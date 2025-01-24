«Манчестер Юнайтед» прошёл по лезвию. Едва не потеряли очки с «Рейнджерс» – порадовала неожиданная развязка

Подтащил Фернандеш.
Неудачная ротация
У Рубена Аморима появилось примерное понимание, какие сочетания в каждой линии МЮ больше всего подходят для его игровой системы. Португалец старается ротировать состав, чтобы лидеры получали достаточно отдыха и выдавали максимум в чемпионате – там сейчас наиболее щекотливая ситуация (13-е место в АПЛ, 10 очков до зоны вылета и 12 – до топ-5). Но, судя по игре с «Рейнджерс», текущего подбора игроков недостаточно, чтобы не допускать просадки по качеству.
Тренер решил дать отдых Кобби Майну и Мануэлю Угарте – они провели в старте тяжелейший отрезок, когда «красные дьяволы» играли с «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Брайтоном». Вчерашний поединок они начинали на скамейке. Полузащитники давали огромный объём без мяча и отлично вели единоборства. Аморим поставил вместо этой пары Фернандеша и Коллиера – но Бруну заточен на созидание, а не единоборства. Тоби очень не хватает опыта, чтобы сохранять хладнокровие под давлением.
Как следствие, МЮ не мог навязать необходимый уровень борьбы в центре поля. В этой зоне у гостей было и свободное пространство, и время для принятия решений. На девятой и 11-й минутах именно из этой зоны «Рейнджерс» разгоняли опаснейшие атаки. У шотландцев было достаточно времени даже на то, чтобы подготовить дальний удар (примеры – удары Игамана на 38-й, Черны на 50-й).
Амориму есть от чего оттолкнуться
Период в «Манчестер Юнайтед» действительно скверный – топ-клуб не может допускать столько поражений, опускаться в таблице настолько низко. При этом определённого эффекта Аморим всё же добился – команда медленно перестраивается под его требования. У менеджера есть какая-никакая основа, от которой можно оттолкнуться.
Уже говорили о прогрессе Амада Диалло. Ивуариец только в текущем сезоне получил шанс – а полноценно ему доверился уже Аморим. Вингер больше берёт игру на себя при этом даёт результат. Самое важное – отрабатывает в обороне. И кроме того – у него нащупывается химия с Фернандешем. Бруну как топ-плеймейкер снабжает Амада мячами, а тот регулярно выдвигается на удар. Они активно взаимодействовали и вчера – но у Диалло сбился прицел. В итоге забил не он, а Бруну.
Надёжнее МЮ стал и с выходом пары Угарте — Майну. Из минусов – видимо, Амориму некем их заменить, поэтому усталости и спада не избежать. Но из плюсов – они помогают цементировать центральную ось сейчас. Это поможет обрести стабильность и уверенность.
Также налажено взаимодействие на правом фланге у Далота и Гарначо. Алехандро был особенно нацелен на удар – он пробил пять раз, нередко сам находил для себя момент.
Другой вопрос – ничто из перечисленного пока не работает на должном уровне.
Аморим доволен прогрессом Гарначо, но в целом футболист не убеждает и клуб ищет покупателя
На Алехандро стоит остановиться подробнее – для него в МЮ наступает определяющий период. Аргентинец с приходом Аморима вместе с Рэшфордом попал под санкции и остался вне заявки на дерби с «Манчестер Сити». Правда, если воспитание Маркуса затянулось, то молодой вингер оказался понятливее. И Рубен вроде как его игрой доволен.
Думаю, он прибавляет во всех аспектах игры. Сегодня в центре он действовал лучше, также играл на фланге, менял позиции, он стал лучше отрабатывать в обороне. Иногда он выказывает недовольство, и это хорошо – значит, он хочет большего. У него есть потенциал стать гораздо лучше во всех аспектах.
В то же время клуб присматривается к предложениям о трансфере. В январе на манкунианцев вышел «Наполи» (ищут замену Хвиче), также интерес проявляет «Челси». Первых не устраивает ценник, вторые в состоянии потянуть запросы «Манчестер Юнайтед» – речь о 65 млн евро. И для «красных дьяволов» это была бы неплохая сделка. Да, аргентинец играет – но уже был тревожный звоночек, когда Аморим отцепил его от состава. Плюс опасения вызывают некоторые его публикации. На одном из фото «сравнил» себя с Роналду.
Такое отступление было необходимо, чтобы понять подоплёку – если Алехандро хочет остаться в родном клубе и по влиянию приблизиться к Криштиану, свою пользу на поле надо показывать сейчас. Но игру с «Рейнджерс» в актив занести нельзя. Гарначо был «моторчиком» на правом фланге, даже началась игра с его прохода и удара. Но «Манчестер Юнайтед» нужны не просто удары – в матче, когда ничего не получалось, нужны были голы. Когда же во втором тайме (60-я минута) аргентинец оказался на убойной позиции и получил мяч, он вместо удара первым касанием начал мешкать, подрабатывать – и даже так попал в штангу.
Развязка – это типичный «Манчестер Юнайтед»
Куча моментов и ноль голов с игры, один отменённый мяч, 1:0 только благодаря автоголу голкипера – всё это очень похоже на МЮ. Упущенные собственные моменты и пропущенный гол в концовке, шанс для «Рейнджерс» на ничью на «Олд Траффорд» – это пугающе похоже на МЮ. Но манкунианцам на одну игру удалось вырваться из этого порочного круга.
После того, как шотландцы сравняли, «красные дьяволы» сами нашли свой момент – Мартинес выдал точнейшую передачу на Бруну и тот завершил в касание (показал мастер-класс Гарначо). Когда «Манчестер Юнайтед» был близок к очередному провалу, включился лидер команды и добыл победу. Осадок от скверной игры это, конечно, не стирает – но хотя бы добились результата. И в таблице ЛЕ манкунианцы остаются в топ-5.
Ну что, обидно должно быть Клеману и его команде. Во-первых, из-за несуразного первого гола в исполнении Батленда. Во-вторых, из-за поражения на последних минутах, когда уже казалось, что ничью в матче "джерс" точно возьмут. А вот МЮ отскочил, едва не упустив победу в концовке игры, которая складывалась неплохо для "красных дьяволов", учитывая, что по ударам в створ, например, Рейнджерс даже превзошел команду Аморима.
Как итог, на четвертое место выходит МЮ в сводной таблице после этой победы, гарантируя себе попадание в плей-офф ЛЕ. Рейнджерс же предстоит играть на победу в последнем туре, чтобы также попытаться выйти в плей-офф без стыков, но тут будет все зависеть от игр конкурентов.
Ну что, обидно должно быть Клеману и его команде. Во-первых, из-за несуразного первого гола в исполнении Батленда. Во-вторых, из-за поражения на последних минутах, когда уже казалось, что ничью в матче "джерс" точно возьмут. А вот МЮ отскочил, едва не упустив победу в концовке игры, которая складывалась неплохо для "красных дьяволов", учитывая, что по ударам в створ, например, Рейнджерс даже превзошел команду Аморима.
Как итог, на четвертое место выходит МЮ в сводной таблице после этой победы, гарантируя себе попадание в плей-офф ЛЕ. Рейнджерс же предстоит играть на победу в последнем туре, чтобы также попытаться выйти в плей-офф без стыков, но тут будет все зависеть от игр конкурентов.