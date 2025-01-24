Не только «Ман Сити». Ещё один топ-клуб близок к провалу в еврокубках – посыпались с уходом тренера

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сегодня, 16:32

В «Порту» – тёмные времена.

Новый формат еврокубков – головная боль для грандов

Он действительно оживил еврокубки и освежил их восприятие. Появилась интрига – неожиданно высоко находятся «Барселона», «Ливерпуль» (хотя это скорее заслуга клуба и Арне Слота), «Милан», «Аталанта», «Байер», «Вилла». По ту сторону – гранды, которые с трансформацией турнира откатились в нижнюю часть таблицы. Ниже «Бреста», «Лилля», «Фейеноорда», «Монако» оказались такие гиганты, как «Бавария», «Реал», особые проблемы с ЛЧ теперь у двух клубов, принадлежащих шейхам – «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити».

Французы никак не могли забраться в зону плей-офф из-за неудач в принципиальных матчах – с «Арсеналом», «Атлетико» и «Баварией» парижане потерпели поражение. И только обыграв «Сити», удалось подняться на 22-е место. Что касается самих «горожан», те за тур до финиша группового этапа – за пределами зоны плей-офф и на два балла отстают от идущего 24-м «Штутгарта». «Небесно-голубые» вывалились под конец – провалили поединок с ПСЖ (повели 2:0, но после пропустили четыре). Судьба «Сити» определится в заключительном туре – и зависеть он будет от «Брюгге». Такие расклады – только в плюс для интриги. Страдают лишь сами топы.

Наравне с «Сити» и ПСЖ страдают гранды, играющие в Лиге Европы. Наиболее скверно турнир разворачивается для «Ромы» и «Порту». Первые ошиблись с увольнением Де Росси и сейчас стараются удержаться от падения. О последних расскажем подробнее.

Летом остались без тренера

Европейские гранды всегда следят за успехами команд-доноров. Португальские клубы регулярно поставляют в топ-чемпионаты Европы качественных футболистов. И периодически выдают топ-тренеров. В 2024 году из Португалии в чемпионаты из топ-5 последовали сразу два специалиста. «Спортинг» не смог удержать Рубена Аморима. Вопрос с его переходом ещё весной пытался решить «Ливерпуль». А осенью к нему обратился «Манчестер Юнайтед».

До этого своего тренера потерял «Порту». На протяжении семи лет в клубе работал Сержиу Консейсау. С ним «сине-белые» трижды брали чемпионский титул – и ни разу не покидали пределы первой тройки. Период действительно длительный – менеджер решил, что ему пора уйти на повышение. И момент был благоприятный – «Милан» расстался со Стефано Пиоли, «Наполи» отказался от сотрудничества с Кальцоной, «Барселона» попрощалась с Хави. Ряд топ-клубов – без тренеров и готовы предложить работу.

Сержиу пришлось ждать аж до зимы – но он в итоге возглавил «россонери». А вот «Порту» потребовалось искать замену уже в межсезонье. Консейсау успел выстроить проект под себя, так что потеря тренера – критическая для «драконов».

Проблемы в чемпионате

На фоне ухода Консейсау «Порту» пришлось довериться его ассистенту Витору Бруно. Специалист работал в штабе Сержиу все семь лет в составе «сине-белых» и плотно познакомился с его философией. При этом клуб шёл на очевидный риск – у менеджера не было опыта самостоятельной работы тренером на взрослом профессиональном уровне. И начали «драконы» уверенно – с шести побед в семи матчах. Только в поединке со «Спортингом» потерпели поражение – неприятно, но работать можно.

Дальше победная серия продолжилась – вплоть до ноября команда не теряла очки в чемпионате Португалии. Другое дело – чтобы претендовать на титул здесь, надо не только соперников ниже классом обыгрывать, но и с «Бенфикой» и «Спортингом» очки набирать. Между этим трио и остальными клубами разница в классе слишком велика, так что ошибки они допускают редко. «Порту» же после поражения от «Спортинга» в поединке с «Бенфикой» получил 1:4.

Сразу после этого вылетели из Кубка Португалии от «Морейренсе», а в начале декабря потеряли очки с «Фамаликаном» (1:1). Контрольным ударом стал январский отрезок – четыре поражения подряд. После 1:3 от «Жил Висенте» Витора Бруно отправили в отставку. Обязанности наставника исполняет Жозе Тавареш – он больше 10 лет работает в клубной системе, начинал с тренера дубля.

Результаты в Лиге Европы – тьма

Тотальный спад коснулся и еврокубков, где «драконы» обычно хороши. Команда регулярно отбирается в плей-офф, на дистанции предыдущих шести сезонов дважды пробивалась в четвертьфинал Лиги чемпионов. В этом году – кромешный ад.

Именно из ЛЕ прилетели первые тревожные звоночки о потенциальном спаде «Порту». Пока во внутренних турнирах никто, кроме «Спортинга», не смог их остановить, в первом же туре еврокубка «сине-белые» уступили «Будё-Глимту» (2:3) – андердогу из Норвегии. Ничья с «Юнайтед» и победа над «Хоффенхаймом» обнадёжили – только за ними последовали осечки с «Лацио» (1:2) и «Андерлехтом» (2:2). В седьмом туре поражение «драконам» нанёс уже «Олимпиакос». Коллектив близок к тому, чтобы впервые с сезона-05/06 остаться вообще без евровесны.

Всё будет решаться в заключительном туре против «Маккаби Тель-Авив» – в то же время лиссабонцам нужно, чтобы осечку допустил кто-то из конкурентов выше. Такой сценарий не выглядит фантастическим – но слишком уж натужно борется за плей-офф клуб, который до этого был так стабилен. Для «Порту» важно оперативно найти замену Консейсау – иначе клуб рискует угодить в кризис.