ошибочное мнение идёт аж с 1930 года, когда в официальном отчёте Уругвайской ассоциации о турнире фото от 13 июля поместили к матчу с Аргентиной, а фото от 15 июля — к матчу против Мексики (а надо бы наоборот).

Над головами игроков виден этакий длинный изогнутый щит для рекламы, закрытый на время турнира от надписей. Такой щит был на стадионе Парк Сентраль, а не на Поситосе. Так что на фото матч с Аргентиной.

Алекс Тепо всегда играл в кепке и без перчаток, был высокого роста (1,79 м). И всегда играл в каких-то толстых свитерах. Вот два его фото, от октября 1928 и от ноября 1930 года:

Обратите внимание на общем фото с букетом, что колени у вратаря перебинтованы (видно левое колено).

Огюстен Шантрель стоит крайний слева на фото команды. Ничего необычного не видите?

У Шантреля перебинтованы основательно два пальца на правой руке. Что с ним случилось? Неведомо.

В долгом плавании на борту Конте Верде с его пальцами было всё в порядке.

Вот фрагмент, где Огюстен Шантрель сидит с партнёрами, тренером и массажистом на палубе, видим Люсьена Лорана, массажиста Панозетти и самого Шантреля:

Я уже давал фото, на котором Шантрель «запихивал» Люсьена Лорана в раструб ветроуказателя на Конте Верде:

Все пальцы целы и у Шантреля, и у остальных. Обратите внимание на усики у Шантреля. Потом он их сбрил.

Законный вопрос — почему в ворота поставили одного из самых низкорослых игроков? Знаете, в то время вратарь всё-таки не составлял «полкоманды», был фигурой второстепенной. Парень с травмой пальцев, пустяки, пусть постоит, всё не бегать, не толкаться. Но это мои домыслы. Может был и план Б на случай травмы вратаря, этого плана и придерживались.

С Шантрелем есть в интернете много путаницы, вернее с его датой рождения.

Летом 2022 в одном французском блоге появилась статья о поиске документов о годах жизни Огюстена Шантреля. Поводом послужил тот факт, что в массе источников в сети указаны (и до сих пор!) неверные ни год, ни дата рождения Шантреля.

Автор блога приводит архивный документ с записью о регистрации рождения Огюстена Шантреля 8 июля 1908 года в городке Мер-ле-Бен. Это северо-запад Франции, побережье Ла-Манша.

На этом листочке все главные моменты его жизни:

Основная запись о факте рождения, отец Поль Арман Мари Жозеф Шантрель 54 лет, мать Мари Антуанетта Табурин 37 лет.

На полях довольно разборчивым почерком расписаны все 3 его бракосочетания — когда и с кем. Внизу приписана фраза о дате и месте смерти Огюстена Шантреля.

Вот так был представлен Огюстен Шантрель с правильно установленными датами его жизни:

Роста был невеликого (1,65 м). Но атлетически мощный. Кстати, в той сборной Франции он был единственным представителем клуба CASG. Если первые две буквы у многих клубов Франции означали Club Athlétique (спортивный клуб), то SG — это всемирноизвестный банк Société Générale. С 1919 года выделился чисто футбольный клуб из этого мультиспортивного клуба, но аббревиатура осталась, а вот слова поменялись — CA Sports Généraux (общий спорт).

Что ещё примечательно, так это то, что автор блога не поленился и опубликовал все неправильные варианты даты рождения Шантреля с указанием источников:



Про книжные источники говорить не буду. А вот на многих сайтах до сих пор дата рождения указана как ноябрь 1906 года. Только на трансфермаркт и eu_football поправили. На сайте FFF (федерации футбола Франции) не ищите точной подобной информации, как говорится, не по адресу.

А между прочим, в возрасте 22 года и 5 дней Огюстен Шантрель до сих пор является самым молодым голкипером (фактически более часа в том матче он таковым и был) в истории сборной Франции на мундиалях.

Есть одно фото, которое с подачи одного крупного специалиста по ЧМ -30 считают моментом гола сборной Мексики в ворота Франции. То есть это первый гол мексиканцев на мундиалях. И это гол в ворота Шантреля.

Также на многих статистических сайтах в статистике Алекса Тепо указывают и тот гол мексиканцев. Но пропустил его Шантрель. А у Тепо, как ни покажется странным — первый и единственный «сухарь» на мундиалях, хоть и не за полный матч. Был также параллельный матч Бельгия — США с «сухарём» на другом стадионе в тот день, но он закончился попозже.

Но посмотрите сначала на фото, где по мнению многих экспертов зафиксирован момент самого первого гола в истории мундиалей:

Это 19-я минута матча, самого Люсьена Лорана нет в кадре. Заборчик вдоль кромки поля виден хорошо, далее влево, вне кадра, будет дерево с округлой кроной. Из французов справа виден Андре Машино и вдали на правом краю Эрнест Либерати.

