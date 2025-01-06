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сегодня, 22:01

Мадридский «Реал» выступил с осуждением поведения болельщиков «Валенсии» в отношении нападающего «сливочных» .

По ходу перенесенного матча 12-го тура чемпионата Испании (2:1), который прошел 3 января, форвард получил прямое удаление на 79-й минуте: сначала показал оскорбительный жест трибуне хозяев, а потом толкнул вратаря «Валенсии» .

В «Реале» считают, что фанаты «летучих мышей» снова проявляли расизм в адрес бразильца. В качестве доказательства клуб приводит серию видеороликов, записанных болельщиками с трибун, на которых звучат различные оскорбления в адрес игрока.

«Королевский клуб» заявил, что сожалеет о повторении расистких нападок на стадионе «Месталья» и призвал обратить внимание на поведение Димитриевски, которое могло спровоцировать Винисиуса.