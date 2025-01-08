Только три клуба Ла Лиги выступили против регистрации футболистов «Барсы»

Только три клуба испанской Ла Лиги выступили против регистрации футболистов «Барселоны» — полузащитника Даниэля Ольмо и форварда Пау Виктора — на вторую часть сезона-2024/2025.
По информации источника, этими клубами являются мадридский «Атлетико», «Атлетик» из Бильбао и «Севилья».
Причины негативного отношения клубов не приводятся, однако ранее в СМИ сообщалось, что мадридский клуб заинтересован в трансфере Ольмо свободным агентом.
Отношения между басками и каталонцами ухудшились из-за сорвавшегося трансфера Нико Уильямса и давления, оказанного «блауграной» на игрока, а вопрос «Барселоны» и «Севильи» сложен из-за дела Негрейры, в котором андалусийцы винят «сине-гранатовых».
Можно прям подумать Барселона Холланда или , к примеру , Родри зарегистрировать пытается...(facepalm)
P.S. Севилья против? )) Про этот клуб скоро вообще никто не вспомнит, - 7 очков от зоны вылета в Сегунду. Пусть пацаны хоть на новостных колонках подзаработают!
Можно прям подумать Барселона Холланда или , к примеру , Родри зарегистрировать пытается...(facepalm)
P.S. Севилья против? )) Про этот клуб скоро вообще никто не вспомнит, - 7 очков от зоны вылета в Сегунду. Пусть пацаны хоть на новостных колонках подзаработают!