Вот ещё момент из первого тайма:

Всё тот же вратарь мексиканцев Оскар Бонфильо и вновь Андре Машино. На втором плане капитан мексиканцев Рафа Гарса Гутьеррес и француз Эрнест Либерати. И всё тот же заборчик, и — вот оно, дерево!

А теперь фото гола в ворота Шантреля, это первый гол мексиканцев на мундиалях:

Заборчик всё тот же. Вот и дерево на месте. Так что это момент уже второго тайма. В атаке мексиканцы. А в воротах Огюстен Шантрель. У Тепо ведь колени были перебинтованы. А на фото этого нет. В многотомной книге бразильца Макса Герингера об истории мундиалей сказано, что Шантрель играл (возможно, во втором тайме) в свитере Тепо.

Ещё из очевидного. Мяч, вратарь и мексиканский игрок действительно за линией ворот. Мяч, если что — под мексиканцем.

Левую ладонь вратаря Шантреля видим, правую — с перебинтованными пальцами — нет.

Кто из французов стоит перед воротами? По субтильной фигуре очень похож на капитана команды Вильяплана. Но на фото с букетом у капитана (стоит крайний справа) низ голеней перебинтован. Но то ведь был матч с Аргентиной (15 июля). А вот 13 июля в матче с Мексикой состав был тот же (ну, в смысле, 13-е было раньше, конечно), а вот капитан выглядел несколько иначе:

Подпись неверная, пришлось подкорректировать. Заборчик на заднем плане виден. Капитан Вильяплан стоит с мячом и голени у щикотолок у него не перебинтованы. Как, впрочем, и у Шантреля, который стоит крайний слева по фото. Но с перебинтованными пальцами на правой руке.

Мне трудно поверить в то, что в воротах распластался автор гола Хуан Карреньо. Карреньо был крепыш маленького роста, крепко сбитый. А на мяче, скорее всего, Филипе «Диенте» Росас.

Вот что написано дословно в мексиканском источнике о том их первом голе: «На 25-й минуте (второго тайма) Санчес передает мяч Мехии, тот его забирает и передает его Карреньо, который пробирается между Капелем и Маттлером и бьёт высоко и точно, не допуская выхода вратаря Шантреля».

«Высоко и точно» — это как-то не совсем про «борьбу в партере» за линией ворот.

На фото перед воротами мы видим мексиканского нападающего Иларио Лопеса, это 100%.

Посмотрите сами на состав мексиканцев, правда это матч против Чили, но Карреньо играл во всех трёх матчах на ЧМ -30:

В середине, с широко распахнутой футболкой, самый низкорослый в команде и есть Хуан Карреньо. Он автор первого гола Мексики не только на мундиалях, но и на Олимпиадах, в 1928.

Фелипе Росас на этом снимке стоит через два человека правее (по фото) от Карреньо.

Дадим фото и нерасторопного Мехии, выведшего из строя Алекса Тепо:

Кстати, и Мехиа, и Карреньо и Алекс Тепо приезжали на ЧМ -34 в Италию. Мексиканцы, правда, проиграли предварительный матч сборной США и в основной турнир не попали.

А вот на Олимпиаде 1928 года играли также и Шантрель, и Тепо. А из участников матча на ЧМ -30 у мексиканцев на ОИ-28 также играли вратарь Оскар Бонфильо и капитан команды Рафаэль Гарса Гутьеррес, а у французов Вильяплан и Ланжиллер.

Во время путешествия на борту Конте Верде в Монтевидео в 1930 г. была нешуточная романтическая история, связанная с Огюстеном Шантрелем.

11 февраля 1929 г. Шантрель в первый раз женился, в пригороде Парижа, в Виссу. Через 9 месяцев 14 ноября 1929 г. у пары родился первенец, сын Поль.

На борт Конте Верде поднимался 21-летний Шантрель, молодой отец, оставляя на родине супругу с полугодовалым малышом.

Но пути Господни неисповедимы. На борту Огюстен по уши влюбился в аргентинку. Не удивлён. В одной из заметок про Шантреля сказано, что он был аргентинской внешности — с такими-то усиками, конечно, жгучий мужчина:

Дело дошло до того, что Шантрель не хотел расставаться с попутчицей, и готов был покинуть команду и продолжить путь в Буэнос-Айрес вслед за девушкой. Сюжетец. Как не вспомнить фильм «Обыкновенное чудо», там одна родственница сумасбродного короля выходила замуж 18 раз, не считая мелких увлечений. Что-то из этой же серии.

Ну, не сломали же ему партнёры два пальца на правой руке, чтобы он одумался-опомнился?!! Шучу.

