«Манчестер Юнайтед» прошёл по лезвию. Едва не потеряли очки с «Рейнджерс» – порадовала неожиданная развязка

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сегодня, 12:57

Подтащил Фернандеш.

Неудачная ротация

У Рубена Аморима появилось примерное понимание, какие сочетания в каждой линии МЮ больше всего подходят для его игровой системы. Португалец старается ротировать состав, чтобы лидеры получали достаточно отдыха и выдавали максимум в чемпионате – там сейчас наиболее щекотливая ситуация (13-е место в АПЛ , 10 очков до зоны вылета и 12 – до топ-5). Но, судя по игре с «Рейнджерс», текущего подбора игроков недостаточно, чтобы не допускать просадки по качеству.

Тренер решил дать отдых Кобби Майну и Мануэлю Угарте – они провели в старте тяжелейший отрезок, когда «красные дьяволы» играли с «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Брайтоном». Вчерашний поединок они начинали на скамейке. Полузащитники давали огромный объём без мяча и отлично вели единоборства. Аморим поставил вместо этой пары Фернандеша и Коллиера – но Бруну заточен на созидание, а не единоборства. Тоби очень не хватает опыта, чтобы сохранять хладнокровие под давлением.

Как следствие, МЮ не мог навязать необходимый уровень борьбы в центре поля. В этой зоне у гостей было и свободное пространство, и время для принятия решений. На девятой и 11-й минутах именно из этой зоны «Рейнджерс» разгоняли опаснейшие атаки. У шотландцев было достаточно времени даже на то, чтобы подготовить дальний удар (примеры – удары Игамана на 38-й, Черны на 50-й).

Амориму есть от чего оттолкнуться

Период в «Манчестер Юнайтед» действительно скверный – топ-клуб не может допускать столько поражений, опускаться в таблице настолько низко. При этом определённого эффекта Аморим всё же добился – команда медленно перестраивается под его требования. У менеджера есть какая-никакая основа, от которой можно оттолкнуться.

Уже говорили о прогрессе Амада Диалло. Ивуариец только в текущем сезоне получил шанс – а полноценно ему доверился уже Аморим. Вингер больше берёт игру на себя при этом даёт результат. Самое важное – отрабатывает в обороне. И кроме того – у него нащупывается химия с Фернандешем. Бруну как топ-плеймейкер снабжает Амада мячами, а тот регулярно выдвигается на удар. Они активно взаимодействовали и вчера – но у Диалло сбился прицел. В итоге забил не он, а Бруну.

Надёжнее МЮ стал и с выходом пары Угарте — Майну. Из минусов – видимо, Амориму некем их заменить, поэтому усталости и спада не избежать. Но из плюсов – они помогают цементировать центральную ось сейчас. Это поможет обрести стабильность и уверенность.

Также налажено взаимодействие на правом фланге у Далота и Гарначо. Алехандро был особенно нацелен на удар – он пробил пять раз, нередко сам находил для себя момент.

Другой вопрос – ничто из перечисленного пока не работает на должном уровне.

Аморим доволен прогрессом Гарначо, но в целом футболист не убеждает и клуб ищет покупателя

На Алехандро стоит остановиться подробнее – для него в МЮ наступает определяющий период. Аргентинец с приходом Аморима вместе с Рэшфордом попал под санкции и остался вне заявки на дерби с «Манчестер Сити». Правда, если воспитание Маркуса затянулось, то молодой вингер оказался понятливее. И Рубен вроде как его игрой доволен.

Думаю, он прибавляет во всех аспектах игры. Сегодня в центре он действовал лучше, также играл на фланге, менял позиции, он стал лучше отрабатывать в обороне. Иногда он выказывает недовольство, и это хорошо – значит, он хочет большего. У него есть потенциал стать гораздо лучше во всех аспектах.

В то же время клуб присматривается к предложениям о трансфере. В январе на манкунианцев вышел «Наполи» (ищут замену Хвиче), также интерес проявляет «Челси». Первых не устраивает ценник, вторые в состоянии потянуть запросы «Манчестер Юнайтед» – речь о 65 млн евро. И для «красных дьяволов» это была бы неплохая сделка. Да, аргентинец играет – но уже был тревожный звоночек, когда Аморим отцепил его от состава. Плюс опасения вызывают некоторые его публикации. На одном из фото «сравнил» себя с Роналду.

Такое отступление было необходимо, чтобы понять подоплёку – если Алехандро хочет остаться в родном клубе и по влиянию приблизиться к Криштиану, свою пользу на поле надо показывать сейчас. Но игру с «Рейнджерс» в актив занести нельзя. Гарначо был «моторчиком» на правом фланге, даже началась игра с его прохода и удара. Но «Манчестер Юнайтед» нужны не просто удары – в матче, когда ничего не получалось, нужны были голы. Когда же во втором тайме (60-я минута) аргентинец оказался на убойной позиции и получил мяч, он вместо удара первым касанием начал мешкать, подрабатывать – и даже так попал в штангу.

Развязка – это типичный «Манчестер Юнайтед»

Куча моментов и ноль голов с игры, один отменённый мяч, 1:0 только благодаря автоголу голкипера – всё это очень похоже на МЮ . Упущенные собственные моменты и пропущенный гол в концовке, шанс для «Рейнджерс» на ничью на «Олд Траффорд» – это пугающе похоже на МЮ . Но манкунианцам на одну игру удалось вырваться из этого порочного круга.