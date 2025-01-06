Президенту «Барселоны» завтра вынесут вотум недоверия

Во вторник, 7 января, оппозиция официально выразит президенту «Барселоны» Жоану Лапорте вотум недоверия, рассчитывая таким образом вынудить его уйти в отставку.
Процедуру инициирует бывший кандидат на пост президента «Барселоны» Жорди Фарре, ответственный за вотум недоверия Хосепу Бартомеу в 2020 году.
Ранее Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барсе» в регистрации Даниэля Ольмо и Пау Виктора. Из-за этого каталонцы обратятся в Высший совет по спорту.
при первом заходе так же приходил на кризисный клуб, вывел клуба из кризиса + создал фантастическую команду, но все плоды той команды видел Россель, при том что даже у Барто 60-80% результатов давал его состав.. в итоге, Барто который развалил команду, собрал середняков за оверпрайс с дутой личкой + оставил черную дыру в финансовую, хвастается тем что он самый титулованный президент Барсы..
даже сейчас, половина практически 90% проблем решена, следующий президент уже придет на шикарные условие. новый стадион,рекордный контракт со спонсором, правила 1/1 где летом подписать парочку игроков не составит труда, и не надо будет грызть землю ради подписание какого то СА, и проблемой с регистрацией, тренер опытный и крутой + шикарный состав, где уже есть 11 игрока на позиции, и надо будет всего то 2-3 хороших игрока для ротации..
но если честно, я лично не верю что соберут нужную количество подписей, если уж на Барто только со второй попытки смогли самую минимальную количество подписей то на Лапорту после выхода 1/1 и наконец собранных игроков в основу, точно не соберут столько. да и Лапорта впервые выходит на позицию где уже можно делать какие то маневры на рынке,подписав именно нужных игроков, а не тех кто был доступен. будет справедливо если он доработает свой срок до конца а там надо уже смотреть
при первом заходе так же приходил на кризисный клуб, вывел клуба из кризиса + создал фантастическую команду, но все плоды той команды видел Россель, при том что даже у Барто 60-80% результатов давал его состав.. в итоге, Барто который развалил команду, собрал середняков за оверпрайс с дутой личкой + оставил черную дыру в финансовую, хвастается тем что он самый титулованный президент Барсы..
даже сейчас, половина практически 90% проблем решена, следующий президент уже придет на шикарные условие. новый стадион,рекордный контракт со спонсором, правила 1/1 где летом подписать парочку игроков не составит труда, и не надо будет грызть землю ради подписание какого то СА, и проблемой с регистрацией, тренер опытный и крутой + шикарный состав, где уже есть 11 игрока на позиции, и надо будет всего то 2-3 хороших игрока для ротации..
но если честно, я лично не верю что соберут нужную количество подписей, если уж на Барто только со второй попытки смогли самую минимальную количество подписей то на Лапорту после выхода 1/1 и наконец собранных игроков в основу, точно не соберут столько. да и Лапорта впервые выходит на позицию где уже можно делать какие то маневры на рынке,подписав именно нужных игроков, а не тех кто был доступен. будет справедливо если он доработает свой срок до конца а там надо уже смотреть