«Манчестер Сити» могут лишить сотни очков в АПЛ. Конкуренты настаивают на суровом вердикте

1736429268

09 января 2025, 16:27

Искали дыры в законах лиги более девяти лет.

На суде определяют строгость наказания

Когда человека сбили на пешеходном переходе в городе с камерами наблюдения, а пьяный водитель вышел из автомобиля и показал лицо свидетелям, то суд это не отменяет. Там определяют наказание. В принципе, дело о 130 нарушениях «Манчестер Сити» похоже по смыслу. Спорят не о виновности, поскольку в ней мало сомнений. Спорят о глубине проступков и приемлемом наказании. Специалисты в сфере британских спортивных финансов и законов отмечают, что «горожане» столкнутся с лишением очков в АПЛ .

Минимум это 60 пунктов. Но такое наказание покажется смешным остальным клубам АПЛ . А вот если выдадут минус 100 очков в начале сезона, то «Манчестер Сити» проведет год в чистилище, когда будет работать в минус, сидя на последней строчке. Дальше ждёт вылет. Почему сразу не выбросить «горожан» в Чемпионшип, а помучить сезон, заставив потерять время? Всё очень просто. АПЛ — одна контора, а низшие лиги – другая. Тут как со сборной России в азиатских отборах. Никто не хочет сильного соперника в своих турнирах.

Чемпионшип, он же чемпионат Английской футбольной лиги, может не принять «Манчестер Сити» сразу. Мощная команда Гвардиолы гарантированно займет одно из первых мест и за сезон вернется в АПЛ . Так что наказание в 100 пунктов может оказаться самым хитрым выходом из ситуации. Также обязательно назначат крайних. В отставку подадут члены правления «Манчестер Сити». Будут дисквалификации. Не исключаем, что серьезно накажут людей, которые отвечали за спонсорские контракты «горожан» в годы с проступками.

Напоминает историю «Ювентуса». Также нарушения в АПЛ означают реакцию УЕФА . «Манчестер Сити» выбросят из еврокубков на несколько сезонов. Такое уже случалось, но тогда адвокаты сумели отбиться в апелляции. Сейчас юристы из Соединенного королевства сомневаются в шансах «горожан». Можно долго судиться, а в итоге вместо 100 пунктов снимут 85, что ничего принципиально для Гвардиолы не поменяет. Зато наперед знаем, что если наказание будет суровым, то «Манчестер Сити» покинет ряд звездных игроков.

Обвиняются в нарушении трёх законов

У «горожан» 130 пунктов обвинения, но фактически там три «статьи», если упрощать. Первая – старое недоброе мошенничество. Коллегия выяснила, являлись ли деньги фиктивных спонсоров средствами от владельцев клуба. Если так, то по этим статьям точно виновны. Вот за это светит снятие очков, как было с другими клубами вроде «Эвертона». Именно по этому пункту можно копнуть глубоко, поскольку здесь также обычный криминал. Нельзя создавать компании «Рога и копыта», заявляя о фиктивных миллионных доходах.

Второй пул обвинений – выплаты в конвертах. Здесь тоже тяжело получить оправдание, поскольку в английском футболе с 19-го века практиковали такие уловки. Тогда владельцы больших клубов «принимали» на работу футболистов, устраивали на свои заводы. На самом деле игрок сидел дома, получал зарплату за безделье и формально не был профессионалом, чтобы не нарушать правила. Сейчас выплаты нужны из-за общих правил УЕФА . Если клуб хочет вписаться в фэйр-плей, то жонглируют деньгами в обход кассы.

Третья группа обвинений — гиблый номер для успешной защиты. Речь об отказе от сотрудничества и даче заведомо ложных показаний. Если в прошлом боссов «Манчестер Сити» опрашивали, а они соврали управляющим органам, то протоколы на это укажут. Могут впаять денежные штрафы. Причем в этом пункте обвинению помог Хосеп Гвардиола. Испанец в интервью несколько раз говорил, что в клубе заявляют о невиновности. Аналогичные заключения звучали от других представителей чемпионов Англии. Суд разберется.

Эксперты разделились во мнении насчет апелляций. Если «Манчестер Сити» устроит условная «сделка со следствием», а наказание не будет непомерным и позволит пройти чистилище по примеру «Ювентуса», то могут остановиться на вердикте. Сделав это, признают вину. Но если брыкаться, могут найтись другие свежие обвинения. В этот раз на стороне АПЛ такие же дорогие адвокаты, как были у «горожан» во время защиты их в суде по деле об отстранении от еврокубков. Для лиги это дело чести, суд над частым чемпионом.

Конкуренты будут праздновать вердикт

Если в АПЛ не струсят и выдадут «Манчестер Сити» наказание согласно проступкам руководства, то клубы АПЛ будут рады. Не вышибут «горожан» в третью или четвертую лигу, поскольку структура управления футболом отличается от итальянской, где есть связь между Сериями. Но другие претенденты на титул сделают всё, чтобы усложнить «Манчестер Сити» возвращение на вершину. Причем фанаты известных клубов будут иметь железный аргумент в спорах на эту тему. Если было мошенничество, то помогало собрать мощный состав.

Трофеи с пятнами. «Манчестер Сити» назначает нового спортивного директора Угу Виану в надежде, что молодой португалец спланирует грамотную распродажу. Кевин Де Брюйне собрался в США . Холанда попробуют отдать в «Реал». Будут ветераны, которые решат остаться. Плюс парочка молодых игроков в надежде заслужить уважение Гвардиолы. Но Хосеп не сможет позволить себе подписывать Грилиша на лавку за рекордные для клуба суммы. За инвесторами «Манчестер Сити» будут следить. Шейхи не смогут наказать команду деньгами.

Вердикт не будет справедливым. Справедливо было пресечь нечестную конкуренцию в момент совершения проступка, когда завелись фиктивные спонсоры и только планировали выплаты в обход отчетов. Сейчас говорим строго о правосудии. Также поднимут вопрос трофеев. Если снимут очки не только в будущем сезоне, но также в прошлых, когда засекли нарушения, то «Манчестер Сити» лишат трофеев. Потом будут долго судиться, как делал «Ювентус». Но апелляция вряд ли будет успешной, если нарушали правила более 9 сезонов.