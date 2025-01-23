«Манчестер Сити» окончательно развалился. Впереди у них матчи с «Челси», «Арсеналом» и «Ливерпулем»

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вчера, 21:18

Яркие эпизоды не отменяют поражения.

Гвардиола и футболисты пытались обмануть себя, когда провели результативный матч против «Ипсвича». Фоден назвал победу 6:0 лучшей в сезоне. А в прошлом самые классные матчи «горожане» проводили против «Ливерпуля», «Арсенала» и других клубов похожего уровня в Лиге чемпионов. Сейчас Гвардиола проиграл молодому ПСЖ . Также виноваты его футболисты. Тотальная безответственность и высокомерие. Повели 2:0 и забыли, сколько раз упускали преимущество в новом сезоне. У «горожан» много грехов. Не уверены, что смогут быстро вернуться к норме, ведь впереди у Гвардиолы жесткий календарь. Его ждут матчи против команд Марески, Артеты, Слота, Постекоглу и Хау до конца февраля. Март начнется поединком против «Ноттингем Форест», одного из лидеров сезона в АПЛ . Поражение от ПСЖ было не последним, но стало ярким симптомом провала.

В девятый раз за сезон повели и не выиграли

Против парижан словно повторились старые кошмары. Впервые за почти четыре года «Манчестер Сити» проиграл в матче, в котором вел с разницей в два мяча. Но если говорим об осечках, когда забили первыми, то это девятый подобный пример. Не всегда уступают. Но даже ничья против «Фейеноорда», когда вели в три мяча, сильно навредила. Напоминает игру в Париже. ПСЖ не повезло, рикошеты и неудачная попытка перехватить мяч подарили Грилишу и Холанду голы. А дальше увидели развал системы игры Гвардиолы. Не сработали замены, стало хуже. Подняли линию защиты – открылись. Баркола и Дембеле делали, что хотели. Хотя для ПСЖ это первая в истории победа в Лиге чемпионов с камбэком после двух пропущенных мячей, полностью согласны с Гвардиолой – команда Луиса Энрике была лучше. Первый тайм не принес засчитанных голов. Мяч Хакими отменили из-за офсайда. Но тренер ПСЖ прав, тот гол заставил игроков поверить, что оборону «Манчестер Сити» можно сломать. Без Рубена Диаша, который попросил о замене из-за травмы, защита запаниковала и допустила серию грубейших ошибок.

Холанд и Фоден снова не сыграли как лидеры

Нет сомнений, что норвежец и англичанин талантливые игроки. Великолепные мастера с солидными коллекциями трофеев и голов. Но Эрлинг и Фил словно испуганные школьники, когда надо показать себя в сложный момент. У безразличного Дембеле больше доблести, чем у наглого Холанда и опытного не по годам Фодена. Вчера Эрлинг забил очередной мяч в Лиге чемпионов. Вспомним сезон, когда «Манчестер Сити» выиграл трофей. Спасал Родри и другие звёзды, а норвежец ждал соперников, которые сдаются сами. Вот эта привычка тянет «Манчестер Сити» на дно. А поскольку очевидно, что Доку и Савиньо пока не готовы отвечать стандартам качества для игры в основе «горожан», то Гвардиола правильно сделал, подписав Мармуша. Нет гарантии, что форвард Омар без опыта работы на таком уровне окажется правильным наглецом. Но хотя бы попытаются исправить ситуацию. Де Брюйне постарел, а Холанд и Фоден не лидеры в критический момент. Бернарду Силва, который раньше выступал ярче, тоже совсем не радует ни как центральный хавбек, ни как опытный вожак коллектива в атаке.

Команде давно пора искать нового голкипера

Эдерсон стал рабом денег? Хотя у голкипера великолепная зарплата – свыше 6 миллионов евро за год, могла завестись зависть. В Саудовской Аравии ему предлагали в три раза больше, причем без британских налогов. Зависть к окладам полевых игроков порой съедает мозг вратарям. Эдерсон получает в три раза меньше денег, чем Грилиш. А Джек год не забивал за «Манчестер Сити». Разумеется, это несправедливо. Но баг футбола исправить некому. А вот оборону «Манчестер Сити» мог бы исправить мотивированный вратарь. Гвардиола зря убедил Эдерсона остаться. Раз тот настроился на Саудовскую Аравию, надо было попрощаться и прошлым летом подписать, например, Доннарумму. В АПЛ итальянец работал бы с большей охотой, чем во Франции, где не всегда играет с такой концентрацией, как вчера. Джиджи молодой и сильный голкипер, мог спасти сезон для «Манчестер Сити». Зимой вратаря найти непросто, но Гвардиоле пора задуматься. Причем не стоит оставлять первым номером немолодого немца Ортегу. Неплохой вратарь, а «горожанам» нужен замечательный первый номер.

Англичане провалили физическую подготовку

Дело в тренировках. Незаметно для штаба Гвардиолы сломали отлаженный процесс. Поэтому в концовках многих поединков у «горожан» нет сил. Без эпидемии травм Гвардиола увидел много камбэков соперников. В Париже хозяева владели мячом 63 процента времени. «Манчестер Сити» провел свой худший за двенадцать лет матч по количеству ударов соперников во всех турнирах. Это низшая точка? Увидим против следующих соперников Гвардиолы. Целых 26 ударов футболистов ПСЖ отражают плачевное физическое состояние «Манчестер Сити». Даже отказавшись от мяча и сыграв осторожно, англичане постоянно уступали в борьбе не самым атлетичным соперникам. Теперь «горожане» за пределами зоны плей-офф. Что нужно, чтобы Гвардиола досрочно завершил выступления в еврокубках? Сопротивление «Брюгге» в последнем туре. В случае ничьей против бельгийцев фаворит вылетит. А вот вариант с «договорняком» ПСЖ и «Штутгарта», которые сыграют между собой, не прокатит. В Лиге чемпионов смотрят в первую очередь на разницу мячей. У немцев разница минус один, у англичан плюс два.

Ситуация щекотливая. Катиться вниз с горки быстрее, чем на неё забираться. «Манчестер Сити» немного жаль. А жалость плохое чувство в адрес мужчин и чемпионов. Высокомерный задиристый состав довольно самоуверенного тренера испытал на себе прелести кризиса. Неприятный процесс деградации. А вот зрители не проиграли. В расписании появился процесс, который ещё не видели. Гвардиоле надо будет вытащить «Манчестер Сити» из глубокой ямы. Хотя не верьте тем, кто уже похоронил англичан как команду из раунда плей-офф Лиги чемпионов. «Горожанам» хватит победы над «Брюгге». Им повезло, что конкуренты сыграют между собой, параллельно не выиграют. Гвардиола может забраться в плей-офф, но важнее другой вопрос. Заслуживает ли «Манчестер Сити» после трех поражений и двух ничьих права побороться за трофей? Даже в случае успеха будут среди худших по очкам участников следующего раунда.