Десятимиллионный Соболев и обуза ЦСКА. В новом сезоне РПЛ коллекция проблемных форвардов

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сегодня, 18:24

Тренеры недовольны.

В результативной лиге, в которую трансферный кризис превратил РПЛ , грех не забивать много. Девятнадцатилетний атакующий хавбек «Локомотива» Батраков создал 16 голов в 18 турах. В осенней части сезона молодой нападающий «Спартака» Угальде забил 15 раз и сделал 2 ассиста. А недавно у костариканца не было ни одного точного удара в РПЛ . Защитники не мешают, проблема в самих нападающих. Дорогие и известные футболисты мешали тренерам спокойно праздновать победы. Поговорим о тех, кому надо взять реванш весной. Восемь форвардов, о которых расскажем, суммарно подарили за 18 туров 4 гола и 2 ассиста. Причем четыре результативных действия от двух ветеранов, к которым тоже остались вопросы. Причем половина игроков в списке представляют фаворитов РПЛ , в составах их команд много забивали юниоры и даже защитники, как в случае с ЦСКА .

Александр Соболев, «Зенит»

У Александра ни одного голевого действия после 11 матчей за «Зенит» в РПЛ . Вышел в основе четыре раза. Соболев не попал в игру чемпионов, в отличие от Глушенкова до травмы. Александр не открылся под передачи Педро, Мостового, Вендела и Клаудиньо. Последний из бразильцев со скандалом уезжает из Санкт-Петербурга. Соболев остается, но форвард за 10 миллионов евро может уступить в борьбе с колумбийцем Кассьеррой и аргентинцем Гонду. После подписания Луиса Энрике на правый фланг Лусиано перейдет в центр, где у него сразу два конкурента. Соболев зря пошел в «Зенит»?

Сауль Гуарирапа, ЦСКА

«Армейцы» скованы санкциями против главного спонсора. Обстоятельства мешают переводить деньги за футболистов. Гуарирапа мог играть в низшей лиге за «Сочи». Команда Морено на четвертой строчке и мечтает вернуться в РПЛ . Также могут вернуть венесуэльца, Сауль не порадовал ЦСКА . Гуарирапа был в центре ярких атак, но промахивался. Николич не простил нападающему осечки. Файзуллаев и Обляков остались без голевых пасов из-за действий Гуарирапы. Теперь надо думать, как организовать атаку «армейцев» весной? Мусаев забивал, но Тамерлану тоже не хватает класса.

Виллиан Жозе, «Спартак»

Был в заявке «красно-белых» в первой части сезона. Оказался настолько не готов к профессиональному футболу, что с ветераном разорвали контракт. Сами заплатили 2 миллиона евро, а найти покупателя через пару месяцев не сумели. «Спартак» обожает деньги в похожем стиле. Станкович добился голов от Угальде и Барко, но в отдельных матчах нужен был банальный силовой подход. Николсон сыграл лучше, чем Жозе, но ямаец тоже не форвард мечты. А Соболева хватило она один матч за «Спартак» в РПЛ . Новому спортивному директору клуба надо искать джокера в заявку.

Тимур Сулейманов, «Локомотив»

Был шанс повоевать за место в основе «Локомотива». Но приехал Воробьев из «Оренбурга». Дмитрий заиграл толково, хотя не всегда результативно. Сулейманов выходил бороться с уставшими защитниками, но не забивал решающие мячи. «Локомотив» мастер красочных развязок, а Сулейманов отличился лишь против «Крыльев Советов». Важный гол принес победу, но теперь Галактионов задумается об усилении атаки. После ухода ветеранов Дзюбы, Миранчука и Жемалетдинова первую скрипку забрал Батраков. Но насколько стабилен 19-летний парень? А Сулейманов уйдет, если ему найдут замену.

Владимир Ильин, «Факел»

У известного форварда два матча, в которых удалось забить или сделать ассист. Но у Маркова, тоже ветерана из «Факела», 5 созданных мячей, а у Ильина лишь один ненужный гол в день разгрома от «Ростова» и полезный ассист в другом матче. Владимир мог бы лучше играть в команде с Каштановым. Имена знакомые, а играют форварды так себе. Соперники изучили «Факел», поэтому весной могут застрять в борьбе за выживание. Ильина, Маркова и Каштанова в решающий момент должен выручить опыт. А пока Владимир в этом списке. Точно может выступать результативнее и играть в целом лучше.

Владислав Шитов, «Крылья Советов»

У нападающего Цыпченко меньше игрового времени, чем у Шитова, хотя Дмитрий тоже разочаровал Осинькина. Опытного тренера едва не уволили. «Крылья Советов» играли ужасно. Шитов появился в 15 матчах в РПЛ и остался без голевых действий. Пока не вернулся из «Зенита» Сергеев, доверяли молодому Владиславу. Не справился, поэтому Иван снова в Самаре. У Сергеева неоднозначный дебют. Есть сильные поединки, но были неудачи. Зато опыт работает на Ивана, забил три мяча. Причем дважды отличился в поединке против «Зенита». Обыграл бывший клуб в гостях. Шитов пока так не выручал.

Фелиппе Кардосо, «Ахмат»

Форвард Конате ушел из «Ахмата». Нападающий Ильин в «Факеле». А их коллега Агаларов перешел в «Динамо» из Махачкалы, отличался в составе новичка РПЛ . Тогда как Кардосо отметился лишь одним точным ударом против «Химок» в день ничьей 3:3. Не прибавил, провел всего один полный матч в РПЛ . Осенью у бразильца была травма. Но поскольку наиграл немало поединков, не радуя результативностью, то подходит. Кардосо не заменил в составе аутсайдера «Ахмата» нападающего Конате. Новичок, которого подписали за 1.5 млн евро, не справился с задачей. Весной получит шанс на реванш.

Федор Смолов, «Краснодар»