1 августа в Рио-де-Жанейро сборная Франции сыграла свой последний матч в Южной Америке в 1930 году. Есть отчётливое фото команды, у Шантреля уже, кажется, никакой повязки на пальцах не было:

Огюстен Шантрель (и Марсель Пинель) были «зафрахтованы» французскими изданиями, чтобы те присылали свои репортажи с ЧМ -30.

В предыдущей статье о сборной Франции был скан страницы из журнала Match (от 22 июля 1930) с несколькими фото с борта Конте Верде. А текст между фото как раз от Шантреля:

Литературные навыки у Шантреля — это семейное. Его дед Жозеф был писателем, журналистом, основателем газеты Le Mond (1861). Отец Поль был литератором, редактором.

По всей видимости, ещё жив Поль, сын Шантреля. Он также разносторонний человек, серьёзно занимался конным спортом. Ему 95 должно быть.

Сам Огюстен Шантрель занимался многими видами спорта. Он и в регби играл (в основе CASG между прочим), и однажды выиграл забег на 1 км в пригороде Парижа. Был и футбольным тренером (играющим). А позже и журналистом в L’Auto.

Перед ЧМ -38 во Франции в бразильской прессе широко обсуждали статью О.Шантреля о перспективах сборной Бразилии на предстоящем мундиале.

Интересно, что на момент всех 3 своих женитьб Шантрель играл за один и тот же клуб Ред Стар (в 1929, 1933 и 1938). В промежутках он играл в CASG и в клубе Амьен. За сборную Франции провёл 15 матчей, голов не забивал. Но пропустил один. Это мы запомнили.

Вот таким был Огюстен Шантрель в 1924 году в составе клуба Парижского университета (PUC):

Кстати, на фото с матча 19 июля против Чили на ЧМ -30 так явно повязки на пальцах у Шантреля не видно.

С датой смерти Огюстена Шантреля путаницы нет — он умер после двухмесячной болезни 4 сентября 1956 года в возрасте 48 лет.

Есть и архивный документ о его смерти, где указаны вновь и имена родителей, и имена всех трёх жён. Это не медицинское заключение, а, скорее, факт смерти из ЗАГСа:

Теперь немного об основном вратаре сборной Франции Алекси Тепо.

Тепо родился 30 июля 1906 во французском Бресте. Отец у него был связан с морем, механик на корабле, с ним маленький Алекс побывал и в Африке, и на Средиземноморском побережье, и в Париже. Морской болезнью явно не страдал.

Тепо сыграл во всех 3 матчах сборной Франции на ЧМ -30. Не забывайте, что Алекси Тепо кроме травмы в первом матче на ЧМ -30, отлично проявил себя в двух других матчах. И пусть оба матча французы минимально проиграли, но мастерство вратаря восхитило не только публику, но и специалистов. В матче против Чили Тепо отразил пенальти — первым в истории мундиалей. А по итогам турнира французский вратарь был выбран в символическую сборную чемпионата.

О том, как Тепо чудесно восстановился, как массажист Панозетти провёл с ним сеанс психотерапии между матчами с Мексикой и Аргентиной — было написано в предыдущий раз.

Помним, что Тепо служил в таможне, был госслужащим. Для таких людей в госархивах всё должно быть сохранено.

Тепо поступил на службу в таможню в мае 1927, сдав экзамен в декабре 1925 и отбыв 18 месяцев военной службы. В таможне он был контролёром. Так как профессионального футбола ещё не было, надо было как-то зарабатывать на жизнь.

В архиве есть документ, где на одном листе (опять всё на одном листе, как и у Шантреля!) — на одном листе расписаны все передвижения по службе в таможне Алекси Армана Луи Тепо, вплоть до 1968 года, когда он ушёл на пенсию.

Вот фрагмент документа:

Выделен текст: В отпуске без сохранения жалования с 20 июня по 20 августа 1930 года.

В 1931 году в журнале Le Miroir des sports был большой репортаж c биографией Тепо и несколькими его фото на рабочем месте при исполнении служебных обязанностей контролёра таможни.

Алекси Теро с коллегами, таможенниками (в форме) и контролёрами (в штатском):

Контролёр Алекс Тепо и таможенник проверяют вагон:

Алекси Тепо проверяет весы:

А впервые в центральной прессе фото Алекса Тепо появилось после матча 1/16 финала Кубка Франции в воскресенье 9 января 1927 года. И хотя его клуб Арморикейн (Брест) проиграл 1:2, игра вратаря гостей восхитила. В журнале Le Miroir des sports от 11 января (этого номера нет в Gallica) поместил фото Тепо, выбивающего кулаком мяч перед своими воротами.

Самое колоритное фото с участием Тепо на ЧМ -1930 я считаю вот это, во время первого тайма матча против Аргентины на стадионе Парк Сентраль 15 июля:

Защитник Марсель Капель, скорее всего головой выбил мяч в поле, но вратарь был начеку! На заднем плане в своём фирменном пиджаке стоит лайнсмен Улисес Сауседо, между прочим, тренер сборной Боливии на турнире.

