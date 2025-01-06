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«Реал» выступил с осуждением поведения болельщиков «Валенсии»

сегодня, 22:01
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Мадридский «Реал» выступил с осуждением поведения болельщиков «Валенсии» в отношении нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора.

По ходу перенесенного матча 12-го тура чемпионата Испании (2:1), который прошел 3 января, форвард получил прямое удаление на 79-й минуте: сначала показал оскорбительный жест трибуне хозяев, а потом толкнул вратаря «Валенсии» Столе Димитриевски.

В «Реале» считают, что фанаты «летучих мышей» снова проявляли расизм в адрес бразильца. В качестве доказательства клуб приводит серию видеороликов, записанных болельщиками с трибун, на которых звучат различные оскорбления в адрес игрока.

«Королевский клуб» заявил, что сожалеет о повторении расистких нападок на стадионе «Месталья» и призвал обратить внимание на поведение Димитриевски, которое могло спровоцировать Винисиуса.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 23:07
Винисиус создает Реалу много проблем...
протон
протон
сегодня в 22:45
что парень заслужил, на что наиграл, то и получает
drug01
drug01
сегодня в 22:41
Лучше искать другие пути для боления в футболе..
Варвар7
Варвар7
сегодня в 22:31
Руководству Реала пора задуматься над тем, что бы перестать потакать Вини во всём видящем проявления расизма . Ведь этим они оказывают " медвежью услугу" игроку, подталкивая его на всё новые конфликты на этой почве . Между тем расизм может проявляться и к другим людям( не только чернокожим) из-за их цвета кожи или этнической принадлежности. И не пристойный жест со стороны Жуниора может воспринят многими зрителями , в сторону которых он был показан - так же как проявление расизма , но уже по отношению к ним.
Del_Rio
Del_Rio
сегодня в 22:19
    Michael James Owen
    Michael James Owen
    сегодня в 22:12
    мерзкий игрок
    Nick Ch
    Nick Ch
    сегодня в 22:11
    А осудить поведение своего игрока не хотят?
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 22:06
    Все бывает ,погорячились вот и все.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 22:04
    Это бывает частенько в футболе.
    Гость
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