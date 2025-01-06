Президенту «Барселоны» завтра вынесут вотум недоверия

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вчера, 23:39

Во вторник, 7 января, оппозиция официально выразит президенту «Барселоны» вотум недоверия, рассчитывая таким образом вынудить его уйти в отставку.

Процедуру инициирует бывший кандидат на пост президента «Барселоны» Жорди Фарре, ответственный за вотум недоверия в 2020 году.

Ранее Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барсе» в регистрации и . Из-за этого каталонцы обратятся в Высший совет по спорту.