Сетка на воротах грандиозная, на другой стороне была такая же.

В конце матча с Аргентиной мощный удар Луиса Монти со штрафного напрямую влетел в ворота Тепо:

Вратаря нет в кадре, видим защитника Марселя Капеля. А за ближней штангой вдали, в кепке и в светлом джемпере — скандальный арбитр матча, бразилец Жилберто де Алмейда Регу, между прочим, член технической комиссии сборной Бразилии на турнире. И сетка на воротах, двойная.

Если у Шантреля есть разногласия в разных источниках в интернете по поводу даты его рождения, то у Алекса Тепо наоборот, с датой смерти есть путаница.

В википедии на разных языках утверждают о дате 21 февраля 1989 года, в русской версии вообще стоит 1 февраля, цифирку одну забыли. Смешно то, что в ссылках в этих статьях есть другие источники, где указана правильная дата.

Правильную дату я нашёл в архивной записи о рождении Алекса Тепо:

Родился Алекси у 24-летнего Луи Тепо и у 19-летней Мари Луизы. На полях также запись о женитьбе в январе 1932. Кстати, на торжестве тогда был вице-президент FFF (федерация футбола страны).

На полях пониже есть и дата смерти — 20 февраля 1989 года. Так что поправьте свои записи, кому интересно. На русском языке обязательно поправим и в википедии.

В статье от 1931 года узнаём, что в 1928, когда Тепо пришёл в Ред Стар, его отец уже был пенсионером, и у отца была уже другая жена, а у Алекса был 8-летний сводный брат.

Также в той статье уточняется, что, получив удар от мексиканца в основание черепа, Тепо потерял сознание на 45 минут. В общем, вести его с поля, как на рисованной картинке в самом начале, явно не могли. Но это была его единственная травма в карьере вратаря.

Знаете ли вы, что Алекси Тепо был и на третьем своём чемпионате мира? Только в тот третий раз он был в штабе сборной, входил в трио членов отборочной комиссии. Именно той сборной, которая заняла 3-е место и в которой Жюст Фонтен забил фантастические 13 голов за турнир.

Да, во многих справочниках указывают только главного тренера Поля Николя и второго тренера Альбера Баттё (хотя частенько наоборот, главным указывают Баттё). Но Тепо также приложил руку к формированию той команды.

Трудно было отыскать, но я нашёл фото Алекси Тепо в 1958. Вместе с делегацией он поднимается на трап самолёта 20 мая для вылета в Швецию на ЧМ -58. Фрагмент того фото:



Слева направо на трапе стоят: Андре Лерон, Арман Панверн, Роже Пьянтони, Раймон Каэльбель, Бернар Кьярелли, Жюст Фонтен и Алекси Тепо.

Вот ещё одно фото вратаря Тепо в бытность вратарём сборной:

Всё тот же массажист Панозетти помогает капитану команды Алексу Тепо. Всё тот же толстый тёмный свитер. Но это уже единственный матч сборной Франции на ЧМ -34 против Австрии. Олимпийская система розыгрыша не позволяля сыграть хотя бы 3 матча на турнире. Французы проиграли и поехали домой.

Тепо с 1928 по 1935 годы играл за клуб Ред Стар, поэтому Шантрель во все свои три прихода в этот клуб был одноклубником Тепо.

Вот фото 1928 года, но это не клуб Ред Стар, а сборная Парижа:

С выставленными локтями как раз оба наших героя. В нижнем ряду есть и ещё два участника чемпионата мира 1930 года — Эдмон Дельфур и Марсель Ланжиллер.

А в клубе Ред Стар они есть рядом на фото от 14 октября 1928 года, это фото как раз на обложке этой статьи.

В сезоне 1938-39 Огюстен Шантрель был играющим тренером в клубе Ред Стар. Это был его последний сезон. Алекс Тепо также закончил в 1939 в малоизвестном клубе из Сен-Мело в регионе Бретань. Он с 1937 г. выполнял функции вратаря, капитана и тренера местного клуба.

Огюстен Шантрель и Алекси Тепо сыграли вместе за сборную Франции в 11 официальных матчах с 11 марта 1928 г. по 25 января 1931 года. Как вы уже видели, были и неофициальные матчи, например, 1 августа 1930 с Бразилией, а также за сборную Парижа. Сколько уж у них было совместных матчей за Ред Стар сосчитать трудно, думается, официальных не менее 50.

Но один их совместный матч за сборную стоит особняком. Только 25 минут провели вместе на поле вратарь Тепо и полузащитник Шантрель. А потом — «как-то вдруг вне графика случилося несчастье». И полузащитник стал вратарём. А это, знаете ли, редчайший случай в истории чемпионатов мира, уникальный.