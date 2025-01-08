Только три клуба Ла Лиги выступили против регистрации футболистов «Барсы»

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сегодня, 09:19

Только три клуба испанской Ла Лиги выступили против регистрации футболистов «Барселоны» — полузащитника и форварда — на вторую часть сезона-2024/2025.

По информации источника, этими клубами являются мадридский «Атлетико», «Атлетик» из Бильбао и «Севилья».

Причины негативного отношения клубов не приводятся, однако ранее в СМИ сообщалось, что мадридский клуб заинтересован в трансфере Ольмо свободным агентом.

Отношения между басками и каталонцами ухудшились из-за сорвавшегося трансфера Нико Уильямса и давления, оказанного «блауграной» на игрока, а вопрос «Барселоны» и «Севильи» сложен из-за дела Негрейры, в котором андалусийцы винят «сине-гранатовых».