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Только три клуба Ла Лиги выступили против регистрации футболистов «Барсы»

сегодня, 09:19

Только три клуба испанской Ла Лиги выступили против регистрации футболистов «Барселоны» — полузащитника Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора — на вторую часть сезона-2024/2025.

По информации источника, этими клубами являются мадридский «Атлетико», «Атлетик» из Бильбао и «Севилья».

Причины негативного отношения клубов не приводятся, однако ранее в СМИ сообщалось, что мадридский клуб заинтересован в трансфере Ольмо свободным агентом.

Отношения между басками и каталонцами ухудшились из-за сорвавшегося трансфера Нико Уильямса и давления, оказанного «блауграной» на игрока, а вопрос «Барселоны» и «Севильи» сложен из-за дела Негрейры, в котором андалусийцы винят «сине-гранатовых».

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Все комментарии
Agamaga_05
Agamaga_05 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 13:02
Так богатые итак делают, что хотят, а бедные не могут, им правила писаны.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
сегодня в 12:27
Против или нет, решать не им. Если прочесть мотивы этих клубов, там про равноправие и правила ничего нет, только мелочная месть.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 11:33, ред.
А шуму то..., шуму сколько! Ольмо - эталонный хрусталь, а Пао так и вовсе пока никто в футбольном смысле.
Можно прям подумать Барселона Холланда или , к примеру , Родри зарегистрировать пытается...(facepalm)

P.S. Севилья против? )) Про этот клуб скоро вообще никто не вспомнит, - 7 очков от зоны вылета в Сегунду. Пусть пацаны хоть на новостных колонках подзаработают!
Incredulous
Incredulous ответ Валерыч (раскрыть)
сегодня в 11:10, ред.
Заговор против Барсы? А в чем собственно заговор? В том, что Барса пытается обойти общепринятые правила, которые должны соблюдать все клубы? Возмущение Атлетико, Атлетика Бл. и Севильи вполне понятны и обоснованы. А у вас "опять двадцать пять", сами накосячили, а виноват снова Реал, который ни слова не сказал по этому поводу. Но ведь у некоторых фанатов Барсы Реал виноват абсолютно во всем просто априори. Лапорта продолжает крутить свои серые финансовые схемы в ущерб клубу, а виноват Реал. И правильно написал пират Елизаветы, если сейчас дать поблажку Барсе в этом вопросе, возникнет очень не хороший прецедент. Другие клубы скажут, а почему им можно, а нам нельзя? И будут правы. А конспирологю ищите не здесь, а где-то там, где два "величайших" функционера, Бартомеу и Лапорта, за очень короткий срок превратили один из величайших и финансово стабильных клубов, в клуб-нищеброд, который наколенях выпрашивает милостыню и молит о жалости.
v4yc6c7bvy7j
v4yc6c7bvy7j
сегодня в 11:04
Правильно выступают, правила едины для всех.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 10:30, ред.
А ещё говорят, не верьте в конспирологию. Да, это же настоящий заговор против "Барсы"! "Реал" хоть и не против, но не исключено, что он играет роль "серого кардинала". Зря они так делают, это только ещё больше прибавит болельщиков знаменитому каталонскому клубу. Удачи "Барсе" и Флику во всех турнирах
нынешнего сезона!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:30
По правилам, все клубы должны быть против регистрации Ольмо и Пак Виктора. Иначе начнется хаос и финансовый коллапс. Богатые сделают все что они захотят, бедные станут у разбитого корыто. А потом мы говорим, как жаль что вот этот клуб обанкротился и потерял проф.статус. Альмерия примеру, если отменят финансовые правила, сразу начнет раздувать бюджет. И закупать лучших игроков. Благо владелец самый богатый человек в саудовского королевства
Capral
Capral ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 10:18
Не знаю, не владею вопросом.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:04
Реал не против в открытую, Перес просто втихую засылает денег тем, кто принимает решения по регистрации )
manutd navsegda!
manutd navsegda!
сегодня в 10:03
Только три клуба Ла Лиги выступили за соблюдение правил который придумали чиновники. Так может отменить тогда эти правила?! А не выставлять эти клубы какими-то уродами.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 09:54
Убирают так соперника
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:43
Ну три клуба это не все! Рад что Реал не участвует в этом
Capral
Capral
сегодня в 09:24
Ну хорошо хоть Реал не против, а то представляю, сколько было бы шума...
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